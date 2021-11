Lý do nhiều học sinh cuối cấp chọn trường Doanh nhân

Được đi làm sớm, học thực tiễn cùng doanh nhân, trải nghiệm trong môi trường quân đội đang là mô hình huấn luyện thu hút nhiều học sinh lớp 12.

Những năm qua, tỷ lệ sinh viên ra trường không có việc làm ở mức báo động khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Đặc biệt, nhiều phụ huynh còn e dè trong việc định hướng cho con khi chọn trường, ngành học.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tỷ lệ thất nghiệp trong 9 tháng năm 2021 cho thấy, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là hơn 1,3 triệu người, tăng 126.500 người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,99%, tăng 0,35 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị là 4,02%, cao hơn 1,64 điểm phần trăm so với khu vực nông thôn.

Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15-24 tuổi) là 7,9%, tăng 0,13 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên khu vực thành thị là 10,79%, tăng 0,26 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Để giải bài toán đó, trong hành trình suốt 7 năm, trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam đã mang cơ hội việc làm đến hàng nghìn học viên. Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện, học viên có cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp với đúng chuyên môn mà không lo thất nghiệp.

Trải nghiệm sớm trong môi trường doanh nhân

Trải nghiệm sớm trong mọi môi trường, đặc biệt là môi trường doanh nghiệp sẽ giúp sinh viên học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa, được học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ các doanh nhân là điều mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua.

Tại trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam, ngay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, huấn luyện trong năm đầu tiên, bắt đầu từ năm thứ hai học viên được bố trí công việc và có thể đi làm tại doanh nghiệp với mức thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng một tháng.

Sự kiện bố trí việc làm tại trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam.

"Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt của sinh viên trong trường. Các bạn vừa làm việc, vừa học thực tiễn cùng các CEO đang quản lý doanh nghiệp mà vẫn có thể đáp ứng được việc học tập chính quy", đại diện trường cho hay.

Mặt khác, với kiến thức thực tiễn, cùng việc rèn luyện bản thân kỷ luật, rất nhiều nhà tuyển dụng cảm thấy hài lòng khi tiếp nhận nhân sự là học viên của trường. Ông Vũ Thế Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Quốc Cường chia sẻ: "Học viên của Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam làm việc tại Quốc Cường có thái độ tốt trong công việc, tư duy học tập nhanh. Chương trình đào tạo sát với yêu cầu của doanh nghiệp nên các bạn chỉ mất một, hai tuần để nắm bắt được công việc".

Không chỉ có Tập đoàn Quốc Cường, rất nhiều doanh nghiệp tiếp nhận học viên trường Doanh nhân như Du lịch Helios Phú Quốc, Công ty cổ phần sản xuất Kinh Doanh NaNo G8, BDC Group - TMV Janhee, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Thành Công...

Cơ hội thăng tiến

Khi có kiến thức và kỹ năng thực tiễn các bạn hoàn toàn có thể tự tin làm việc ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Đối với học viên trường Doanh nhân, cơ hội thăng tiến luôn rộng mở với nền tảng kiến thức thực tiễn và thái độ làm việc kỷ luật.

Đi làm sớm có nhiều cơ hội thăng tiến.

"Nếu tỷ lệ sinh viên ra trường thất nghiệp hoặc không có việc làm ngày càng gia tăng thì trong suốt 7 năm qua, trường Huấn luyện Doanh CEO Việt Nam đã bố trí, giới thiệu việc làm cho hơn 1.200 học viên. Trong đó, có 200 học viên đang là cán bộ cấp trung và cấp cao tại các doanh nghiệp và hơn 100 học viên đã khởi nghiệp trên khắp cả nước và đạt được thành công nhất định", đại diện trường cho biết.

Đặc biệt, với mô hình quân đội khép kín, học viên được rèn luyện đầy đủ ba phần tạo nên một con người thành công bao gồm: Thân kỷ luật, tâm yêu thương và tuệ khai phóng.

Bắt đầu từ tháng 10, Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam phối hợp cùng hai trường Cao đẳng Thương mại và Công nghệ Hà Nội, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP HCM tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2022 - 2023. Với số lượng 470 học sinh trên toàn quốc cho 3 chương trình huấn luyện: Quản trị Kinh doanh Business Boss, Quản trị Kinh doanh Business One, Digital Marketing - CEO Marketing, học sinh lớp 12 có thể đăng ký tư vấn ngay từ bây giờ. Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam

Hotline: 0979 77 66 22

Website: https://truongdoanhnhanceovietnam.edu.vn/

(Nguồn và ảnh: Trường Huấn luyện Doanh nhân CEO Việt Nam)