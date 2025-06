Lý do người thông minh thường khó ngủ

Người thông minh thường sáng tạo vào ban đêm, không thích lãng phí thời gian hay lo lắng, thích phân tích mọi thứ quá mức và khiến họ khó ngủ hơn.

Marielisa Reyes, nhà tâm lý học người Mỹ cho rằng nhiều người thường xuyên mất ngủ và họ đổ lỗi cho công việc, các mối quan hệ hay cuộc sống bận rộn.

Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã chỉ ra những lý do những người thông minh thường ít nghỉ ngơi và khó ngủ hơn.

Ảnh minh họa: Pexels

Sự sáng tạo bùng nổ vào ban đêm

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Frontiers in Psychology (Thụy Sỹ) cho thấy những người có chỉ số IQ trên trung bình hoặc cao (không quá 120) có xu hướng sáng tạo hơn. Tuy nhiên, điều này cũng có mặt trái, khi những suy nghĩ sáng tạo thường xuất hiện vào ban đêm, làm gián đoạn giấc ngủ của họ.

Điều này vẫn có cách khắc phục. Đối với những người không thể ngủ vào ban đêm do trí óc sáng tạo, việc thức dậy và dành 15 phút viết ra những suy nghĩ của mình có thể hữu ích, giúp họ an tâm đi ngủ. Tìm cách lành mạnh để thể hiện những suy nghĩ đó trong một khoảng thời gian hợp lý tốt hơn nhiều so với việc trằn trọc trên giường.

Lo lắng và phân tích mọi thứ quá mức

Một trong những lý do chính khiến người thông minh gặp khó khăn khi ngủ là sự lo lắng của họ. Họ có trí óc hoạt động nhanh nhẹn hơn và nghĩ nhiều. Điều này gây ra cảm giác choáng ngợp đặc biệt khi họ đang chuẩn bị ngủ. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Intelligence, người thông minh có tỷ lệ mắc rối loạn lo âu cao hơn.

Ngoài ra, người thông minh là bậc thầy của việc suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Từ công việc đến các mối quan hệ, tâm trí họ luôn nghĩ về những điều đã làm trong ngày cũng như thích phân tích lại những quyết định trước đây.

Điều này có thể thấy họ là những người tỉ mỉ, cẩn thận nhưng suy nghĩ này khiến não bộ của họ hoạt động quá mức, làm ảnh hưởng tới giấc ngủ. Lâu dần sẽ nguy hiểm bởi thiếu ngủ có thể tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì, tai nạn lao động và bệnh tim mạch.

Họ không thích lãng phí thời gian

Người thông minh thường không chịu được việc lãng phí thời gian kể cả việc ngủ. Trong khi giấc ngủ rất cần thiết cho sức khỏe và hạnh phúc, người thông minh có thể không xem nó là quan trọng. Điều này khiến họ mất ngủ vì muốn làm việc hoặc làm điều gì đó hiệu quả hơn.

Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Neuropsychiatric Disease and Treatment, một tạp chí y học chuyên nghiên cứu về lĩnh vực tâm thần, thần kinh cho thấy thiếu ngủ dẫn đến suy giảm hiệu suất nhận thức và tâm trạng. Điều này cũng ảnh hưởng tới chất lượng công việc của họ.

Họ cảm thấy có trách nhiệm với các vấn đề của thế giới

Người thông minh thường khó ngủ vì họ cảm thấy có trách nhiệm với mọi điều sai trái trên thế giới. Từ việc suy nghĩ về cách các sự kiện thế giới sẽ diễn ra đến việc lo lắng về nền kinh tế.

Họ không ngừng tự hỏi làm thế nào để giúp đỡ người khác hoặc phân tích mọi thứ đang tồi tệ đến mức nào. Mức độ trách nhiệm này chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy cô lập và bị hiểu lầm. Theo Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, sự cô lập dẫn đến trầm cảm và chất lượng giấc ngủ kém.

Họ nhạy cảm với môi trường xung quanh

Những người thông minh để ý mọi thứ nhỏ nhặt về môi trường xung quanh họ. Từ làn gió nhẹ lùa qua cửa sổ đến tiếng thú cưng, họ không thể không tập trung quá mức vào điều đó. Kết quả là họ thấy khó ngủ hơn nhiều so với người bình thường. Trừ khi căn phòng yên tĩnh, tối om và không có tiếng động, họ sẽ dễ ngủ hơn.

Tuy nhiên, theo ông David Rosen, bác sĩ chuyên khoa giấc ngủ, có một vài cách có thể giúp họ ngủ ngon hơn. Ông khuyên đối với những người đang vật lộn với môi trường ngủ ồn ào, hãy chuẩn bị cho một số thử nghiệm, chấp nhận sai sót, học cách thích nghi. Ví dụ, bạn đầu bạn thích bịt tai để ngủ ngon nhưng sau đó tiếng quạt ồn lại khiến bạn dễ chịu hơn. Hãy tiếp cận điều này với một tâm trí cởi mở và bạn có thể tìm thấy giải pháp phù hợp.

Thanh Thanh (Yourtango)