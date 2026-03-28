Lý do không nên mặc jumpsuit đi máy bay

Tiếp viên hàng không Cher Dallas khuyên hành khách bỏ qua jumpsuit và quần short để tránh tiếp xúc với vi khuẩn tại những khu vực bẩn nhất trên máy bay.

Trước mỗi kỳ nghỉ, du khách thường bận rộn để lên kế hoạch chuyến đi, đặt vé, phòng khách sạn và đóng gói hành lý. Vì thế, nhiều người đã bỏ qua khâu chọn quần áo để mặc khi lên máy bay. Phần lớn chỉ muốn mặc món đồ nào đó càng thoải mái càng tốt, đặc biệt trong các chặng đường dài.

Cher Dallas, tiktoker kiêm tiếp viên hàng không sống tại bang Indiana, Mỹ, Cher Dallas cho biết máy bay có thể bẩn theo những cách mà hành khách bình thường không nhận ra nhưng tổ bay lại biết rõ.

Trong một video chia sẻ trên trang cá nhân, nữ tiếp viên cho biết món đồ cô không khuyến khích mặc nhất trên máy bay là jumpsuit hoặc đồ liền thân. Cô gọi việc mặc trang phục này là "điều cấm kỵ" và nhấn mạnh "sẽ không bao giờ mặc".

Lý do không nên mặc jumpsuit bó sát đi máy bay Video hướng dẫn các món đồ nên mặc khi đi máy bay. Video: Titkok/Cher

"Khi vào nhà vệ sinh, bộ đồ đó sẽ chạm xuống sàn - nơi đầy nước tiểu và không được lau dọn thường xuyên", cô giải thích.

Tương tự, cô cũng cho biết sẽ không bao giờ mặc quần short vì "số lần tã bẩn được thay ngay trên ghế là nhiều đến kinh ngạc". Chưa kể trong các chuyến bay còn có người nôn ói, có người bản thân đã không sạch sẽ và vẫn ngồi lên ghế.

Jumpsuit là loại trang phục được nhiều người ưa chuộng nhưng được khuyến cáo không nên mặc khi đi máy bay. Ảnh: Artofit

Khi nói đến giày dép, nhiều người muốn mang sandal hoặc dép lê lên máy bay vì nơi họ đến thời tiết ấm áp. Tuy nhiên, Dallas cũng nói rằng điều tuyệt đối tránh.

"Thảm trên máy bay rất bẩn. Người ta nôn lên đó, mang thú cưng lên đó, thậm chí chà chân trần lên đó. Tôi sẽ không muốn ngón chân mình tiếp xúc trực tiếp với những thứ như vậy", nữ tiếp viên nói thêm.

Quần legging cũng không phải là lựa chọn tốt nên mặc khi đi máy bay dù món đồ này được nhiều người ưa thích. Loại quần yoga, legging thường được làm từ sợi tổng hợp, dễ cháy và dính vào người nếu có hỏa hoạn. Nếu máy bay gặp sự cố, việc mặc quần legging sẽ khiến khách dễ gặp rắc rối hơn.

Để tránh nguy cơ bị khó chịu hoặc mắc bệnh trong chuyến bay, các chuyên gia thời trang tại tập đoàn bán lẻ đa quốc gia tại Anh Marks & Spencer khuyến nghị nên chọn trang phục mềm mại, rộng rãi, thoáng khí và có thể mặc nhiều lớp, chất liệu làm từ cotton hoặc sợi tự nhiên.

Anh Minh (Theo Mirror)