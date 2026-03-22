Lý do nên dán giấy nhớ vào hộ chiếu

Để tránh các nhân viên hải quan đóng dấu tùy thích, chiếm hết diện tích hộ chiếu, nhiều du khách đã nghĩ ra cách nhắc nhở.

Khi lật một cuốn hộ chiếu của người di chuyển nhiều, các con dấu nhập cảnh thường xuất hiện rời rạc, chiếm không gian không theo quy luật. Một con dấu có thể chiếm tới nửa trang giấy, dẫn đến tình trạng thiếu diện tích sử dụng dù hộ chiếu vẫn còn hạn. Để khắc phục, một số du khách dán giấy ghi chú vào bên trong hộ chiếu như dấu hiệu gợi ý nhân viên an ninh vị trí đóng dấu.

Việc quản lý diện tích trang hộ chiếu quan trọng hơn nhiều du khách tưởng. Một số quốc gia có quy định khắt khe, yêu cầu thị thực phải được dán trên trang trống hoặc yêu cầu du khách phải có ít nhất hai trang trống liền kề để làm thủ tục. Theo ông Ravi Kumar, cố vấn hộ chiếu và thị thực tại New York, việc dán giấy ghi chú là một cách yêu cầu lịch sự để nhân viên không lãng phí các trang trống, tránh nguy cơ du khách bị từ chối nhập cảnh do thiếu diện tích đóng dấu.

Một hộ chiếu được dán giấy nhớ. Ảnh: Travel + Leisure

Tuy nhiên, giải pháp này không hoàn toàn đảm bảo hiệu quả. Tại các sân bay bận rộn, nhân viên xuất nhập cảnh có thể bỏ qua giấy ghi chú và đóng dấu vào bất cứ vị trí nào họ chọn. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên coi đây là một lời đề nghị thay vì một cam kết.

Khi một hộ chiếu hết trang trống, du khách thường buộc phải đổi hộ chiếu mới và làm lại các thị thực liên quan, gây tốn kém thời gian và chi phí. Một yếu tố có thể làm giảm bớt áp lực này trong tương lai là sự chuyển dịch sang hệ thống biên giới kỹ thuật số. Tại châu Âu, nhiều quốc gia đã ngừng đóng dấu thủ công lên hộ chiếu, giúp việc quản lý không gian trang giấy trở nên dễ dàng hơn.

Thay vì dựa vào giấy ghi chú, các chuyên gia du lịch đề xuất một số giải pháp dài hạn và an toàn hơn.

Đầu tiên, du khách cần kiểm tra kỹ yêu cầu thị thực của điểm đến trước khi khởi hành. Việc nắm rõ số lượng trang trống cần thiết sẽ giúp tránh các sự cố trì hoãn hoặc bị từ chối tại biên giới.

Tiếp theo, hãy chủ động đổi hộ chiếu sớm nếu các trang đã dần lấp đầy. Hầu hết quốc gia yêu cầu hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 6 tháng và đủ trang trống để nhập cảnh.

Ngoài ra, tuyệt đối không được tự ý viết tay hoặc đính kèm bất cứ thứ gì mang tính vĩnh viễn vào hộ chiếu, bao gồm các loại dấu lưu niệm tại điểm tham quan. Việc sửa đổi hoặc làm biến dạng hộ chiếu dưới bất kỳ hình thức nào đều có thể bị coi như làm hỏng tài liệu chính thức, khiến hộ chiếu bị vô hiệu lực.

Hoài Anh (Theo Travel + Leisure)