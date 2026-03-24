Lý do nên quay bánh xe vali ra ngoài khi cân hành lý

Việc quay bánh xe vali ra ngoài giúp hành lý di chuyển trơn tru qua các khúc cua và hỗ trợ nhân viên sân bay dễ dàng xử lý khi xảy ra sự cố mắc kẹt.

Khi thực hiện thủ tục check in có ký gửi hành lý, hành khách phải cân vali trước khi nhân viên vận hành băng chuyền đưa vào khu vực xử lý tiếp theo.

Việc đặt vali theo đúng chiều không phải quy định bắt buộc tại mọi sân bay, song các nhân viên thường khuyến nghị khách quay phần bánh xe ra ngoài. Tư thế này giúp bánh xe không phải chịu lực trực tiếp hoặc hỗ trợ nhân viên bốc xếp dễ dàng hơn.

Thông thường, hành khách nên đặt vali sao cho bánh xe hướng lên trên hoặc hướng ra phía sau theo chiều di chuyển của băng chuyền, giúp giảm thiểu rủi ro hư hại trong quá trình vận chuyển.

Hành lý đặt trên cân trước khi vào băng chuyền, được khuyến nghị bánh xe quay ra ngoài. Ảnh: Bamboo

Giảm nguy cơ mắc kẹt

Hành lý trên băng chuyền di chuyển qua nhiều khúc cua, có nhiều đoạn nối, khe hở và bộ chuyển hướng. Bánh xe là phần dễ bị vướng nhất, có thể mắc vào khe, thanh dẫn hoặc quay tại chỗ khiến vali không di chuyển, ảnh hưởng cả quy trình.

Khi để bánh xe hướng lên trên hoặc quay ra ngoài, phần tiếp xúc là mặt phẳng giúp vali trượt ổn định hơn. Nếu bánh xe hướng vào trong hoặc nằm xuống, chúng dễ bị gãy, vỡ phần nhựa gắn vào vali khi va đập hoặc mắc kẹt.

Trong trường hợp vali bị dừng hoặc kẹt, nhân viên có thể nhìn thấy bánh xe rõ hơn, dễ kéo hoặc điều chỉnh lại.

Bảo vệ vali khỏi hư hỏng

Nếu bánh xe quay vào trong hoặc bị đè, chúng dễ bị gãy trục, lệch và nứt vỡ phần bánh. Ngoài ra, điều này còn giúp giảm lực đè trực tiếp lên phần bánh. Việc này bảo vệ bánh xe, bộ phận dễ hư hỏng nhất, khỏi các khúc cua và tác động mạnh trong quá trình vận chuyển.

Hành khách nên sử dụng vali có chất liệu bền, khóa an toàn và túi bọc vali để bảo vệ hành lý tốt nhất.

Nhiều sân bay lớn như Changi (Singapore) hay Tokyo Haneda (Nhật Bản), hệ thống băng chuyền rất phức tạp với nhiều đoạn cong, dốc. Việc đặt vali đúng hướng giúp giảm tắc nghẽn, tăng tốc độ xử lý hành lý, giúp hành lý di chuyển trơn tru hơn trong hệ thống tự động.

Tâm Anh (theo Quora, Tripadvisor)