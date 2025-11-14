Lý do phía Tây Hà Nội thành điểm đến của bất động sản cho thuê

Hạ tầng cải thiện, điều chỉnh quy hoạch hành chính và sự dịch chuyển của doanh nghiệp thúc đẩy nhu cầu bất động sản cho thuê tại phía Tây Hà Nội.

Dịch chuyển khu vực hành chính

Nhiều quốc gia đã hình thành các trung tâm đô thị mới ngoài khu nội đô, như Gangnam (Seoul), Roppongi (Tokyo) hay Asoke (Bangkok). Tại Hà Nội, xu hướng này thể hiện rõ khi khu trung tâm hiện hữu có dấu hiệu quá tải, còn khu vực phía Tây tiếp tục mở rộng về chức năng đô thị.

Theo quy hoạch, một loạt cơ quan trung ương đã chuyển trụ sở về khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy, Từ Liêm. Giai đoạn 2025-2030, thêm 36 bộ ngành dự kiến bố trí tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì. Việc tập trung cơ quan hành chính tại đây kéo theo nhu cầu về văn phòng, dịch vụ và hạ tầng hỗ trợ, tạo sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng đất và thị trường cho thuê.

Hạ tầng và mạng lưới kết nối

Trong loạt dự án hạ tầng đang được triển khai tại khu vực phía Tây, đáng chú ý là tuyến metro số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội) và trục Nguyễn Cơ Thạch - Hoàng Quốc Việt kéo dài. Khi hoàn thành, các dự án này giúp tăng kết nối với trung tâm thành phố và giữa các khu vực Tây Hồ Tây, Bắc Từ Liêm, Mỹ Đình.

Bản đồ toàn tuyến Metro 3. Ảnh: Metro Hanoi

Theo báo cáo từ Công ty tư vấn bất động sản CBRE Việt Nam, năm 2024, giá bán thứ cấp căn hộ dọc tuyến metro ghi nhận tăng 15% so với cùng kỳ. Trong 8 năm qua (từ 2015) trung bình giá chung cư quanh tuyến hạ tầng này tăng 50-70%, cá biệt có dự án tăng tới 150%. Còn theo DKRA Group, năm 2024 giá bán căn hộ thứ cấp tại các dự án dọc tuyến metro tăng 10-25% so với cuối năm 2023, phản ánh lợi thế từ hạ tầng giao thông. Theo đó, tuyến metro số 3 Hà Nội được kỳ vọng tạo thay đổi tương tự, đặc biệt với các loại hình có nhu cầu di chuyển cao như văn phòng cho thuê.

Hệ thống tiện ích đi kèm như trường học, bệnh viện, khách sạn, trung tâm thương mại tại khu vực phía Tây cũng phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia và người lao động có trình độ đang làm việc tại đây.

Dòng vốn đầu tư tác động tới nhu cầu thuê

Dòng vốn FDI đổ vào Hà Nội tạo sức bật mới cho thị trường văn phòng. 5 tháng đầu năm, thành phố thu hút 2,87 tỷ USD FDI, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo "Vietnam Office Market Overview Q1/2025" của Savills Vietnam, thị trường Hà Nội thiếu nguồn cung văn phòng hạng A tại khu trung tâm do quỹ đất hạn chế và ít dự án mới. Trong khi đó, báo cáo "Hanoi Office Market 2024–2026" của Maison Office cho thấy khoảng 77% nguồn cung văn phòng đạt chuẩn quốc tế bổ sung trong giai đoạn 2024-2026 tập trung tại phía Tây, nơi có nhiều dự án mới đang được hoàn thiện.

Toàn dự án ROX Tower Goldmark City. Ảnh: ROX Group

Theo đại diện ROX Group, các dự án phức hợp kết hợp văn phòng, bán lẻ và lưu trú đang góp phần tăng sức hút cho khu Tây. Vị này cũng nhận định, mô hình "Smart Asset" với không gian linh hoạt và khả năng khai thác đa dạng trở thành lựa chọn mới cho nhà đầu tư tìm kiếm dòng tiền ổn định.

Trong bối cảnh đó, dự án ROX Tower Goldmark City thừa hưởng nhiều lợi thế khi nằm tại khu trung tâm hành chính mới phía Tây, đã hoàn thiện và có thể đi vào khai thác ngay.

