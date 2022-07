Lý do nên giữ lại thẻ lên máy bay

Nhiều hãng bay tặng thêm ưu đãi mua sắm cho khách trên các tấm vé máy bay để khách có thể sử dụng trong chuyến tiếp theo.

Tùy thuộc vào từng hãng bay, thẻ lên máy bay (boarding pass) ngoài thông tin cần thiết, còn có giá trị dùng để đổi các ưu đãi, giảm giá tại nhiều khách sạn, nhà hàng, công viên giải trí, bảo tàng, các cửa hàng bán lẻ... Những gì bạn cần là xuất trình thẻ đó cùng giấy tờ tùy thân để hưởng ưu đãi cho các chuyến đi lần sau. Dưới đây là một số hãng bay đang áp dụng ưu đãi dành cho hành khách, theo Travel and leisure asia.

Một số vé máy bay có hạn sử dụng thời gian giảm giá và được công bố trên trang web chính thức của hãng. Ảnh: Pinterest

Thai Airways

Nếu bạn đi du lịch trước 30/9, hãy cầm vé và giấy tờ tùy thân có ảnh của bạn đến quầy thông tin tại các trung tâm thương mại như Icon Siam hay Siam Paragon để nhận thẻ quà tặng trị giá 300 baht, thẻ du lịch giảm giá tới 30% tại Siam Center, Siam Discovery, Siam Paragon và Icon Siam.

Asiana

Thẻ lên máy bay Asiana's Magic của hãng hàng không Hàn Quốc có nhiều ưu đãi. Bạn sẽ được giảm giá vé vào cửa của nhiều điểm đến vui chơi giải trí ở Seoul, Jeju; giảm giá vé tàu, nhà hàng, tour... Ngoài ra, bạn cũng được hưởng các ưu đãi tương tự tại Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc, Singapore, Mỹ... Tại châu Âu, du khách sử dụng thẻ này được giảm giá tại trung tâm mua sắm Bicester Village và McArthur Glen, nhận mức giá đặc biệt cho các chuyến tham quan bằng thuyền ở Paris, vé vào phòng trưng bày Peggy Guggenheim Collection ở Venice...

Emirates

Với thẻ Emirates My Pass, du khách được hưởng giảm giá tại 500 cửa hàng trên khắp UAE. Đây được coi là chương trình khuyến mãi thẻ lên máy bay phong phú nhất hiện nay. Du khách được hưởng giảm giá vé vào cửa Burj Khalifa At The Top để ngắm quốc gia trung đông từ trên cao, các spa sang trọng, tiệm làm tóc, công viên nước, tour sa mạc, du ngoạn trên biển, nhà hàng... Ngoài ra, người sở hữu vé của hãng này cũng được nhận ưu đãi khi mua sắm tại nhiều hãng đồ hiệu cao cấp. Các ưu đãi này sẽ hết hạn ngày 30/9.

Etihad

Extraordinary Abu Dhabi Pass, tấm thẻ thông hành đến Abu Dhabi của Etihad giúp du khách nhận được nhiều ưu đãi giảm giá tại spa và khách sạn trên khắp thành phố. Đồng thời, khách cũng được nhận các vé vào hồ bơi, bãi biển của khách sạn sang trọng như Anantara, Shangri-La và InterContinental.

Turkish Airlines

Nếu bạn nối chuyến tại Istanbul và thời gian chờ đợi mất từ 6 đến 24 tiếng, bạn có thể tận dụng dịch vụ Touristanbul miễn phí của hãng hàng không đến từ Thổ Nhĩ Kỳ này để khám phá thủ đô Istanbul. Với tấm thẻ này, bạn có thể tham quan các di tích lịch sử nổi bật của thành phố, thưởng thức đặc sản địa phương... Tất cả đều miễn phí. Hành khách sẽ có xe đón đi và đưa về sân bay sau khi chuyến tham quan kết thúc.

British Airways

Thẻ lên máy bay của hãng hàng không Anh cho phép chủ sở hữu được giảm giá tại cửa hàng kim hoàn Bentley & Skinner của Mayfair, thương hiệu quần áo nam Hackett, thiết kế từ DAKS và nhà sản xuất nước hoa Floris. Bạn cũng được giảm giá các loại trà chiều tại những khách sạn sang trọng ở London hoặc trung tâm mua sắm Westfield London.

Anh Minh (Theo Travel and leisure asia)