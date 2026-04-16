Lý do một cửa hàng bánh đóng cửa, người dân Mỹ phải sơ tán

Khi cửa hàng bánh Waffle House đóng cửa, người dân Mỹ ở xung quanh hiểu đã đến lúc phải sơ tán.

Thuật ngữ "Chỉ số Waffle House" được biết đến rộng rãi ở Mỹ nhưng không thực sự liên quan đến bánh waffle. Vào năm 2004, Giám đốc Quản lý Khẩn cấp Florida Craig Fugate đã đưa ra thuật ngữ này như một cách gián tiếp để biết mức độ thiệt hại nghiêm trọng tại một khu vực, dựa trên số lượng địa điểm Waffle House vẫn mở cửa và phục vụ sau bão.

Chỉ số Waffle House là một thước đo phi chính thức được đặt theo tên chuỗi nhà hàng Waffle House để xác định tác động của bão và quy mô hỗ trợ cần thiết cho việc phục hồi sau thảm họa. Thước đo này dựa trên uy tín của Waffle House trong việc duy trì mở cửa trong thời tiết cực đoan và mở lại nhanh chóng sau các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lốc xoáy hoặc bão.

"Nhiều người sẽ nghĩ chúng tôi duy trì mở cửa để kiếm thêm tiền. Thực tế, chúng tôi lỗ và đây là vấn đề liên quan đến con người, không phải tiền bạc", Njeri Boss, Phó Chủ tịch Quan hệ Công chúng của Waffle House cho biết. Qua nhiều năm, Boss nói công ty đã học được những gì mọi người cần để giúp một cộng đồng đứng vững trở lại.

Waffle House thực hiện phần lớn hoạt động kinh doanh ở miền Nam, nơi thường xuyên xảy ra bão, nên họ có hệ thống quản lý rủi ro và chuẩn bị sẵn sàng cho thảm họa tốt. Boss cho biết mọi nhà hàng đều có một kịch bản ứng phó bão được sửa đổi hàng năm để hướng dẫn đội ngũ quản lý những việc cần làm trong trường hợp khẩn cấp.

Các nhà hàng có thực đơn cho những thời điểm không có nước, điện và thậm chí cả gas. Các thực đơn này bị giới hạn và không cung cấp đầy đủ các lựa chọn, điều này giúp Chỉ số Waffle House hiếm khi đạt mức đỏ.

Chỉ số Waffle House có ba cấp độ dựa trên mức độ phục vụ mà nhà hàng có thể cung cấp ngay sau bão: Xanh (Thực đơn đầy đủ; nhà hàng ít hoặc không bị hư hại và có đủ điện); Vàng (Thực đơn hạn chế; nhà hàng sắp hết thực phẩm hoặc có điện hạn chế) và Đỏ (Waffle House đóng cửa hoàn toàn).

Chỉ số Waffle House tồn tại song song với các phép đo gió, lượng mưa và thông tin thời tiết chính thức khác như Thang đo gió bão Saffir–Simpson để chỉ ra cường độ của một cơn bão. Boss nói Chỉ số Waffle House không thuộc về Waffle House nhưng họ trân trọng việc tên mình được sử dụng. Mọi người ở cả trong và ngoài nước đều biết về nó.

Boss thường xuyên nhận được các cuộc gọi hỏi về cách thức hoạt động của chỉ số này và phải nhắc nhở mọi người nó không phải của công ty.

Nếu một cửa hàng Waffle House đóng cửa trước khi bão đổ bộ, đó là dấu hiệu cho thấy thời tiết cực kỳ khắc nghiệt sắp xảy ra và người dân trong khu vực nên sơ tán. FEMA (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ) chú ý đến việc đóng cửa của Waffle House vì giúp chỉ ra có bao nhiêu người đã sơ tán khỏi một thị trấn.

Vì vậy, Waffle House có thể là nguồn lực để sử dụng cùng với thông tin thời tiết nhằm giúp người dân Mỹ cân nhắc các hành động cần thiết trước, trong và sau các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Waffle House ra đời năm 1955 tại Atlanta với mô hình kết hợp đồ ăn nhanh 24 giờ và phục vụ tại bàn. Hai nhà sáng lập chọn tên gọi này vì bánh waffle mang lại lợi nhuận cao nhất trong thực đơn thời điểm đó. Hiện nay, chuỗi nhà hàng mở rộng tới hơn 2.000 chi nhánh tại 25 bang Mỹ và tiêu thụ 2% tổng lượng trứng toàn quốc. Cơ sở này không chỉ là quán ăn mà đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc trưng của miền Nam nước Mỹ.

