Lý do mùa thu Hà Nội không có thương hiệu như Nhật Bản, Hàn Quốc

Được ca ngợi trong thơ ca nhưng mùa thu Hà Nội vẫn bị các chuyên gia và du khách đánh giá là thiếu sức hút, chưa thể xây dựng thương hiệu mạnh như mùa lá đỏ ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

Anh Tuấn Linh, sống tại Hà Nội, từng trải nghiệm mùa thu ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Anh kể, tại đảo Nami (Hàn Quốc), lá vàng rụng đầy lối đi, giơ máy lên là có ngay tấm hình rực rỡ. Tương tự, mùa ngô đồng chuyển vàng ở Tô Châu (Trung Quốc) cũng khiến anh "choáng ngợp".

"Thu Hà Nội vào một số ngày cũng đẹp thật nhưng không đủ khiến tôi phải thán phục như cảnh sắc ở nước bạn", anh Linh nói.

Thống kê của Agoda ngày 5/11 cho thấy Hà Nội chỉ đứng thứ 3 về tìm kiếm nội địa (sau Đà Nẵng, TP HCM) giai đoạn tháng 10-11. Ngược lại, lượng quan tâm của khách Việt tới Hàn Quốc và Nhật Bản tăng vọt, lần lượt 55% và 24% so với mùa hè. Các điểm như Kyoto, Seoul, Busan tăng 63-73%.

Ông Nguyễn Cảnh Linh, đại diện Top Ten Travel, xác nhận mùa lá vàng, lá đỏ là cao điểm của Đông Bắc Á. Lượng hồ sơ visa Nhật Bản, Hàn Quốc từ tháng 10 đến hết tháng 11 thường tăng 20-40% so với các tháng khác. Ông Linh cho biết nhóm khách này thường là gia đình, trung niên, có khả năng chi trả cao.

Mùa thu ở Hàn Quốc. Ảnh: Odynovo

Ông Phạm Anh Vũ, đại diện Du Lịch Việt, cho biết mùa thu ở Nhật Bản và Hàn Quốc là cao điểm lớn thứ hai trong năm, chỉ sau mùa hoa anh đào, với lượng khách luôn tăng 20-30% so với tháng trước.

Lý do, theo ông, là họ đã xây dựng thương hiệu mùa lá đỏ thành sản phẩm chủ lực, quảng bá đồng bộ qua phim ảnh, âm nhạc. Sự chuyên nghiệp còn thể hiện ở việc các đối tác gửi lịch dự báo lá đổi màu ngay từ tháng 5-6, giúp doanh nghiệp lữ hành chủ động lên tour.

Họ cũng đầu tư lớn vào việc kết hợp cảnh quan, như tại công viên Rikugien (Tokyo) nơi du khách có thể ngắm lá đỏ về đêm. "Sức hấp dẫn đến từ trải nghiệm mùa vụ, khí hậu mát mẻ và sự hài hòa giữa thiên nhiên với kiến trúc cổ", ông Vũ nhận định.

Mùa thu ở Bắc Kinh. Ảnh: CGTN

Các chuyên gia cho rằng Hà Nội khó thành công nếu sao chép hướng đi "sản phẩm thị giác" này.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, nhận định mùa thu Hà Nội "nổi tiếng đẹp nhưng chỉ ở tầm Việt Nam, không đủ 'wow' như trên thế giới".

Lý do chính, theo các chuyên gia, là yếu tố khí hậu và thiên nhiên. Anh Ngọc Quý, kỹ sư công nghệ sinh học, giải thích Hà Nội có mùa thu ngắn, độ ẩm cao, biên độ nhiệt không đủ lớn để lá đổi màu. Các cây bản địa như sấu, xà cừ không có hiện tượng "autumn foliage" (lá thu đổi màu) như cây phong, ngân hạnh ở vùng ôn đới.

Thử nghiệm trồng cây phong lá đỏ của Hà Nội năm 2018 cũng thất bại vì khí hậu. Ông Đạt bổ sung, thời tiết cũng là trở ngại khi mùa thu ngày càng ngắn, "như năm nay, người dân chỉ cảm nhận rõ trong khoảng một tuần" trước khi chuyển đông. Không gian trải nghiệm cũng là lực cản. Theo ông Đạt, các điểm đẹp như Hồ Gươm, Hồ Tây, phố Phan Đình Phùng "quá đông đúc", khiến du khách không thể thong thả tận hưởng.

Ông Phạm Anh Vũ cũng nhìn nhận, cảnh đẹp Hà Nội mang tính trầm mặc, cần thời gian cảm nhận. "Sản phẩm du lịch chưa đủ mạnh để biến vẻ đẹp đó thành trải nghiệm, khiến khách đến không biết làm gì ngoài đi bộ dạo phố", ông Vũ nói.

Mùa thu trên phố Phan Đình Phùng. Ảnh: Vũ Ngọc Thiện

Các chuyên gia đồng tình Hà Nội không nên sao chép mô hình "lá đỏ", mà cần khai thác "chất riêng". Anh Ngọc Quý gợi ý thành phố có thể xây dựng hình ảnh gắn với các loài hoa đặc trưng như cúc họa mi.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt, một sản phẩm du lịch "đúng tinh thần" Hà Nội cần đánh thức cả 5 giác quan. Trải nghiệm đó không chỉ dừng ở việc ngắm (thị giác) vẻ đẹp cổ kính hay hình ảnh thiếu nữ áo dài. Du khách còn phải ngửi (khứu giác) được mùi hoa sữa nồng nàn, nếm (vị giác) được những thức quà đặc trưng như cốm, sấu chín, chả rươi. Hơn nữa, họ phải cảm nhận (xúc giác) không khí mát mẻ và lắng nghe (thính giác) âm thanh phố phường, tiếng rao của gánh hàng rong.

Đồng quan điểm, ông Vũ (Du Lịch Việt) tin rằng Hà Nội có thể tạo sức hấp dẫn từ chính vẻ đẹp này, nhưng cần thiết kế các sản phẩm khác biệt, biến con phố, món ăn thành "câu chuyện lịch sử mùa thu".

Festival Thu Hà Nội gần đây cho thấy nỗ lực của thành phố, song ông Đạt đánh giá đây là quá trình dài.

"Thông qua các sản phẩm và chương trình du lịch, du khách không chỉ ngắm cảnh mà còn chạm và nếm cái hồn của mùa thu Hà Nội. Khi đó, sức hấp dẫn của Hà Nội sẽ trở nên độc đáo và khó thay thế", ông Vũ kết luận.

Tú Nguyễn