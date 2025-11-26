Lý do phố ẩm thực Vĩnh Khánh được vinh danh 'Thú vị nhất thế giới'

Vĩnh Khánh được du khách yêu thích nhờ tập trung đông hàng quán, món đa dạng, giá hợp lý và không khí đường phố sống động theo các chuyên gia.

Phố ẩm thực Vĩnh Khánh dài gần 1 km, bắt đầu từ Bến Vân Đồn, kéo dài qua đường Vĩnh Khánh đến đường Tôn Đản, phường Khánh Hội (quận 4 cũ). Khu phố đứng vị trí thứ 10 trong danh sách "Những con phố thú vị nhất thế giới 2025" (Coolest Streets) do tạp chí Anh công bố ngày 19/11.

Lối vào phố ẩm thực Vĩnh Khánh. Ảnh: Nhật Hoàng

Chuyên gia thiết kế sản phẩm du lịch Phan Yến Ly, người có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành, nhận định Vĩnh Khánh gây chú ý nhờ mật độ hàng quán dày đặc, món đa dạng, giá hợp lý và không khí đường phố sống động. Phố hoạt động sôi nổi từ chiều đến khuya, phù hợp nhu cầu khám phá ẩm thực bản địa của du khách quốc tế. Hải sản tươi được chế biến ngay tại chỗ tạo trải nghiệm trực quan và chân thực, giúp khu phố được truyền thông quốc tế chú ý.

"Sự kết hợp giữa hương vị đường phố, nhịp sống địa phương và mức giá dễ tiếp cận giúp khu vực này lọt vào danh sách đề cử của báo chí nước ngoài", bà Ly nói.

Theo bà Ly, Vĩnh Khánh tạo được nét riêng so với các khu ẩm thực hải sản khác ở TP HCM nhờ món phong phú từ ốc, nghêu, sò đến các kiểu nướng, xào, hấp. Các quán phục vụ nhanh, giữ hương vị Nam Bộ rõ nét. Không gian mở, bếp đặt gần mặt đường giúp du khách quan sát và giao lưu với người dân, khác với các khu phố thuần về thương mại.

Ngoài lợi thế ẩm thực, khu phố nhận thêm nhiều điểm cộng từ hiệu ứng lan truyền trên nền tảng mạng xã hội. Nhiều reviewer quốc tế đánh giá cao trải nghiệm "ăn vỉa hè đúng kiểu Sài Gòn", tạo sức hút mạnh với giới trẻ thích trải nghiệm chân thật.

Vị trí khu phố nằm sát khu đô thị mới và khu dân cư lâu năm, tạo cảm giác giao thoa giữa cũ - mới. Nhiều du khách nhận xét họ thích cảm giác chỉ cần đi vài bước là có thể chuyển từ không khí hiện đại bên Bến Vân Đồn sang nhịp sống đời thường, gần gũi của Vĩnh Khánh.

Hải sản được bày bán trong phố ẩm thực Vĩnh Khánh. Ảnh: Gà Bông

Một lợi thế khác của Vĩnh Khánh du khách có thể dạo bộ từ đầu đến cuối phố, thử nhiều món theo kiểu "food crawl", hình thức khám phá ẩm thực phổ biến tại nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Các chuyên gia du lịch cũng lý giải thêm, hải sản tươi giá mềm tạo cảm giác "đáng tiền", khác với hình dung phải trả chi phí cao cho thưởng thức hải sản tại các đô thị lớn. Không gian đêm tràn ngập ánh sáng, khói bếp lan toả cùng bảng hiệu đủ màu giúp khu phố lên hình đẹp, thu hút khách check in. Những bộ ảnh lan truyền trên mạng xã hội góp phần tăng mức độ nhận diện.

