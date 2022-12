Lý do nên chọn quạt trần Panasonic

Hiện nay quạt trần không chỉ được biết đến như một thiết bị làm mát, mà còn là vật dụng trang trí giúp không gian ngôi nhà thêm sang trọng và tinh tế. Tuy nhiên, trước vấn nạn hàng kém chất lượng tràn lan nên thị trường, người tiêu dùng nên lựa chọn thương hiệu uy tín để đảm bảo sự yên tâm, hài lòng trong quá trình sử dụng, đơn cử thương hiệu Panasonic - hãng điện gia dụng nổi tiếng đến từ Nhật Bản.

Quạt trần Panasonic có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, đen, bạc, vàng ánh kim với mẫu mã đa dạng, có thể đáp ứng nhiều phong cách thiết kế của kiến trúc sư cũng như phù hợp với sở thích của mỗi gia đình.

An toàn cho người dùng là yếu tố quan trọng hàng đầu mà Panasonic hướng đến. Vì thế, quạt trần của hãng đều được trang bị 3 cấp độ an toàn bao gồm: khóa cánh, dây nối và công tắc an toàn. Công tắc sẽ tự động ngắt dòng điện khi có hiện tượng rung lắc, dây nối đảm bảo cho động cơ quạt với móc gắn vào trần nhà không rơi xuống khi gặp sự cố, khóa cánh an toàn giúp cánh quạt được lắp vào móc vỏ động cơ và siết chặt bằng vít, tránh bị rơi khi có sự cố.