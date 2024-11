Lý do liên doanh quỹ đầu tư tỷ USD chọn Đà Lạt

Lâm ĐồngThành phố 130 tuổi có nhiều lợi thế về địa lý, khí hậu, được kỳ vọng trở thành điểm đến mới về bất động sản ESG Việt Nam với dự án Haus Da Lat.

Haus Da Lat có quy mô 5 ha, nằm bên Hồ Xuân Hương biểu tượng của thành phố, một trong những hồ nước tự nhiên đẹp nhất của Việt Nam. "Quỹ đất kim cương" tại thành phố được The One Destination, tập đoàn Terne Holdings (Singapore), quỹ đầu tư BTS Bernina cùng các thương hiệu hàng đầu thế giới xây dựng tổ hợp bất động sản ESG, mục tiêu đưa Đà Lạt trở thành điểm đến mới của thế giới.

Phối cảnh dự án nằm bên Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt. Ảnh: The One Destination

The One Destination là chủ đầu tư dự án, cho biết nơi đây gồm căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao được thương hiệu quốc tế vận hành. "Haus Da Lat hướng tới mục tiêu trở thành dự án ESG tiên phong, biểu tượng mang tính di sản cho Việt Nam, viết tên lên bản đồ bất động sản ESG thế giới", đại diện đơn vị nói.

Khi The One Destination công bố thỏa thuận hợp tác với liên doanh tập đoàn đầu tư đa ngành Terne Holdings và quỹ đầu tư BTS Bernina để phát triển dự án này, nhiều hãng thông tấn quốc tế đưa tin về sự kiện. Tờ Singapore Business Review đánh giá dự án "như cuộc cách mạng bất động sản tại Việt Nam", khi thiết lập tiêu chuẩn ESG cùng khoản đầu tư của các đối tác uy tín hàng đầu, đánh dấu bước tiến trong quá trình làm bất động sản bền vững tại Đông Nam Á.

Việt Nam cũng được tờ này đánh giá có nền kinh tế năng động hàng đầu châu Á, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 6-7% một năm, tầng lớp trung lưu phát triển nhanh chóng, thị trường bất động sản hứa hẹn bùng nổ trong phân khúc ESG.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) đánh giá bất động sản ESG đang thu hút sự chú ý tại nhiều quốc gia phát triển, dự kiến trở thành xu hướng toàn cầu trong thế kỷ tới. Theo tờ này, đây là lý do các nhà đầu tư hợp tác The One Destination để khởi động kỷ nguyên mới của bất động sản ESG tại Việt Nam, bắt đầu từ Đà Lạt và mở rộng sang các dự án khác.

Tờ AP đưa thông tin về dự án bất động sản ESG đầu tiên tại TP Đà Lạt. Ảnh chụp màn hình

"Đà Lạt là thành phố cao nguyên có khí hậu mát mẻ quanh năm, bao bọc bởi các hồ nước tĩnh, đồi thông, thác nước, những cánh đồng hoa... tạo nên một tuyệt tác tự nhiên. Thành phố được mệnh danh là di sản thiên nhiên, cần những sản phẩm bất động sản ESG xứng tầm giá trị", AP trích dẫn lời đại diện quỹ đầu tư BTS Bernina.

Tờ Benziga (Mỹ) cho rằng khi thành phố này nhận quyết định nâng cấp Liên Khương thành sân bay quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế và du lịch. Theo đó, nửa đầu năm nay, Lâm Đồng đón 5 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Hết năm nay, tỉnh cũng dự kiến đón 10 triệu lượt khách, gồm 550.000 lượt khách quốc tế.

Theo quy hoạch đến 2030, sân bay Liên Khương dự kiến mở rộng quy mô đến 487 ha, công suất 5 triệu khách một năm, cùng nhiều đường bay kết nối khu vực quốc tế. Đại diện The One Destination cho biết, sau BTS Bernina và Terne Holdings, sẽ có 5 thương hiệu quốc tế khác cùng tham gia dự án này.

Tuấn Vũ