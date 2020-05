Lý do nên mua trang phục, phụ kiện secondhand

Nhiều người có xu hướng mua phụ kiện, trang phục xa xỉ secondhand vì tính bền vững và không tác động xấu đến môi trường.

Luxity nhận định ngành thời trang đang hướng đến sản phẩm có tính bền vững, thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng và dùng vật liệu tốt. Theo đó, thời trang bền vững tập trung giảm thiểu sự tác động của ngành may mặc lên môi trường bằng cách tái chế và nâng cấp (upcycling fashion). Khi mua xa xỉ phẩm, bạn nên cân nhắc mua từ người bán lại hay đặt trực tiếp ở cửa hàng bán lẻ.

Đồ tái chế, nâng cấp hạn chế tác động môi trường

Lợi ích của thời trang bền vững là đảm bảo việc mua sắm không bị lãng phí. Khi nhận thấy món đồ không còn phù hợp phong cách, nhiều người hay áp dụng phương pháp Marie Kondo - tức là vứt đi để có thêm không gian cho món đồ mới. Các chuyên gia khuyên bạn nên tái chế chúng để chắc chắn trang phục, phụ kiện vừa mua không bị lãng phí hay ném vào bãi rác sau đó.

Sản phẩm từ thương hiệu thiết kế cao cấp đắt hơn nhưng có thể sử dụng qua nhiều thập kỷ. Ảnh: Luxity.

Theo Luxity, đơn giản nhất là hãy bán lại, nâng cấp món đồ cũ hoặc những thứ không dùng, mua từ người bán lại thay vì đặt ở cửa hàng bán lẻ. Cuối cùng, nên cân nhắc mua lại đồ hiệu (pre-loved fashion), thay vì đồ mới.

Bước chuyển biến này nhằm bảo vệ môi trường, tôn giá trị bền vững. Theo đó, xa xỉ phẩm có thể tồn tại lâu dài. Nhiều người chuộng đồng hồ thiết kế từ hãng danh tiếng vì mẫu mã đẹp, tuổi thọ cao. Điển hình là Rolex - hãng nổi danh với những cỗ máy khủng, sản phẩm không bị ném vào bãi rác khi chủ nhân không thích nữa vì có thể dùng suốt đời, bán lại và truyền cho thế hệ sau.

Mua lại các sản phẩm vintage giúp bảo vệ môi trường. Ảnh: Luxity.

Thời trang xa xỉ thường không lỗi mốt, vượt thời gian. Luxity gợi ý đồ vintage là khoản đầu tư đáng cân nhắc. Nếu mua đúng thương hiệu, bạn có thể là chủ nhân mới của dòng túi Birkin với giá mềm hơn nhiều so với giá gốc.

Loạt thiết kế xa xỉ luôn đảm bảo giá trị, thậm chí tăng theo năm tháng. Tuy nhiên đòi hỏi người dùng phải bảo quản, trân trọng sản phẩm. Trong một số trường hợp, các phiên bản giới hạn trên thị trường mới có khả năng trở thành những bộ sưu tập hàng vintage.

Thời trang hàng hiệu thường giữ nguyên vẻ sành điệu qua các mùa. Nếu muốn gia nhập phong trào bền vững, bạn nên mua dòng có thể giữ giá trị trong nhiều thập kỷ. Lý do đồ thiết kế dễ bán lại hoặc ký gửi, thay vì bị vứt đi. Vì vậy, hãy cân nhắc khi quyết định mua lại chiếc túi Chanel.

Sản phẩm đắt đỏ thường được sản xuất thủ công, túi may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ, còn đồng hồ chế tác bằng tay và dùng chất liệu tốt nhất. Do đó, chúng có thể tồn tại lâu hơn so với thời trang mì ăn liền - vốn được may hàng loạt và đôi khi chỉ dùng một lần trước khi hư hoặc hết thời.

Nếu mua đồ thiết kế cao cấp từ cửa hàng bán lẻ nằm ngoài ngân sách, tín đồ hàng hiệu vẫn có thể sở hữu món đồ bền vững bằng cách mua lại. Điều này vừa có thể giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường, vừa bảo vệ tài khoản tiết kiệm.

Joolux là một trong những trang mua bán, ký gửi hàng hiệu được nhiều khách ưa chuộng tại Việt Nam. Ảnh: Joolux.

Những trang chuyên về hàng pre-loved như Joolux - thường cung cấp nền tảng mua và bán thời trang xa xỉ, chính hãng. Tất cả sản phẩm đều trong tình trạng tốt nhất, chú trọng từng chi tiết nhỏ và tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Mỗi món đồ được ký gửi tại Joolux phải trải qua quy trình xác thực, đảm bảo đều là chính hãng và trạng thái tốt nhất.

"Khi mua một món xa xỉ phẩm, bạn có thể yên tâm vì đang mua thiết kế có thể sử dụng trong thời gian dài", ông Tạ Xuân Hiển - CEO Joolux - nói.

Vân Bùi tổng hợp