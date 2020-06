Mẫu xe này cũng giành chiến thắng chung cuộc "Xe của năm 2019 do phụ nữ bình chọn" và mới nhất là giải thưởng "Thiết kế xe đẹp nhất 2020" của World Car Award. "Điều này giúp Mazda3 Sport trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp cũng như sự độc lập, tự tin của phụ nữ hiện đại", đại diện thương hiệu cho biết.

Xe cũng thoát khỏi những dãy phím chức năng phức tạp, thay vào bằng vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời và gương chống chói tự động. Màn hình hiển thị 8,8 inch kết hợp hệ thống Mazda Connect hỗ trợ kết nối Apple CarPlay - Android Auto giúp chị em không bị sao lãng bởi thông báo trên điện thoại trong quá trình di chuyển.

Nội thất Mazda3 Sport có thêm màu đỏ New Red độc đáo, mang đậm dấu ấn thể thao và thể hiện rõ cá tính của người sở hữu. Màu sắc này rất hút mắt đối với phái nữ, đặc biệt là những chị em tìm kiếm mẫu xe để tự lái đến địa điểm làm việc, cũng những sự kiện thời trang, phong cách.

Với hệ thống an toàn chủ động i-Activsense cao cấp đi cùng hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus thông minh, Mazda3 Sport mang đến cảm giác an tâm cho người lái, đặc biệt là phụ nữ, trên mọi chuyến hành trình.