Lý do nên du xuân đỉnh Fansipan dịp Tết

Lào CaiTham gia trẩy hội, hành hương hay thậm chí săn tuyết là những hoạt động du khách có thể thực hiện trên đỉnh Fansipan vào dịp Tết.

Fansipan cao 3.143 m, là đỉnh núi cao nhất Việt Nam, mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, cách trung tâm thị trấn Sa Pa (Lào Cai) khoảng 10 km. Ngoài thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu thay đổi bốn mùa, nơi đây thu hút du khách bởi dấu ấn văn hóa bản địa cùng nhiều điểm đến du lịch độc đáo.

Nhiều điểm check-in đậm chất xuân

Tây Bắc vào xuân mang vẻ đẹp thơ mộng. Từng cung đường, thị trấn, đỉnh núi hay cỏ hoa như choàng tỉnh giấc, cùng nhau đua sắc. Mỗi dịp xuân về, nhiều du khách tìm đến Sun World Fansipan Legend để thưởng lãm cảnh sắc thiên nhiên, trải nghiệm nhiều hoạt động năm mới.

Nằm ở Tây Nam thị trấn Sa Pa, Sun World Fansipan Legend là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn khi chinh phục đỉnh Fansipan. Nơi đây bao gồm quần thể du lịch văn hóa, vui chơi giải trí, dịch vụ cáp treo và khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp. Đồng thời, đây còn là khu chiêm bái quần thể tâm linh được nhiều người lựa chọn hành hương.

Tiểu cảnh gia đình mèo trong trang phục thổ cẩm của đồng bào dân tộc tại Sa Pa. Ảnh: Sun Group

Để chào đón du khách gần xa tới vãn cảnh vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khu du lịch thực hiện trang trí mới loạt tiểu cảnh từ nhà ga cáp treo đến Fansipan. Tại đây, du khách có thể thỏa sức ngắm và chụp ảnh lưu niệm cùng hàng đào phai năm cánh hồng, gia đình mèo thổ cẩm. Ngoài ra, cặp đôi tượng mèo Kinh Mão và Bạch Mão cao 2,5 m cũng là điểm check-in ưa thích dành cho nhiều bạn trẻ. Hai chú mèo biểu trưng cho năm Quý Mão, được xem là một trong những nét chấm phá vừa điểm sắc, vừa thể hiện mong ước tốt lành đầu năm mới.

Theo ngũ hành, "Kim" tượng trưng cho mặt trời, "Bạch" tượng trưng cho sự thông suốt, trí tuệ, thịnh vượng, sự bắt đầu. Kim Mão - Bạch Mão ghép đôi ngụ ý là lời hẹn ước năm mới sung túc, tròn đầy, một hành trình mới ngập tràn hạnh phúc sắp bắt đầu.

Theo dự báo, trong đợt không khí lạnh tăng cường về phía Bắc dịp Tết Nguyên đán, đỉnh Fansipan sẽ xuất hiện mưa tuyết. Vì vậy, du xuân khu vực này dịp năm mới, du khách có cơ hội đón tuyết ở độ cao 3.147 m, thỏa sức ghi lại khoảnh khắc tuyết rơi.

Phật tử hành hương tại quần thể tâm linh tại Sun World Fansipan Legend. Ảnh: Sun Group

Không khí lễ hội rộn ràng

Tết không chỉ là mùa của hoa cỏ, vạn vật ngập tràn sức sống mà còn là thời điểm của lễ hội. Đến với Sun World Fansipan Legend đầu năm, du khách có dịp trải nghiệm loạt hoạt động chào năm mới độc đáo của người Tây Bắc.

Diễn ra từ ngày 27/1 (mùng 6 Tết đến hết tháng Giêng), hội xuân mở cổng trời là một trong những sự kiện điểm nhấn, thu hút đông du khách đến khu du lịch. Lễ hội tổ chức thường niên, ghi dấu ấn trong cộng đồng Phật tử, là điểm đến tâm linh trong hành trình chiêm bái cầu an đầu xuân.

Năm nay, trong những ngày hội xuân, sẽ có lễ rước với màn múa lân sư rồng tại nhà ga đi cáp treo tới Bảo An Thiền Tự. Khách du lịch sẽ tham gia lễ cầu quốc thái dân an trong tiếng kinh cầu của hàng trăm đạo tràng, tăng ni, phật tử... cùng các tiết mục múa trống tâm linh, múa thiền. Ngoài ra, mỗi du khách đến với quần thể tâm linh Fansipan còn nhận những tấm giấy đỏ, tượng trưng cho lời chúc may mắn, bình an cho năm mới.

Lễ hội khèn hoa tái hiện không gian chợ Tết Tây Bắc. Ảnh: Sun Group

Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, Sun World Fansipan Legend còn đặc sắc bởi nét đẹp về văn hóa và tâm linh. Tọa lạc từ độ cao 2.900 m đến đỉnh Fansipan là quần thể tâm linh tín ngưỡng quy mô lớn. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm đi dạo trên những con đường rợp cờ Phật giáo, ngắm nhìn đại tượng Phật A Di Đà hay chiêm bái quần thể Kiêm Sơn Bảo Thắng Tự uy nghiệm trong bảng lảng mây bay. Đặc biệt, trong lòng đại tượng A Di Đà được biết đến là nơi lưu giữ xá lợi Phật. Mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, hàng nghìn Phật tử khắp nơi tiến về Fansipan hành hương, chiêm bái, cầu an cho năm mới.

Nhân dịp kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa, trong tháng Giêng, Sun World Fansipan Legend tổ chức Lễ hội khèn hoa 2023, từ ngày 26/1 đến hết 28/2, tại khu vực nhà ga đi cáp treo. Tại sự kiện năm nay, 12 đội khèn đến từ Sa Pa (Lào Cai), Lai Châu, Hà Giang, Yên Bái quy tụ, so tài trong các ngày từ ngày mùng 5 đến hết 15 tháng Giêng âm lịch, mang du khách những màn trình diễn vui tươi, rộn ràng. Năm nay, hội thi khèn được tổ chức rộng rãi với sự tham gia ở mọi độ tuổi, buổi tối hội thi còn được tổ chức ở sân quần Sa Pa, hứa hẹn góp phần làm sống dậy nét văn hóa độc đáo của địa phương.

Theo đại diện ban tổ chức, tiếng khèn như một phần linh hồn người H'Mong, kết hợp cùng điệu nhảy đưa chân, vờn khèn, xoay người mang ý nghĩa gửi gắm lời chúc một năm mới tốt lành. Giữa đất trời hùng vỹ của Hoàng Liên Sơn, hội thi khèn rộn ràng sẽ giúp du khách hình dung rõ ràng về nét văn hóa của người dân Tây Bắc.

Hội xuân mở cổng trời trên đỉnh Fansipan. Ảnh: Sun Group

Bên cạnh đó, tại khu chợ quê, du khách có dịp hòa mình vào không khí rộn ràng của phiên chợ xuân, trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao như cây nêu giương cao giữa trời, nồi thắng cố nghi ngút khói, bánh chưng đen, xôi ngũ sắc, mẹt trâu gác bếp hay thưởng thức đôi chén rượu ngô, rượu thóc giữa thời tiết lạnh... Ngoài ra, đặc trưng lễ hội vùng cao không thể thiếu những trò chơi dân gian như keo cột mỡ, đi cầu một dây, đi cà kheo, ném còn, đẩy gậy... mang đến không khi vui tươi, hứng khởi ngày đầu năm mới.

Hoàng Khải