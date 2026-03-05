Lý do mang theo ruy băng đỏ khi nghỉ trong khách sạn

Các chuyên gia du lịch gợi ý buộc ruy băng đỏ vào vật dụng cá nhân như "tín hiệu" giúp khách tránh quên đồ khi rời khách sạn.

Jamie Fraser, chủ sở hữu Wedderlie House tại vùng Scottish Borders (Anh) gợi ý du khách nên mang theo dải ruy băng đỏ để buộc vào những món đồ quan trọng, tránh bị quên.

Theo ông, cách làm này có thể áp dụng với nhiều vật dụng, từ trang sức, đồ vệ sinh cá nhân đến quần áo hay phụ kiện nhỏ. Dải ruy băng đóng vai trò như "tín hiệu trực quan" giúp các món đồ dễ được nhận ra khi du khách thu dọn hành lý.

"Khi chuẩn bị rời đi, nhiều người chỉ tập trung kiểm tra vali và tủ quần áo, trong khi những vật dụng đặt rải rác trong phòng lại dễ bị bỏ sót nhất", Fraser nói và cho biết các món thường bị quên gồm sạc điện thoại đặt cạnh giường, trang sức trên bàn đầu giường hoặc đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm.

Dải ruy băng đỏ được buộc vào đồ cá nhân tránh bỏ quên khi rời khách sạn. Ảnh: PNGTree

Theo Fraser, cách thực hiện khá đơn giản. Ngay khi nhận phòng, du khách có thể buộc một dải ruy băng sáng màu vào các vật dụng cá nhân nhỏ hoặc những món đồ đặt rải rác trong phòng, giúp dễ nhận ra khi thu dọn hành lý trước khi rời đi.

Ông lý giải mẹo đơn giản này đặc biệt hữu ích trong những phòng lớn. Với các gia đình hoặc nhóm bạn, việc dùng ruy băng khác màu cho từng người sẽ giúp việc thu dọn nhanh hơn và hạn chế tối đa việc bỏ sót đồ.

Fraser cho hay cơ sở của mình thường xuyên nhận được cuộc gọi của khách vài ngày sau khi rời đi để hỏi về đồ thất lạc. Dù nhân viên luôn cố gắng hỗ trợ nhưng không phải món đồ nào cũng có thể tìm lại. Ông nói một thói quen nhỏ như vậy có thể giúp du khách tránh căng thẳng, tốn kém và thất vọng sau chuyến đi.

Stacey Hamilton, chuyên gia du lịch của công ty Private Tours England (Anh), cũng gợi ý một cách đơn giản để tránh bỏ quên đồ trong khách sạn.

Theo bà, khi cất tài sản có giá trị trong két sắt, du khách nên đặt kèm một món đồ dễ nhận ra như một chiếc giày, áo khoác mùa đông (nếu đi vào thời tiết lạnh) hoặc bất kỳ vật dụng quen thuộc nào. Những vật này đóng vai trò như "lời nhắc" giúp người dùng nhớ kiểm tra két sắt trước khi rời phòng.

Tuấn Anh (Theo Daily Mail)