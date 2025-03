Lý do phi hành gia cần di chuyển bằng cáng khi trở về Trái Đất

Quy định an toàn của NASA yêu cầu các phi hành gia phải nằm trên cáng do họ không thể lập tức đi lại sau khi hạ cánh và có thể bị say do chuyến bay.