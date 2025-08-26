Lý do nhà đầu tư địa ốc Hà Nội tìm cơ hội tại TP HCM

Cơ hội sinh lời cao, sản phẩm phù hợp đầu tư tích sản lâu dài được xem là lý do thúc đẩy dòng vốn từ Bắc dịch chuyển vào Nam, nơi hạ tầng liên vùng phát triển.

Khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Group công bố cuối tháng 1, cho thấy hơn 50% khách hàng tại Hà Nội thể hiện sự quan tâm đến bất động sản ở TP HCM; 20% sẵn sàng mua ngay trong năm nay. Savills Việt Nam cũng ghi nhận xu hướng Nam tiến khi tại các dự án mở bán gần đây ở TP HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, nhà đầu tư miền Bắc đóng góp hơn 20% giao dịch thành công, gấp đôi các năm trước.

Nghiên cứu của Batdongsan cũng cho thấy trong 6 tháng đầu năm, khách ngoài TP HCM chiếm 75% lượt tìm mua bất động sản tại thành phố, trong đó các tỉnh phía Bắc chiếm 61%. Phần lớn nhà đầu tư phía Bắc chọn xuống tiền tại các khu vực mới sáp nhập vào TP HCM và hơn 60% sẵn sàng tài chính để "đánh bắt xa bờ".

Dự án Gladia by the Waters tọa lạc trên đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng, TP HCM. Ảnh: Gladia by the Waters

Chênh lệch giá được xem là yếu tố thúc đẩy sự dịch chuyển này. Chị Kim Oanh, nhà đầu tư đến từ Hà Nội, cho biết đã mua căn thứ hai tại TP HCM để kết hợp lưu trú khi công tác và cho thuê.

"Với cùng một mức vốn, cho thuê ở TP HCM cho hiệu quả tốt hơn so với một số khu vực khác", chị nói và cho biết ưu tiên sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý, vị trí kết nối trực tiếp hoặc liền kề trung tâm để giảm rủi ro tiến độ.

Ngoài yếu tố lợi nhuận, theo các chuyên gia, nhà đầu tư phía Bắc bắt đầu quan tâm đến dòng tiền bền vững từ cho thuê và hưởng lợi từ hạ tầng hoàn thiện. Các khu vực cận trung tâm TP HCM trở thành điểm đến nhờ giá hợp lý và kỳ vọng tăng giá khi các tuyến giao thông lớn đi vào hoạt động.

Kiến trúc nhà, cảnh quan đến hệ tiện ích mang đến trải nghiệm sống toàn diện cho cư dân. Ảnh: Gladia by the Waters

Phân khúc nhà liền thổ pháp lý rõ ràng, quy hoạch đồng bộ cũng tạo được sức thu hút nhờ tính an toàn. Nằm trên trục Võ Chí Công, gần nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, trung tâm tài chính Thủ Thiêm, khu biệt thự bên sông Gladia by the Waters gồm 226 căn là một trong những điểm sáng về an cư kết hợp đầu tư. Từ đây, cư dân mất khoảng 20 phút di chuyển đến chợ Bến Thành, Phú Mỹ Hưng, khoảng 45 phút đến sân bay Long Thành.

Dự án hướng đến môi trường sống nhiều mảng xanh, vận hành theo tiêu chí bền vững. Dự án đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho từng căn theo quy định. Hiện, toàn bộ biệt thự, nhà và cảnh quan đã hoàn thiện, thuận tiện cho khách hàng đến tham quan thực tế.

Gladia by the Waters sẽ ra mắt tại Hà Nội vào tháng 9 tới. Sự kiện này được kỳ vọng mang đến cho khách hàng Thủ đô góc nhìn toàn diện hơn về sản phẩm cũng như cơ hội đầu tư trong bối cảnh dòng tiền dịch chuyển về phía Nam.

Gladia by the Waters được vinh danh tại PropertyGuru Vietnam Property Awards với hai hạng mục "Dự án nhà thấp tầng cao cấp xuất sắc" và "Dự án kết nối thiên nhiên xuất sắc". Ảnh: Gladia by the Waters

Gladia by the Waters được phát triển bởi Keppel & Khang Điền. Keppel là doanh nghiệp điều hành, quản lý tài sản toàn cầu, có kinh nghiệm về các giải pháp bền vững trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản và kết nối. Khang Điền có 24 năm hoạt động với danh mục sản phẩm đa dạng, xây dựng hình ảnh gắn với pháp lý minh bạch và chất lượng. Sự kết hợp giữa tầm nhìn quốc tế và hiểu biết thị trường Việt Nam là cơ sở phát triển dự án theo hướng xanh, hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn cao về vận hành và chất lượng sống.

