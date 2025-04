Lý do nhóm yakuza lớn nhất Nhật Bản tuyên bố dừng chiến tranh băng đảng

Băng đảng Yamaguchi lớn nhất Nhật Bản hiện có sức mạnh áp đảo nhóm đối thủ Kobe Yamaguchi và họ tuyên bố đình chiến để được dỡ bỏ các hạn chế của cảnh sát.

Các thành viên cấp cao của Yamaguchi, tổ chức tội phạm (yakuza) lớn nhất Nhật Bản, ngày 7/4 thực hiện một động thái bất thường là tới đồn cảnh sát ở Hyogo, tuyên bố chấm dứt hành vi thù địch với nhóm Kobe Yamaguchi.

Cuối năm 2014, Yamaguchi, một trong những băng đảng tội phạm lớn nhất và giàu có nhất thế giới, có khoảng 10.300 thành viên. Tháng 8/2015, Kunio Inoue, thành viên của nhóm, tách ra lập băng đảng đối địch là Kobe Yamaguchi. Hơn 2.800 thành viên Yamaguchi đã theo chân Inoue gia nhập nhóm mới.

Kể từ đó, bạo lực giữa hai tổ chức ngày càng gia tăng, với các vụ bắn súng và đâm dao diễn ra trên đường phố ở miền trung và miền tây Nhật Bản. Ít nhất 90 người chết trong cuộc chiến băng đảng kéo dài 10 năm.

Yakuza là thuật ngữ chung cho các nhóm tội phạm có tổ chức của Nhật Bản, nằm trong "vùng xám". Mặc dù không bị coi là bất hợp pháp, các nhóm này bị chính quyền giám sát chặt.

Việc tuyên bố đình chiến là động thái đơn phương từ Yamaguchi. Hiện chưa rõ Kobe Yamaguchi phản hồi như thế nào.

Những người đàn ông mang hình xăm liên quan tới yazuka tại một lễ hội ở Tokyo năm 2018. Ảnh: AFP

Chuyên gia Jake Adelstein, tác giả cuốn Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan (Thế giới ngầm Tokyo: Phóng viên Mỹ theo chân cảnh sát đi tuần ở Nhật Bản), cho rằng Yamaguchi đưa ra quyết định để cho Kobe Yamaguchi đường lui, vì thực tế nhóm ly khai này hiện "không còn sức phản kháng".

Kobe Yamaguchi đã bị suy yếu vì đấu đá nội bộ và giảm thành viên. Vào tháng 4/2017, 400 thành viên nhóm này ly khai để gia nhập băng Kizuna. Đến tháng 7/2020, 80 thành viên khác lại ly khai để thành lập băng Ikeda.

"Quá trình này diễn ra trong thời gian dài, phe Kobe Yamaguchi mất dần vị thế và cuộc chiến bắt đầu trở thành một chiều", Adelstein nói.

Adelstein cho biết Kunio Inoue, thủ lĩnh Kobe Yamaguchi, đã chịu sức ép lớn sau cuộc tấn công đốt phá nhà riêng của ông ta ở Kobe hôm 20/1. Vụ tấn công phá hủy một số ngôi nhà trong khu đất và hai chiếc ôtô. Nhà riêng của Inoue cũng từng bị tấn công bằng súng và đốt phá năm 2022, 2023.

"Inoue luôn nơm nớp sống trong nỗi sợ mất mạng. Ông ta có thể coi lời tuyên bố đình chiến từ Yamaguchi là cơ hội để thoát khỏi mối đe dọa này trong tâm thế giữ gìn danh dự", Adelstein nói.

Hai ông trùm băng Yamaguchi (giữa và phải) rời trụ sở cảnh sát tỉnh Hyogo sau khi nộp thư "đình chiến" ngày 7/4. Ảnh: JIJI

Các nhóm tội phạm có tổ chức ở Nhật Bản đang suy giảm số lượng thành viên chưa từng có. Báo cáo của cảnh sát quốc gia Nhật Bản ngày 3/4 cho thấy tính đến cuối năm ngoái cả nước có 18.800 thành viên băng đảng, đánh dấu lần đầu giảm dưới mức 20.000 người từ khi chính quyền bắt đầu lưu trữ hồ sơ năm 1958. Đầu những năm 1960, con số này là hơn 184.000 người.

Theo phân tích của báo Asahi, Yamaguchi hiện còn 3.300 thành viên, Kobe Yamaguchi có 120, Kizuna và Ikeda có khoảng 60 thành viên mỗi nhóm.

Ít thanh niên ngày nay quan tâm đến việc gia nhập yakuza. Các thành viên cũ đang già đi, thu nhập giảm do luật pháp trao nhiều quyền hạn hơn cho cảnh sát để kiểm soát băng đảng.

Một luật mới quy định các thủ lĩnh yakuza phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vụ giết người do cấp dưới thực hiện. Cũng có luật cấm các công ty làm ăn với các thành viên băng đảng. Điều đó khiến các công ty bảo hiểm không được bảo hiểm xe cộ cho các thành viên băng đảng, cửa hàng cũng không được phép bán điện thoại di động cho họ.

"10 năm trước, Inoue tách khỏi Yamaguchi với hứa hẹn rằng thành viên nhóm mới sẽ được chia sẻ thu nhập công bằng hơn nhưng ông ta không bao giờ thực hiện đúng lời hứa", Adelstein nói. "Thất hứa khiến các thành viên oán giận, nhóm tiếp tục tan rã, rời khỏi băng đảng".

Vào năm 2020, cảnh sát xác định Yamaguchi và Kobe Yamaguchi là các "nhóm đang trong chiến tranh băng đảng", trao cho cảnh sát khả năng tăng cường giám sát, hạn chế hoạt động họ, như cấm thành viên băng đảng sử dụng văn phòng, hạn chế khả năng kiếm tiền. Khi các thành viên cấp cao Yamaguchi đến đồn cảnh sát hôm 7/4, họ yêu cầu cảnh sát dỡ bỏ việc này.

"Yamaguchi không được phép sử dụng văn phòng hay tổ chức họp hành, từ đó ảnh hưởng mô hình kinh doanh", Adelstein cho biết.

Do Kobe Yamaguchi chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố đình chiến của băng Yamaguchi, cảnh sát cho biết chưa thể kết luận cuộc chiến đã chính thức kết thúc. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoạt động của cả hai nhóm", cảnh sát quốc gia Nhật Bản ra tuyên bố.

Hồng Hạnh (Theo SCMP, CNN)