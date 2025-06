Lý do nhiều kiều bào chọn Nha khoa Parkview Dental

Nha khoa Parkview Dental đồng hành cùng khách kiều bào từ khâu tư vấn trực tuyến trước khi về nước đến hỗ trợ lưu trú và sắp xếp điều trị linh hoạt.

Theo đại diện Nha khoa Parkview Dental, nhiều khách hàng chia sẻ, họ từng rất lo lắng vì chỉ có chưa đầy hai tuần ở Việt Nam, nhưng nhờ Parkview họ đã kịp khôi phục hàm răng khỏe đẹp và tự tin trở lại cuộc sống thường ngày.

Đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, đầy đủ chứng chỉ hành nghề tại Parkview. Ảnh: Parkview Dental

Điểm cộng giúp Parkview trở thành lựa chọn hàng đầu của kiều bào là đội ngũ bác sĩ chính quy, tốt nghiệp các trường y danh tiếng, đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ hành nghề. Không chỉ vững chuyên môn, các bác sĩ và nhân viên tại đây còn giao tiếp tiếng Anh lưu loát, giúp khách hàng dễ dàng hiểu rõ tình trạng răng miệng, phác đồ điều trị và các chi phí liên quan.

Phòng khám cam kết công khai bảng giá, minh bạch ngay từ đầu, giúp khách hàng yên tâm lựa chọn dịch vụ phù hợp mà không lo phát sinh chi phí ngoài dự kiến. Song song đó là hệ thống máy móc hiện đại nhập khẩu từ châu Âu, kết hợp quy trình vô trùng nghiêm ngặt và kỹ thuật tiêm tê hiện đại, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng, an toàn.

Khách hàng của phòng khám. Ảnh: Parkview Dental

Các dịch vụ tại Parkview Dental gồm:

Bọc răng sứ thẩm mỹ: đa dạng lựa chọn đến từ Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Hàn Quốc... giúp phục hồi thẩm mỹ nhanh, tự nhiên, an toàn, phù hợp với những khách hàng chỉ có ít ngày tại Việt Nam.

Cấy ghép implant: chuyên cấy ghép đơn lẻ, All on 4, All on 6 cùng công nghệ cấy ghép hiện đại, hạn chế sưng đau, tích hợp chắc chắn vào xương hàm, giúp phục hồi khả năng ăn nhai như răng thật.

Chăm sóc răng miệng tổng quát: từ lấy vôi răng, trám răng đến điều trị nha chu, tất cả đều được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm.

Nha khoa Parkview Dental là điểm đến của nhiều kiều bào. Ảnh: Parkview Dental

"Với phương châm phục vụ 'uy tín tạo dựng niềm tin', Nha khoa Parkview Dental cam kết mang đến cho khách hàng trong và ngoài nước những dịch vụ chất lượng cao, giúp kiều bào yên tâm điều trị dù chỉ có ít ngày về thăm quê hương", đại diện phòng khám chia sẻ.

Thế Đan