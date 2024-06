Lý do Mỹ dẫn đầu thế giới về du lịch

Mỹ dẫn đầu chỉ số phát triển du lịch năm 2024 nhờ nguồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa cũng như cam kết về phát triển bền vững.

Ngành du lịch thế giới trải qua 4 năm gập ghềnh vì đại dịch nhưng lượng khách quốc tế dự kiến hồi phục trong năm 2024. Tuy nhiên, không ai dám chắc về tốc độ tăng trưởng du lịch toàn cầu có tiếp tục hay không do lạm phát, biến đổi khí hậu, căng thẳng địa chính trị đang diễn ra.

Nhiều quốc gia đã có biện pháp giảm thiểu các rủi ro kể trên cũng như tối đa hóa tiềm năng du lịch - lữ hành để tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Mỹ là một trong số đó. Cuối tháng 5, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố bảng xếp hạng Chỉ số phát triển Du lịch & Lữ hành 2024 (TTDI), Mỹ xếp thứ nhất.

10 quốc gia đứng đầu thế giới về phát triển du lịch (WEF xếp hạng) 1. Mỹ 6. Đức 2. Tây Ban Nha 7. Anh 3. Nhật Bản 8. Trung Quốc 4. Pháp 9. Italy 5. Australia 10. Thụy Sĩ

TTDI 2024 xếp hạng 119 quốc gia, vùng lãnh thổ. Điểm số được tính từ 102 chỉ số nằm trong 17 hạng mục trụ cột. 17 hạng mục này được phân vào 5 nhóm lớn: môi trường thuận lợi; chính sách và tạo điều kiện cho du lịch hoạt động; cơ sở hạ tầng và dịch vụ; tài nguyên du lịch và lữ hành; tính bền vững.

Mỹ vượt trội hơn so với quốc gia khác về điểm số các trụ cột chính như môi trường kinh doanh, không khí, hạ tầng giao thông, tài nguyên thiên nhiên. Điểm số cao phản ánh cơ sở hạ tầng vững mạnh của đất nước, đi lại giữa các thành phố dễ dàng, điểm đến văn hóa - tự nhiên đa dạng, thông tin chỉ dẫn về điểm đến thân thiện.

Anna Abelson, trợ giảng tại Đại học New York cho rằng Mỹ có lợi thế về thiên nhiên cũng như cơ sở hạ tầng phát triển tốt, hỗ trợ tối đa ngành du lịch và lữ hành. "Cơ sở hạ tầng tốt, khách đi lại dễ dàng kết hợp thăm nhiều điểm đến, giúp chi tiêu nhiều hơn", Abelson nói.

Du khách tập trung tại Mather Point để ngắm đại vực Grand Canyon, một điểm du lịch hút khách tại Mỹ. Ảnh: NPS

Theo dự báo du lịch 2 năm một lần của Hiệp hội Du lịch Mỹ (USTA), 79,4 triệu lượt khách quốc tế đã chi 180 tỷ USD khi đến đây du lịch năm 2019. Trong khi đó Pháp, quốc gia có lượng khách ghé thăm nhiều nhất thế giới với 90 triệu lượt năm 2019, thu về 61 tỷ USD. USTA ước tính doanh thu 2025 của ngành du lịch Mỹ sẽ bằng trước dịch.

Chính phủ Mỹ luôn tạo điều kiện cho du lịch - lữ hành, đặc biệt hỗ trợ trong duy trì, điều tiết để cơ sở hạ tầng sân bay và ngành hàng không vững mạnh. Bên cạnh lợi thế đa dạng cảnh quan thiên nhiên, các chiến dịch đầu tư cho du lịch dài hạn, bền vững trải đều ở các thành phố từ lớn đến nhỏ cũng là nguyên nhân chính giúp ngành du lịch đất nước thành công.

Các thành phố lớn nhất nước đã và đang nỗ lực mạnh mẽ để khắc sâu vào tâm trí du khách và bản đồ du lịch thế giới là điểm đến yêu thích, nổi tiếng nhất. Những nỗ lực đó đã được đền đáp qua bảng xếp hạng năm nay.

Một trong những sự kiện nổi tiếng thế giới góp phần giúp Mỹ hút lượng lớn khách du lịch là đại nhạc hội Coachella, giả bóng rổ Super Bowl, lễ hội Mardi Gras. Hệ thống Vườn quốc gia rộng lớn với 63 công viên phủ trên diện tích gần 220.000 km2, gần bằng diện tích nước Anh (245.000 km2) cũng là một trong những điểm hấp dẫn lớn thu hút du khách.

Tượng nữ thần Tự do, một trong những biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ. Ảnh: Planet Ware

Tim Leffel, nhà điều hành website World's Cheapest Destinations (Những điểm đến rẻ nhất thế giới) cho biết Mỹ được thiên nhiên ưu ái từ núi non, sa mạc, vùng nhiệt đới, đầm lầy và có nhiều thành phố thú vị hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. "New Orleans, New York, Santa Fe, Alaska hay Florida khác biệt hơn so với hầu hết các quốc gia khác", Leffel nói.

Tư duy theo quy mô toàn cầu, hành động theo đặc trưng địa phương (Think global, act local) và không coi du lịch là trò chơi có tổng bằng 0 (những gì kiếm được tương đương với những gì mất đi) là hai chiến lược được ngành du lịch Mỹ chú trọng. Danielle Borja, CEO Trung tâm du lịch Visit Conejo Valley, cho biết một trong những yếu tố thúc đẩy du lịch Mỹ thành công là nỗ lực hợp tác giữa các tổ chức du lịch địa phương, khu vực và bang.

Taryn Scher, người sáng lập công ty truyền thông du lịch TK Public Relations, nói sự trỗi dậy của các thành phố ít nổi tiếng với khách quốc tế tại Mỹ cũng là yếu tố giúp ngành du lịch thêm vững mạnh. Các thị trấn như Tampa, Savannah, Louisville thành công tạo ra thương hiệu riêng khiến lượng khách ngày càng tăng. Với kinh nghiệm 20 năm trong ngành, Scher tin rằng Mỹ có thể duy trì tốc độ tăng trưởng du lịch mạnh mẽ vì mỗi bang và thành phố đều ưu tiên và nỗ lực tiếp thị điểm đến với khách quốc tế. "Chúng tôi nhận thấy du khách ngày càng quan tâm đế các điểm đến nhỏ, ít nổi tiếng này", Scher nói.

Chiến lược dài hạn trong đầu tư cũng là điểm mạnh giúp Mỹ đứng đầu về du lịch. Những nơi ít nổi tiếng hơn như Charleston hay Napa Valley đều được hưởng lợi từ chiến lược dài hạn. Bùng nổ du lịch mang lại kinh tế và nhiều việc làm hơn trong cộng đồng địa phương.

Theo Leffel, thành công của du lịch Mỹ cũng đến từ cung cấp dịch vụ chất lượng, tổ chức hiệu quả, giao dịch đáng tin cậy và thái độ làm việc. Các Hội đồng du lịch địa phương thường xuyên theo dõi các chiến dịch quảng bá, tham dự các hội nghị để cải thiện tình hình và tìm đối tác. Ngoài ra, Mỹ cũng phát triển công nghệ thông tin và áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, sớm nhất trong cung cấp thông tin, dịch vụ du lịch. Leffel nói Mỹ chưa bao giờ làm các việc ở quy mô nhỏ.