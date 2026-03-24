Lý do người Đức chỉ tắm hai lần mỗi tuần

ĐứcThay vì biến việc tắm thành thói quen mỗi ngày như nhiều nước Nam Âu, phần lớn người Đức chỉ tắm toàn thân hai lần một tuần để bảo vệ da và tiết kiệm năng lượng.

Theo khảo sát The Global Index 2025, thói quen vệ sinh cá nhân tại châu Âu có sự phân hóa rõ rệt. Người Italy dẫn đầu về mức độ thường xuyên tắm rửa với hơn 95% dân số tắm hàng ngày. Theo sau là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hy Lạp. Trong khi đó, tại Đức, tỷ lệ này chỉ ở mức dưới 65%. Trung bình, một người Đức trưởng thành chỉ tắm toàn thân khoảng hai lần mỗi tuần.

Sự khác biệt này thường gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định người Đức tắm ít không phải vì lười biếng. Thói quen này là kết quả của sự pha trộn giữa điều kiện khí hậu, lời khuyên y khoa, ý thức môi trường và lối sống thực dụng.

Về mặt địa lý, Đức có khí hậu ôn đới lạnh, mùa đông kéo dài khiến cơ thể ít đổ mồ hôi. Nhu cầu làm sạch toàn thân ở đây thấp hơn nhiều so với cái nóng ẩm của vùng Địa Trung Hải.

Thói quen tắm rửa hàng ngày của người dân một số nước châu Âu theo kết quả khảo sát "The Global Index 2025". Đồ họa: Ngọc Ngân/NotebookLM

Quan trọng hơn, thói quen của người Đức được hậu thuẫn bởi khoa học da liễu. Tiến sĩ Claudia Mayer của Bệnh viện Đại học Heidelberg cho biết tắm quá thường xuyên bằng nước nóng và xà phòng mạnh sẽ bào mòn lớp dầu tự nhiên và phá hủy hệ vi sinh vật có lợi trên da. Điều này dẫn đến tình trạng da khô ráp, mẩn ngứa và dễ kích ứng. Các bác sĩ da liễu Đức thường khuyên người dân chỉ nên tắm toàn thân khi thực sự cần thiết.

Nhân tố thứ ba tác động mạnh đến thói quen này là cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022. Theo khảo sát của YouGov, 45% người Đức sẵn sàng thay đổi thói quen vệ sinh để tiết kiệm năng lượng. Họ rút ngắn thời gian tắm trung bình xuống chỉ còn 5-8 phút, sử dụng vòi sen tiết kiệm nước và tắt vòi khi xoa xà phòng. Thói quen này phản ánh Umweltbewusstsein - ý thức bảo vệ môi trường đã ăn sâu vào văn hóa Đức.

Cuối cùng, người Đức nổi tiếng với lối sống ưu tiên tính hiệu quả. Thay vì dành thời gian ngâm mình dưới vòi hoa sen mỗi ngày, vào những ngày không tắm toàn thân, họ cực kỳ ưa chuộng phương pháp "Katzenwäsche" (Tắm kiểu mèo).

Khái niệm phổ biến này ám chỉ việc vệ sinh cơ thể một cách nhanh gọn tại bồn rửa mặt. Người Đức thường dùng một chiếc khăn bông nhỏ (Waschlappen) thấm nước ấm và xà phòng dịu nhẹ để lau sạch những vùng da thiết yếu, dễ tiết mồ hôi như mặt, nách và vùng kín. "Tắm kiểu mèo" không chỉ là giải pháp làm sạch hoàn hảo mà không lấy đi lớp màng ẩm bảo vệ tự nhiên của da, mà còn giúp họ tiết kiệm được một lượng lớn nước và năng lượng mỗi ngày.

Chuyên gia da liễu Rachel Nazarian nhận định, không có một "tiêu chuẩn vàng" nào cho việc tắm rửa. Tần suất 2-3 lần mỗi tuần là hợp lý với vùng khí hậu lạnh. Tuy nhiên, nếu bạn vận động mạnh, sống ở vùng nhiệt đới hoặc nhận thấy da tích tụ nhiều tế bào chết, việc tắm hàng ngày vẫn là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe.

Ngọc Ngân (Theo El Pais, Real Simple)