Lý do không nên tắt lỗ thông gió tại ghế ngồi trên máy bay

Dù máy bay thường lạnh, các chuyên gia cho rằng việc tắt hoàn toàn luồng gió nhỏ phía trên ghế ngồi của hành khách không phải lúc nào cũng là "lựa chọn thông minh".

Với nhiều hành khách, cửa gió (lỗ thông gió) trên đầu thường là thứ đầu tiên bị tắt ngay khi ổn định chỗ ngồi. Nhiều người có thói quen xoay nút và đóng lỗ thông gió này lại để không bị lạnh.

Tuy nhiên, dù máy bay thường để nhiệt độ thấp, các chuyên gia cho rằng việc tắt hoàn toàn luồng gió nhỏ phía trên đầu không phải lúc nào cũng là lựa chọn thông minh, đặc biệt khi xét đến sức khỏe và sự thoải mái. Hành khách nên giữ cửa gió mở - chỉ cần không hướng thẳng vào mặt - thay vì tắt hẳn.

Giữ cửa gió mở không có nghĩa là để luồng khí thổi trực tiếp vào mặt. Theo bác sĩ nhi khoa kiêm chuyên gia dị ứng Amiirah Aujnarain (Đại học Ottawa, Canada), hành khách nên điều chỉnh luồng khí hướng nhẹ lên phía trên hoặc sang một bên để tạo sự lưu thông không khí nhẹ nhàng mà không gây buốt lạnh.

Điều này đặc biệt quan trọng trên các chuyến bay dài hoặc đông khách, khi không gian cá nhân hạn chế và việc có luồng không khí lưu thông trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Điều gì xảy ra khi tắt cửa gió?

"Việc tắt cửa gió không làm thay đổi chất lượng không khí chung của khoang, nhưng lại ảnh hưởng đến luồng không khí xung quanh bạn", bác sĩ Aujnarain giải thích. Không khí quanh hành khách sẽ trở nên tù đọng hơn. Điều này có thể làm tăng nhẹ mức độ tiếp xúc với bụi, phấn hoa hoặc các giọt bắn từ hành khách xung quanh. Với những người bị dị ứng, hen suyễn hoặc có đường hô hấp nhạy cảm, sự thay đổi này có thể ảnh hưởng rõ rệt đến trải nghiệm trong và sau chuyến bay.

"Luồng không khí nhẹ giúp làm loãng các chất gây dị ứng và mầm bệnh trong không gian xung quanh, giúp không khí không bị bí, đồng thời hạn chế các cơn hen hoặc dị ứng bùng phát", bác sĩ cho biết.

Không khí trong khoang máy bay không hề tù đọng và sạch hơn du khách vẫn nghĩ. Các máy bay hiện đại sử dụng hệ thống thông gió liên tục tuần hoàn và lọc không khí.

Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), không khí trong cabin được làm mới từ 20-30 lần mỗi giờ (tương đương mỗi 2–3 phút), nhanh hơn khoảng 10 lần so với hầu hết các tòa nhà văn phòng.

Khoảng một nửa lượng không khí này là không khí tươi từ bên ngoài, phần còn lại được tái tuần hoàn qua các bộ lọc HEPA, có thể loại bỏ hơn 99% các hạt trong không khí, bao gồm phấn hoa, vi khuẩn và virus.

Thiết kế luồng khí cũng giúp hạn chế lây lan. Không khí trong cabin được lưu

thông theo chiều từ trần xuống sàn rồi thoát ra gần ghế ngồi, thay vì di chuyển dọc từ trước ra sau. Dòng khí theo chiều dọc này giúp giảm khoảng cách mà các hạt trong không khí có thể lan truyền.

Cửa gió trên đầu cũng phối hợp với hệ thống lọc không khí của máy bay. Bộ lọc HEPA làm sạch không khí tuần hoàn, còn cửa gió của hành khách tạo luồng khí cục bộ, giúp giảm tiếp xúc với các hạt xung quanh ghế.

Hầu hết hành khách tắt cửa gió để tránh lạnh hoặc khô, đặc biệt trên các chuyến bay dài. Tuy nhiên, việc tắt hoàn toàn luồng khí lại có thể gây ra vấn đề mới.

Theo bác sĩ Aujnarain, dù bạn có thể cảm thấy ấm hơn hoặc bớt khô, không khí tù đọng có thể khiến các chất gây dị ứng và mầm bệnh lưu lại quanh mặt, gây hắt hơi, nghẹt mũi hoặc ho.

Nếu lo bị lạnh, hãy chỉnh hướng gió đồng thời mặc thêm áo khoác nhẹ hoặc khăn choàng. Nếu vấn đề là khô, bà khuyên nên xử lý trực tiếp bằng các sản phẩm dưỡng ẩm như son dưỡng môi, kem dưỡng tay, xịt khoáng hoặc dung dịch xịt mũi nước muối.

Anh Minh (Theo Cn Traveller)