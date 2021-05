Lý do Marriott International đưa bất động sản hàng hiệu đến Hồ Tràm

Tập đoàn Marriott International chọn Venezia Beach để vận hành bởi vị trí tốt, quy hoạch đồng bộ, nhiều tiện ích, đơn vị phát triển có tiềm lực.

Tập đoàn Marriott International sẽ quản lý vận hành khối khách sạn 5 sao cao cấp và 80 siêu biệt thự biển thuộc dự án Venezia Beach - Luxury Residences & Resort trên cung đường Hồ Tràm - Bình Châu dưới thương hiệu Sheraton Binh Chau Resort & Spa. Đây là bước tiến đầu tiên của "gã khổng lồ" ngành kinh doanh khách sạn thế giới trong việc mang mô hình bất động sản hàng hiệu tham gia vào một trong những cung đường ven biển đẹp bậc nhất khu vực.

Đại diện Marriott International cho biết, đã thẩm định khắt khe về khả năng tài chính, năng lực vận hành, triển khai của nhà phát triển dự án Hưng Vượng Developer. Đồng thời, thương hiệu này cũng kiểm duyệt các tiêu chuẩn bắt buộc của một mô hình bất động sản hàng hiệu ở dự án Venezia Beach.

Ngoài ra, Venezia Beach đã thuyết phục tập đoàn này trước tiên bằng vị trí tốt trên cung đường Hồ Tràm - Bình Châu, cung đường biển được CNN Go (Mỹ) chọn là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới. Ngoài ra, sự đa dạng, độc đáo của sản phẩm trước bối cảnh khan hiếm nguồn cung trên thị trường cũng là các yếu tố giúp dự án ghi điểm với Marriott International.

Dự án Venezia Beach có 1 km đường hướng biển. Ảnh phối cảnh: Hưng Vượng Developer.

Venezia Beach trải dài trên quy mô 72 ha, có quy hoạch đồng bộ, hiện đại với trục đường lớn ngang 25 m. Ngay trong lòng dự án là đô thị mặt tiền biển sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng. Giai đoạn đầu tiên, chủ đầu tư sẽ giới thiệu ra thị trường 681 sản phẩm thấp tầng mặt và 6 block căn hộ khoảng 3.000 sản phẩm mặt tiền biển sở hữu lâu dài.

Thiết kế chủ đạo của dự án này mang tinh thần "thành phố kênh đào" lãng mạn Venice (Italy) với quy hoạch hướng tâm, tận dụng địa hình tự nhiên để tạo ra thế "tam thuỷ hội tụ", kết hợp cả 3 nguồn nước từ biển - sông - kênh đào trong phân bổ các loại sản phẩm, tiện ích. Hưng Vượng Developer phát triển Venezia Beach theo hướng tổ hợp thương mại - giải trí - nghỉ dưỡng và du lịch 5 sao.

Boutique House - một trong những dòng sản phẩm của dự án. Ảnh phối cảnh: Hưng Vượng Developer.

Chủ đầu tư tái hiện hình ảnh của Venice trong lòng dự án qua 4 phân khu cùng các loại hình sản phẩm, cụm tiện ích, gồm: phân khu The Venice theo phong cách lãng mạn; phân khu The Catania ven biển có quy hoạch sang trọng; phân khu The Milano gợi nhớ kinh đô thời trang danh tiếng và phân khu Vicenza hướng đến những giá trị văn hoá.

Thêm vào đó, 14 cụm tiện ích cùng hàng trăm tiện ích tiêu chuẩn quốc tế sẽ là không gian vui chơi, nghỉ dưỡng, phục hồi cho từng nhu cầu du khách. Nổi bật nhất là cổng chào Venezia, Lagoon resort, Bến du thuyền Marina, vòng quay cao 50 m, cầu tàu dài 200 m, Fisherman museum & sport club, Công viên nước Cystal Lagoon, Canal club, tháp Venezia, wellness center, activity zone, kid club, beach activities, artwork.

Ngoài 1,1 km đường sông và 1 km đường biển, Venezia Beach còn được điều hoà không khí nhờ khu rừng nguyên sinh 1.291 ha dọc bên đường bờ biển. Các hồ tự nhiên trong đất liền thay đổi màu sắc theo mùa giúp du khách có nhiều khung cảnh đẹp để thưởng ngoạn. Bãi biển sông Lô suối Ồ mang đến luồng khí mát lành quanh năm cho toàn dự án.

"Venezia Beach sẽ xây dựng theo những bộ tiêu chuẩn riêng biệt, chỉn chu trong từng chi tiết từ thiết kế, vật liệu, màu sắc, đến nội thất, cách bày trí... để tạo ra những trải nghiệm khác biệt, mang đúng tinh thần của các thương hiệu vận hành quốc tế", đại diện Hưng Vượng Developer khẳng định.

Phối cảnh một góc thuộc phân khu The Venice thuộc dự án. Ảnh: Hưng Vượng Developer.

Theo báo cáo của Savills vào năm 2018, Marriott International đang nắm giữ 31% thị phần bất động sản hàng hiệu toàn cầu. Tính đến năm 2020, theo thông tin chính thức từ Marriott International, tập đoàn này đang sở hữu 30 thương hiệu với hơn 7.000 dự án có mặt trên 131 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khối khách sạn 5 sao của Venezia Beach được quản lý vận hành dưới thương hiệu Sheraton Binh Chau Resort & Spa. Sheraton đã có lịch sử 84 năm kinh doanh phát triển tại thị trường Bắc Mỹ dưới sự sở hữu của Tập đoàn Starwood. Năm 2015, Sheraton đã chính thức về tay Marriott International khi mua lại Starwood với giá 12,2 tỷ USD. Thương vụ này tập hợp các thương hiệu lừng lẫy của Marriott gồm Ritz-Carlton, Renaissance and JW Marriott cùng với các thương hiệu nổi tiếng của Starwood như Westin, W và Sheraton để tạo ra chuỗi khách sạn lớn nhất thế giới.

Ngoài Marriott International, Venezia Beach còn hợp tác cùng tập đoàn Best Western để vận hành cho khối sản phẩm thấp tầng dưới thương hiệu BW Premier Collection by Best Western. Các bên kỳ vọng, dự án sẽ trở thành "món hàng hiệu" nổi bật trong khu vực Hồ Tràm - Bình Châu, củng cố tiềm năng sinh lời và là tài sản tích luỹ giá trị của giới siêu giàu.

Tiểu Gu