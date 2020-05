Lý do Mỹ Đình thu hút các dự án căn hộ cao cấp

Quy hoạch đồng bộ

Nằm ở phía Tây Hà Nội, khu vực Mỹ Đình được quy hoạch để trở thành một trung tâm phát triển mới với hệ thống giao thông và hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ, tạo sức hút để các chủ đầu tư xây dụng nhiều dự án bất động sản cao cấp.

Hơn chục năm qua, diện mạo của khu vực này đã thay đổi nhanh chóng, hàng loạt các quan nhà nước đã xây trụ sở tại đây bao gồm: Bộ Nội vụ, Ngoại Giao, Khoa học Công nghệ, Tài nguyên Môi trường, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Cũng trong thời gian ngắn, số lượng cao ốc văn phòng cho thuê và khách sạn 5 sao ở Mỹ Đình tăng nhanh với hàng loạt thương hiệu lớn như: Grand Plaza, JW Mariott, InterContinental, Charmvit, Landmark 72 và FPT Complex. Hàng loạt dự án nhà ở cao cấp đã được đầu tư, điển hình như: Vinhomes Gardenia Mỹ Đình, The Matrix One, Mon City, Golden Field Mỹ Đình...

Bên cạnh đó đây cũng là khu vực quy tự 28 trụ sở của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ xây dựng thời gian tới, có thể kể đến như Vicem và Vinacomin.

Mỹ Đình sẽ là nơi tổ chức những sự kiện lớn mang tầm quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, giải đua xe Công thức 1 dự kiến tổ chức thường niên tại trường đua xung quanh Sân vận động quốc gia.

Phối cảnh mặt tiền dự án The Matrix One trên đường Lê Quang Đạo.

Sự đồng bộ trong quy hoạch khu vực Mỹ Đình còn thể hiện ở sự hiện diện của hệ thống trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học chuyển quốc tế. Hàng loạt khu mua sắm sầm uất đã đi vào hoạt động như The Garden, Vincom Plaza Skylake... Khu vực sở hữu nhiều bệnh viện lớn có thể kể đến: bệnh viên 5 sao An Sinh đang xây dựng, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc Keangnam.

Cư dân khu vực Mỹ Đình được tiếp cận hệ thống giáo dục chất lượng với những trường học chất lượng quốc tế như Đoàn Thị Điểm, Marie Curie, Chuyên Hà Nội – Armsterdam, Quốc tế Việt Úc...

Với hàng loạt những công trình lớn xây dựng, đi cùng với quy hoạch đồng bộ, Mỹ Đình đang trở thành một trung tâm mới của Hà Nội, thu hút đông đảo cư dân cũng như đội ngũ chuyên gia người nước ngoài.

Tiềm năng tăng giá

Một chuyên gia đánh giá tại Hà Nội, khu vực phía Tây có tiềm năng hơn cả vì hạ tầng đầy đủ, quy tụ lượng lớn các chuyên gia nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Giá nhà theo đó sẽ ngày càng tăng lên.

Theo đại diện Phú Quý Land, Mỹ Đình là khu vực "sốt" đất từ 5-7 năm nay. Quỹ đất dành cho các dự án mới tại đây đang ngày càng thu hẹp, thậm chí là không còn. Do đó, những dự án cao cấp đang xây dựng được xem là "của để dành" trong tương lai.

Bên cạnh đó, bất động sản khu vực Mỹ Đình còn nhiều dư địa để bứt tốc trong vòng 5 năm tới. Chia sẻ về tình hình giao dịch từ đầu năm đền nay, Giám đốc một đại lý bất động sản cho biết, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số lượng các giao dịch trong năm nay giảm hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nếu so sánh giữa các khu vực thì Mỹ Đình vẫn được người mua nhà quan tâm nhiều nhất.

Đặc biệt, sau giãn cách xã hội, tỷ lệ khách hàng đăng ký tham quan nhà mẫu các dự án và chốt căn tăng nhanh. Một trong số những dự án thu hút được sự quan tâm của thị trường, nhất là giới nhà giàu là dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển nằm trên mặt đường Lê Quang Đạo.

The Matrix One tọa lạc tại vị trí đắc địa khi ôm trọn view đường đua F1 danh tiếng, nằm ngay cạnh khúc cua 6, 7, 8 và 9, The Matrix One trở thành "khán đài" đặc biệt nhất khi cư dân được sở hữu "tấm vé" miễn phí xem các giải đua xe F1 hấp dẫn nhất hành tinh ngay từ ban công nhà mình.

Ngoài ra, dự án còn tiệm cận với "lá phổi xanh" là khu công viên hơn 14 ha nằm ngay đối diện. Với tầm nhìn ôm trọn công viên hồ điều hòa, cư dân The Matrix One hưởng đặc quyền sống và tận hưởng một không gian xanh tươi mát.

The Matrix One sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn khu công viên và hồ điều hòa rộng hơn 14ha ngay đối diện

Bên cạnh đó, tỷ lệ diện tích thông thủy trên diện tích xây dựng tại dự án chỉ chiếm 54% cùng số lượng căn hộ trên một mặt sàn thấp (10 căn mỗi sàn) với 7 thang máy tốc độ cao/tòa, đảm bảo sự thông thoáng, an toàn cho cư dân.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia đầu ngành, sức hút của Mỹ Đình nói chung và thị trường địa ốc tại thủ đô nói riêng được dự báo sẽ còn tăng cao trong những năm tới không chỉ bởi sự đồng bộ về hạ tầng, quy hoạch, mà còn bởi vị thế đặc biệt của khu vực này.

Phạm An