Vĩnh Khánh xuất hiện thường xuyên trong chương trình tour inbound của các đơn vị lữ hành tại TP HCM. Tạp chí Anh mô tả nơi đây là điểm hẹn của giới trẻ và dân văn phòng. Du khách sẽ thưởng thức mực khô từ những người bán hàng rong, xem nghệ sĩ đường phố biểu diễn giữa dòng xe máy qua lại. Tiếng chảo lanh canh, tiếng cụng ly và tiếng karaoke lề đường kết hợp cùng nhau tạo nên sự sôi động. Không khí tấp nập, tiếng trò chuyện rộn ràng, mùi món nướng lan tỏa tạo trải nghiệm đa giác quan.

Bà Trần Thị Hoài Thu, đại diện Vietluxtour, cho biết Vĩnh Khánh được xem như điểm nhấn trong tour dành cho khách quốc tế. Nhiều khách sau khi xem đánh giá trên các nền tảng xã hội thường chủ động đưa Vĩnh Khánh vào lịch trình.

"Khách quốc tế muốn thử trải nghiệm ăn uống vỉa hè cùng bàn ghế nhựa để cảm nhận đời sống địa phương", bà Thu nói.

Hướng dẫn viên Nhật Nam cho biết nhịp sống trên phố không quá xô bồ, hàng quán chủ yếu là dân địa phương, không tạo áp lực mua bán, giúp khách cảm nhận sự thân thiện, thoải mái. Trải nghiệm "ăn như người bản địa" tạo ưu thế so với các hàng quán hiện đại.

Khi phố ẩm thực Vĩnh Khánh được đưa vào vận hành năm 2018, chính quyền thành phố dành sự quan tâm cho mô hình này với định hướng xây dựng không gian ẩm thực văn minh, sạch sẽ và an toàn nhằm tạo điểm nhấn du lịch đêm.

Các đơn vị chức năng cũng sắp xếp lại vỉa hè, bố trí chỗ ngồi, kiểm tra vệ sinh thực phẩm và tập huấn hộ kinh doanh về ứng xử với du khách. Việc đầu tư đồng bộ tạo nền tảng giúp Vĩnh Khánh phát triển ổn định, trước khi trở thành điểm đến nhận được sự chú ý từ truyền thông quốc tế.

Theo các chuyên gia, ẩm thực giúp du khách hiểu rõ nhất về một đô thị. Phố Vĩnh Khánh góp mặt trong danh sách "Những con phố thú vị nhất thế giới 2025" giúp ẩm thực Việt lan tỏa rộng hơn. Mô hình này cũng mở ra hướng đi mới trong việc quy hoạch các khu phố ẩm thực, hạn chế tình trạng mở tràn lan, kém hiệu quả.

Danh sách các khu phố thú vị nhất thế giới là bảng xếp hạng thường niên do Time Out bình chọn. Tạp chí đã khảo sát các chuyên gia và biên tập viên sinh sống khắp nơi trên thế giới để tìm hiểu những khu phố đáp ứng tiêu chí trở thành nơi thú vị, đáng ghé thăm.

Các tiêu chí thường bao gồm ẩm thực, không gian kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa, hơi thở đường phố, không khí cộng đồng dân cư và bản sắc địa phương. Trước đó, khu Thảo Điền, phường An Khánh cũng góp mặt trong danh sách 38 khu phố thú vị nhất thế giới năm 2024 và xếp vị trí 16.

Thạc sĩ Mai Thuận Lợi, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Du lịch bền vững trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, nhận định việc gìn giữ danh hiệu không đơn giản. Khu phố cần duy trì vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ nguồn nguyên liệu ổn định và kiểm soát mức giá. Cơ quan quản lý phối hợp hộ kinh doanh bảo đảm trật tự, hạn chế tiếng ồn, quản lý rác thải và nâng chất dịch vụ. Các quán ăn cần giữ bản sắc món ăn, tránh tăng giá hay giảm chất lượng khi lượng khách tăng.

"Sự thân thiện, minh bạch và ổn định giúp Vĩnh Khánh duy trì hình ảnh tích cực trong mắt du khách quốc tế", ông Lợi nói.

Tuấn Anh