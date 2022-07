Lý do nhiều người chọn máy lọc nước ion kiềm

Các dòng máy lọc nước ion kiềm loại bỏ tạp chất có hại, tăng độ pH trong nước nên được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.

Chị Thanh Xuân đang sống một chung cư cao cấp tại Thủ Đức, TP HCM được mọi người đặt biệt danh là "tín đồ công nghệ". Vị giám đốc một công ty truyền thông này cho biết tuy không quá thạo công nghệ song chị quan tâm đến các thiết bị hiện đại phục vụ đời sống. Do vậy, khi mới chuyển nhà, chị sắm đủ thiết bị nhằm đảm bảo một không gian sống trong lành từ máy lọc không khí đến máy hút ẩm, máy khử mùi ozone, máy khử độc thực phẩm đến thiết bị lọc nước.

Ngay như máy lọc nước, ba năm chị đổi ba đời máy. "Hồi mới đến nhà mới tôi dùng máy lọc 3 lõi. Thời gian sau, các hãng ra mắt dòng lọc nước ion kiềm, tôi lại mua. Sạch thôi là chưa đủ, tôi muốn được tiếp cận với nguồn nước chất lượng, nâng cao sức khỏe tối đa cho người dùng", chị Xuân chia sẻ.

Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66. Ảnh: Panasonic Việt Nam

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước ion kiềm được tạo ra từ thực tế nước kiềm mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, để duy trì độ pH máu là 7.4. Với độ pH từ 7,5 - 8,5 hoặc 9,5, nước ion kiềm là một trong những nguồn cung cấp điện giải cho cơ thể. Ngoài ra, nước ion kiềm có tác dụng cải thiện các triệu chứng đường tiêu hóa, tác dụng này đã được phê duyệt trong Đạo luật Dược phẩm và Thiết bị Y tế của Nhật Bản (PMD Act). Theo đó, uống khoảng 0,5 đến 1 lít nước ion kiềm mỗi ngày có thể làm giảm nhẹ các triệu chứng đường tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày.

Trước những nỗi lo về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sạch, cũng như lo lắng về bể chứa nước của chung cư không được thau rửa thường xuyên, gia đình anh Huy Hùng đang sống tại Hoàng Mai, Hà Nội cũng đầu tư máy lọc nước ngay từ khi mua căn hộ. "Tôi hay bị trào ngược dạ dày, bác sĩ khuyên nên uống nước ion kiềm để cung cấp thêm những vi khoáng và ion H, giảm nồng độ axit dạ dày", anh Hùng chia sẻ. Với máy lọc nước ion kiềm, anh tự tin có thể hỗ trợ sức khỏe hàng ngày thông qua việc sử dụng nước ion kiềm khi nấu nướng tại nhà, bên cạnh việc uống nước ion kiềm trực tiếp.

Ngoài việc bổ sung ion kiềm, nhiều máy lọc nước ion kiềm còn cung cấp các loại nước khác nhau, phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau, với các đối tượng sức khỏe khác nhau. Đơn cử như máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66, cung cấp 7 loại nước (từ nước ion kiềm tới nước có tính axit yếu). Trong đó, nước ion kiềm từ cấp độ 1 tới cấp độ 3 sẽ hỗ trợ sức khỏe cho những người mắc các bệnh đường tiêu hóa. Nước ion kiềm cũng phù hợp cho việc nấu ăn hay pha chế đồ uống để làm dậy hương vị thực phẩm cho những người thích nấu nướng. Nước với tính axit yếu pH 5.5 nhẹ dịu với da sẽ phù hợp khi sử dụng để rửa mặt hàng ngày.

7 loại nước ion do máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66 tạo ra. Đồ họa: Panasonic Việt Nam

Đó cũng là lý do mà cả gia đình chị Xuân và gia đình anh Hiếu đều chọn máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66, một sản phẩm đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm trong thời gian gần đây.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, với sản phẩm này, nước được lọc qua 4 giai đoạn. Bộ lọc được làm bằng bốn loại vật liệu gồm vải sợi không dệt, gốm, than hoạt tính và màng sợi rỗng, giúp loại bỏ các chất có hại và 99,999% vi khuẩn, theo kết quả thí nghiệm do Japan Food Research Laboratories thực hiện hồi tháng 1/2016. Màng lọc than hoạt tính (APG-05TGA 60/200) sản xuất bởi công ty Kuraray Co., Ltd. được NSF International - trung tâm hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống của tổ chức y tế thế giới (WHO), kiểm tra và chứng nhận theo Tiêu chuẩn NSF/ANSI 42 chỉ yêu cầu về vật liệu. "Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản với các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng khắt khe của Panasonic, người tiêu dùng có thể an tâm về chất lượng cho một thiết bị phục vụ sức khỏe", vị này khẳng định.

Nước sau khi được lọc sạch sẽ đi qua 5 tấm điện cực mạ titanium để tạo ra nước ion kiềm và ion axit. "So với nước lọc thông thường, nước ion kiềm chứa rất nhiều ion hydroxit (OH-) và hydrogen (H2) tốt cho sức khỏe được tạo ra ở điện cực âm trong quá trình điện giải".

Nước lọc từ máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66 có thể uống trực tiếp. Ảnh: Panasonic Việt Nam

Không chỉ vậy, TK-AS66 còn được trang bị các tiện ích như màn hình 4 màu LCD, chế độ điện phân liên tục, bộ chia nước có lỗ thoát nước nóng, vòi nước có tính axit, chế độ vệ sinh điện cực tự động, chế độ hẹn giờ thuận tiện khi nấu ăn...

Hoàng Anh