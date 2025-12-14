Lý do không nên dồn hết đồ vào một vali khi đi du lịch

Việc chia nhỏ tư trang sang các túi khác nhau thay vì dồn vào một kiện hành lý giúp du khách chủ động sinh hoạt và giảm thiểu rủi ro nếu vali bị thất lạc.

Thất lạc hành lý là một trong những nguyên nhân khiến kỳ nghỉ của du khách trở thành ác mộng, đặc biệt khi du lịch trong mùa cao điểm, tình trạng thất lạc càng cao do lượng khách tăng đột biến.

SCS Chauffeurs, đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón sân bay tại Anh, khuyên du khách chia nhỏ vật dụng thiết yếu (đóng gói chéo) như quần áo, thuốc men, sạc vào các vali, túi xách.

Hadleigh Diamond, Giám đốc Thương mại của SCS Chauffeurs, giải thích việc dồn hết đồ cần thiết vào một vali đồng nghĩa với việc nếu hành lý thất lạc, du khách sẽ mất hết thứ quan trọng. Điều này quan trọng hơn với nhóm khách gia đình hoặc có lịch trình quan trọng trong chuyến đi. Đồ thiết yếu được chia ra nhiều túi sẽ giúp du khách chủ động hơn trước mọi tình huống phát sinh trên đường

Nhiều du khách cố gắng nhét đầy mọi thứ vào một chiếc vali khi đi du lịch. Ảnh: Gam in traveler

Để đóng gói chéo hành lý hiệu quả, du khách cần chọn ra những thứ thiết yếu không thể thiếu trong chuyến đi. Sau đó, cho một số đồ vào hành lý ký gửi, một số vào hành lý xách tay. Nên mang theo giấy tờ tùy thân, thuốc men, một bộ quần áo để thay đổi trong hành lý xách tay để có thể dễ dàng lấy ra khi cần.

Về cách đóng gói hành lý sao cho phù hợp nhất, nên xếp mọi thứ, từ đồ lót đến thiết bị sạc, vào các túi riêng biệt để đồ đạc luôn gọn gàng, dễ tìm. Du khách nên mua các túi đóng gói đồ (packing cubes) màu sắc khác nhau để sắp xếp theo màu như quần áo đựng trong túi đỏ, phụ kiện trong túi xanh hoặc theo từng thành viên trong gia đình. Khi đến nơi lưu trú, chỉ cần lấy các túi này ra khỏi vali và đặt chúng vào ngăn kéo tủ trong phòng khách sạn.

Trước khi đóng gói đồ, nên ghi một danh sách những vật dụng bắt buộc phải mang theo và danh sách thứ hai gồm những thứ muốn mang nhưng không thật sự cần thiết. Cách này giúp khách tránh mang quá nhiều đồ. Đồng thời, du khách nên thêm một danh sách "các vật dụng cần cho vào vali vào phút chót" ngay trước khi rời nhà.

Lauren Guilfoyle, tiếp viên của hãng Emirates, khuyên du khách nên chuẩn bị một bộ trang phục cơ bản gồm quần tối màu, áo trắng hoặc áo thun màu trung tính, áo khoác denim. Những món đồ này dễ phối hợp, có thể mặc lặp lại nhiều lần, hạn chế việc mang quá nhiều đồ khi đi du lịch.

Bobby Laurie, cựu tiếp viên hàng không kiêm MC chương trình có chủ đề du lịch Jet Set tại Mỹ, khuyên du khách nên cuộn quần áo, thay vì gấp, để tiết kiệm không gian trong vali. "Nếu làm đúng cách, quần áo thậm chí còn giảm nếp nhăn", Bobby nói.

Không nên cho hết mọi thứ vào một vali khi đi du lịch Cách gấp quần áo theo kiểu cuộn lại. Video: YouTube/OrganizingTV

Scott Keyes, chuyên gia hàng không và nhà sáng lập trang du lịch Scott's Cheap Flights, khuyên nên mang theo một chiếc túi riêng, có thể gấp gọn, đựng quần áo bẩn để không bị lẫn với quần áo sạch.

Cuối cùng, du khách nên dán các tờ giấy nhớ gồm tên, thông tin liên lạc lên các vali để giúp tìm hành lý nhanh hơn nếu thất lạc. Đầu tư vào các thiết bị theo dõi như Apple Airtag, Tile của Life360. Các công cụ theo dõi này sẽ giúp hành khách định vị món đồ.

Anh Minh (Theo DM, Travel and leisure, US News)