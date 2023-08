Lý do Masan liên tiếp nhận các giải thưởng

Tăng trưởng doanh thu, chú trọng phát triển bền vững… tập đoàn Masan được ghi nhận bằng loạt giải thưởng uy tín từ đầu năm đến nay.

Theo báo cáo tài chính quý II/2023 của Tập đoàn Masan (MSN), ba ngành chiếm tỷ trọng đến 80% doanh thu của công ty gồm WinCommerce (WCM), Masan Consumer (MCH) và Masan MeatLife (MML) đều đạt mức tăng trưởng dương, đặc biệt MML đạt mức tăng trưởng doanh thu đến 68,7% so với cùng kỳ quý 2/2022.

Nửa đầu năm 2023, doanh thu thuần của tập đoàn này đạt 37.315 tỷ đồng, tăng 3,6% so với 36.023 tỷ đồng cùng kỳ.

Trước đó, tăng trưởng doanh thu trong năm 2022 đã giúp MSN lần thứ 11 liên tiếp được vinh danh trong "Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam" - chương trình thường niên do Forbes Việt Nam thực hiện, nhằm tôn vinh các công ty có hoạt động kinh doanh tốt nhất theo từng lĩnh vực, có cổ phiếu đang được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HSX) và Hà Nội (HNX). Cụ thể, năm ngoái, Masan ghi nhận doanh thu thuần 76.189 tỷ đồng, tăng 2,6%, so với mức 74.224 tỷ đồng của năm 2021. Lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) năm 2022 của tập đoàn này đạt 14.437 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp phân tích, kết quả này có được nhờ doanh nghiệp đã triển khai các sáng kiến chiến lược và đang bước đầu gặt hái thành công. Nhiều chiến lược đổi mới nhằm tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu đến các thị trường lớn như: Nhật, Hàn, Mỹ, Australia, Canada... đã giúp cải thiện khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn này trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Sản phẩm của Masan được giới thiệu tại Hội chợ xuất khẩu TP HCM năm 2023. Ảnh: Masan Group

Song hành cùng mục tiêu phát triển kinh doanh, Masan cũng đẩy mạnh mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người Việt. Đó cũng là lý do mà ngày 30/6 vừa qua, tập đoàn này được vinh danh ở cả hai hạng mục: "Quản lý Tài nguyên bền vững" và "Nền tảng Quản trị rủi ro" nổi bật trong "Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2023" do tạp chí Nhịp cầu Đầu tư tổ chức. Giải thưởng nhằm tôn vinh các tổ chức đã góp phần vào việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và công bằng xã hội. Trong đầu năm nay, doanh nghiệp còn được vinh danh tại giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023" do tạp chí HR Asia bầu chọn.

Để tăng trưởng bền vững, ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) đã trở thành tất yếu đối với doanh nghiệp và là xu hướng được nhiều nhà đầu tư cùng các doanh nghiệp chú trọng. Masan cũng không ngừng nâng cao các tiêu chuẩn về phát triển bền vững. Trong lĩnh vực kinh doanh hàng tiêu dùng có thương hiệu, doanh nghiệp liên tiếp đưa ra các phát kiến mới về sản phẩm, không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh, tươi ngon và tốt cho sức khỏe mà còn đảm bảo giá cả phải chăng.

Theo đó, mảng bán lẻ với hệ thống hơn 3.500 siêu thị, cửa hàng WinMart/WinMart+ của Masan luôn duy trì tỷ lệ hàng Việt đạt 90%, thực hiện vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp với nhà sản xuất nội địa nhằm đem lại các sản phẩm chất lượng cao, nêu cao tinh thần người Việt dùng hàng Việt. Chuỗi siêu thị này chung tay bảo vệ môi trường bằng cách giảm thiểu hoặc thay thế các vật liệu nhựa sử dụng một lần bằng các vật phẩm thân thiện với môi trường; đưa các giải pháp khuyến khích thay thế nylon bằng 100% bằng túi tự hủy sinh học; thực hiện các chương trình khuyến mại đối với khách hàng tự sử dụng túi đựng nhiều lần để hình thành thói quen tiêu dùng xanh cho người tiêu dùng khi mua sắm.

Người tiêu dùng mua sắm tại một siêu thị Winmart+. Ảnh: Masan Group

Với quy mô trong lĩnh vực tiêu dùng - bán lẻ, nền tảng quản trị doanh nghiệp và chiến lược phát triển bền vững, Masan đã thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu. J.P Morgan - một trong những tổ chức tài chính hàng đầu thế giới vừa công bố định giá cổ phiếu MSN trong báo cáo gần nhất, với giá mục tiêu 102.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2024.

"Chúng tôi tin rằng MSN đang tạo dựng hệ sinh thái tiêu dùng mạnh mẽ, giúp gia tăng thị phần khách hàng, và công ty định vị mình là một trong những đại diện xuất sắc của ngành tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi lạc quan về cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại, nơi MSN dẫn đầu về số lượng điểm bán và đang tiếp tục mở rộng thị phần". J.P Morgan lý giải cho định giá này.

Tổ chức này cũng đưa ra triển vọng tích cực về cổ phiếu ngành tiêu dùng Việt Nam với trong 12 tháng tới: "Việt Nam đang đại diện cho câu chuyện tăng trưởng tiêu dùng sôi động và đáng chú ý nhất trong khu vực châu Á".

J.P Morgan dự báo Việt Nam sẽ sớm trở thành một trong những điểm nổi bật về tăng trưởng tiêu dùng trong khu vực. Theo đó, thị trường bán lẻ tiêu dùng Việt Nam có thể tăng trưởng cao nhờ vào nền kinh tế phát triển nhanh, sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, và sự gia tăng đô thị hóa. Sự hình thành tầng lớp trung lưu mới sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng thu nhập của cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng trong vòng 5 đến 10 năm tới.

Hoàng Anh