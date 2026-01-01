Lý do khiến quán lẩu được xếp hạng 1 Bắc Kinh

Trung QuốcQuán lẩu xương cừu của Luan Liuwei luôn kín chỗ không chỉ bởi hương vị, mà vì thực khách muốn tri ân người chủ đã hy sinh tính mạng để cứu 3 đứa trẻ đuối nước.

Trên một nền tảng đánh giá ẩm thực lớn của Trung Quốc, nhà hàng lẩu xương cừu Liangjian Rongtian hiện đứng đầu hạng mục lẩu tại Bắc Kinh. Với mức chi tiêu trung bình khoảng 100 tệ (375.000 đồng) mỗi người, quán nhận được gần 3.000 bài đánh giá. Phần lớn thực khách khen ngợi chất lượng món ăn, nhưng hơn cả là sự kính trọng dành cho người chủ quán quá cố.

Ảnh của Luan xuất hiện trong buổi trao giải "Công dân tiêu biểu Bắc Kinh năm 2024". Ảnh: News.cn

Chủ nhân của quán là Luan Liuwei, quê Thái An, tỉnh Sơn Đông. Năm 2017, anh cùng vợ là Xue Qiaoyan mở nhà hàng rộng 200 m2, chuyên phục vụ món lẩu xương cừu. Toàn bộ không gian và quy trình vận hành đều do Luan tự tay thiết kế.

Bi kịch ập đến vào tháng 8/2024. Trong chuyến nghỉ mát tại tỉnh Hà Bắc, nghe tiếng kêu cứu từ bờ sông, người đàn ông 41 tuổi lao xuống nước, cứu sống ba đứa trẻ đang chới với. Khi quay lại định cứu thêm người thứ tư, Luan kiệt sức và bị dòng nước cuốn đi. Anh tử nạn đúng ngày sinh nhật con gái út.

Hành động dũng cảm của Luan gây xúc động mạnh trong dư luận Trung Quốc. Anh được chính quyền tỉnh Sơn Đông truy tặng danh hiệu liệt sĩ.

Biến đau thương thành hành động, chị Xue Qiaoyan quyết định thay chồng gánh vác việc kinh doanh. Chị giữ nguyên cách bài trí cũ của chồng, chỉ treo thêm tấm biển nhỏ trước cửa: "Nhà hàng anh hùng Luan Liuwei".

Từ một người đứng sau hậu phương, người vợ học cách quản lý, từ nhập nguyên liệu đến phục vụ bàn. Xue tâm sự, nhiều lúc áp lực quá lớn, chị chỉ biết nhìn di ảnh chồng mà khóc.

Thực khách dùng bữa tại quán lẩu cừu của gia đình Xue. Ảnh: News.cn

Câu chuyện về "quán lẩu anh hùng" lan truyền, dòng người đổ về quán ngày một đông. Vào giờ cao điểm, hàng trăm người sẵn sàng xếp hàng chờ đợi. Nhiều thực khách từ xa lặn lội đến, cố tình trả thừa tiền để quyên góp cho ba mẹ con, nhưng Xue đều lịch sự từ chối.

Bên trong quán, những bức tường dần được lấp đầy bởi cờ vinh danh, thiệp tay và những bức tranh Luan do khách tự vẽ.

"Cảm giác như anh ấy chưa từng rời đi", Xue nói, tay mân mê chiếc nhẫn cưới.

Nhật Minh (Theo SCMP, Hongxing News, Jimu News)