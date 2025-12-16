Lý do người hùng nhập cư lao vào tước súng kẻ khủng bố ở Australia

Người thân cho biết ông Ahmed lao đến tước súng kẻ khủng bố ở Sydney vì đó là vấn đề lương tri và "không thể thấy chết mà không cứu".

"Ahmed al-Ahmed bất chấp nguy hiểm tới bản thân đã đoạt súng của nghi phạm và bị thương nghiêm trọng, đang phải phẫu thuật tại bệnh viện", Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói trong cuộc họp báo hôm 15/12, đề cập đến người đàn ông đã liều mình lao vào tìm cách khống chế kẻ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney một ngày trước đó.

Thủ tướng ca ngợi Ahmed là "người hùng đời thật", cho rằng hành động của anh là minh chứng cho tinh thần đoàn kết của người Australia. Tuy nhiên, suy nghĩ đầu tiên của Ahmed, 43 tuổi, khi lao vào nơi nguy hiểm không phải là để đóng vai người hùng, theo lời kể của Jozay Alkanj, người em họ của Ahmed.

Alkanj cho hay hai anh em khi đó được những người tại bãi biển Bondi mời cùng nhau ăn uống mừng lễ Hanukkah của người Do Thái. Khi đang ngồi uống cà phê, hai người bỗng nhiên nghe tiếng súng rộ lên.

Họ tìm chỗ nấp giữa những chiếc ôtô để tránh đạn, nhưng khi nhìn thấy nghi phạm Sajid Akram, 50 tuổi, đang giương súng bắn các nạn nhân ở rất gần mình, Ahmed quyết định hành động.

"Anh ấy nói với tôi rằng: Chắc là anh sẽ chết. Chú cố gắng về nhà và nói với gia đình anh rằng anh đã lao đi cứu người", Alkanj kể lại với Sydney Morning Herald.

Khoảnh khắc người dân đoạt vũ khí từ kẻ xả súng Australia Khoảnh khắc Ahmed tước súng của nghi phạm tại bãi biển Bondi, Australia, chiều 14/12. Video: News.com.au

Video hiện trường cho thấy Ahmed khom người di chuyển giữa ôtô, chờ thời cơ Sajid ngừng bắn để lao đến kẹp cổ, khống chế và giằng lấy súng. Ahmed sau đó giương súng đe dọa, buộc Sajid phải chạy trở lại cầu cạn cùng đồng bọn.

Ahmed quyết định không nổ súng, chỉ giơ tay báo hiệu với cảnh sát mình không phải mối nguy hiểm, rồi dựng súng vào thân cây gần đó và tiếp tục ẩn nấp. Tuy nhiên, tay súng thứ hai là Naveed Akram, 24 tuổi, đã dùng súng săn nhắm bắn Ahmed, khiến anh bị trúng đạn vào vai trái.

Mustafa al-Asaad, một người anh họ của Ahmed, nói với kênh Al Araby rằng hành động của Ahmed hoàn toàn xuất phát từ bản năng. "Khi thấy người chết và cả gia đình họ bị bắn, anh ấy không thể chịu nổi. Đó là hành động nhân đạo, xuất phát từ lương tri", ông Asaad nói.

Ahmed được đưa vào bệnh viện, phải trải qua một số ca phẫu thuật để gắp những viên đạn bi ở vai, nhưng một viên găm vào phía sau xương bả vai vẫn chưa được lấy ra. Anh đang đối mặt với nguy cơ phải tháo khớp tay trái.

Dù vậy, sau khi gặp Ahmed tại bệnh viện, Asaad nghe người em họ nói rằng "Thượng đế đã ban cho em dũng khí" và rằng ông không hối hận vì hành động của mình.

Ahmed sinh ra và lớn lên ở thành phố Idlib, miền bắc Syria. Anh nhập cư tới Australia năm 2006 và sau đó trở thành công dân nước này.

Bố mẹ của anh, ông Mohamed Fateh al-Ahmed và bà Malakeh Hasan al-Ahmed, kể với ABC rằng con trai họ từng làm cảnh sát tại quê nhà và luôn khát khao bảo vệ người khác.

"Ahmed không hề nghĩ đến nguồn gốc hay thân phận của những người mình cứu. Nó không phân biệt quốc tịch này với quốc tịch kia. Ở Australia, mọi công dân đều như nhau", ông Mohamed Fateh al-Ahmed nói.

Ahmed al-Ahmed tại bệnh viện St George ở Sydney, ngày 15/12. Ảnh: X/ChrisMinns

Hành động của Ahmed đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo làn sóng ủng hộ lớn. Một chiến dịch gây quỹ trên nền tảng GoFundMe được lập ra và đã quyên góp hơn 1,8 triệu AUD (khoảng 1,2 triệu USD) cho anh.

"Khi anh ấy tước vũ khí của tên khủng bố, bất chấp an nguy của bản thân, lòng dũng cảm khó tin đó đã cứu thêm vô số sinh mạng", Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns viết trên X.

