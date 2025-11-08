Lý do không nên mang theo vali xách tay lên máy bay

Xu hướng du lịch gọn nhẹ ngày càng trở nên phổ biến khi các hãng hàng không siết chặt quy định về hành lý xách tay.

Chia sẻ trên tờ The Express của Anh, Karl Loudon, người di chuyển bằng máy bay ít nhất hai lần mỗi tháng vì công việc, cho biết "thuộc nằm lòng" các sân bay và quy tắc ký gửi hành lý về kích thước đồ đạc, cân nặng. Khi lên kế hoạch cho chuyến đi, Karl dùng ba lô để đựng đồ cá nhân thay vì vali du lịch.

"Vali kéo lúc đầu có vẻ tiện lợi, nhưng thực tế lại rất phiền toái khi di chuyển trong thành phố", Karl nói. Không phải con đường dẫn đến khách sạn nào cũng được trải nhựa để có thể kéo vali. Nhiều thành phố với những con hẻm nhỏ lát sỏi đá hoặc bùn đất, việc kéo vali sẽ trở nên vất vả hơn.

Vali kéo sẽ nặng cân hơn balo. Ảnh: Kayak

Thay vào đó, mang theo một chiếc balo đúng kích cỡ hành lý xách tay vừa giúp du khách chứa được nhiều đồ, vừa thực tế và linh hoạt hơn vì có thể đeo chúng sau lưng. Chuyên gia này cũng gợi ý thêm, hành khách nên chọn mua loại balo có nhãn MLC (Meximum Legal Carry-on hay hành lý xách tay có kích thước hợp pháp).

Nhiều người đồng tình với ý kiến này của Karl và cho biết hành lý xách tay thường có khối lượng nhất định, nếu vượt quá sẽ phải đón tiền phạt. Trong khi đó, một chiếc vali thường nặng 2-3 kg, sẽ chiếm 30% trọng lượng được mang lên máy bay, và sẽ khiến khách không để thêm được nhiều đồ. Balo sẽ nhẹ ký hơn, giúp hành khách mang được nhiều đồ lên hơn.

Karl cũng gợi ý hành khách nên để sẵn một chiếc áo phông dự phòng trong hành lý xách tay để thay khi đến nơi. Ngoài ra, trang phục này cũng hỗ trợ du khách có đồ mới để thay nếu hành lý ký gửi bị thất lạc.

Trước khi bay, hành khách cũng nên sắp xếp gọn gàng dây cáp, thiết bị điện tử. Karl cũng khuyên du khách nên đi dạo nhẹ nhàng sau một chuyến bay để giảm mệt mỏi. Với các chuyến bay dài, mẹo nhỏ này còn giúp giảm tình trạng lệch múi giờ (jetlag) và nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu (tình trạng máu đông, thường xảy ra ở bắp chân do ngồi quá lâu).

Anh Minh (Theo DM)