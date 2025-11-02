Lý do nên mang mũ tắm của khách sạn về nhà

Mũ tắm không chỉ giúp du khách bọc kín tóc, không để ướt khi tắm mà còn có nhiều công dụng khác trong nấu ăn, giữ cho vali được sạch sẽ.

Thông thường, trong phòng khách sạn sẽ có bánh quy, túi trà, viên cà phê, đồ vệ sinh cá nhân du khách được phép thoải mái sử dụng hoặc mang về mà không phải trả thêm tiền. Tuy nhiên, có một món quà nhỏ thường bị bỏ qua: mũ tắm. Vật dụng nhỏ bé nhưng hữu ích này thường được gói gọn trong hộp hoặc bao nhỏ trong phòng tắm.

Mặc dù mọi người chỉ dùng nó để che tóc khi tắm, theo tạp chí Reader’s Digest, mũ tắm còn rất nhiều cách tận dụng khác nếu mang về nhà.

Mũ tắm là vật dụng miễn phí trong phòng khách sạn mà du khách có thể thoải mái mang về. Ảnh: India mart

Với những gia đình có trẻ nhỏ, mũ tắm có thể dùng để lót khay, bát pha màu khi vẽ hoặc làm đồ thủ công. Sau khi sử dụng, chỉ cần vất bỏ là xong mà không cần phải rửa hay lau chùi.

Một công dung khác là dùng mũ tắm để bọc giày dép trước khi xếp đồ vào hành lý. Giày dép thường bám bụi bẩn, dễ làm lây sang quần áo hoặc đồ đạc trong vali.

Bọc chúng bằng mũ tắm giúp mọi thứ ngăn nắp và sạch sẽ hơn.

Ngoài ra, mũ tắm có thể dùng để đựng quần áo bị ướt sau khi tắm ở bãi biển, hồ bơi. Như vậy, những đồ bị ướt sẽ không bị đặt cạnh đồ khô, giúp những thứ còn lại được khô ráo.

Theo blogger làm bánh Melissa Fallon, mũ tắm còn có thể tận dụng trong nấu nướng như che bột bánh mì trong giai đoạn ủ. Bột cần môi trường ấm, ẩm để nở tốt và mũ tắm là công cụ hoàn hảo để thực hiện điều này.

Mũ tắm mới, chưa dùng còn có thể tận dụng để đậy thức ăn thừa như kéo căng mũ tắm và phủ lên tô salad đang ăn dở. Cách này giúp thực phẩm tươi lâu hơn trong tủ lạnh.

Anh Minh (Theo DM)