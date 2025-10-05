Lý do khách Việt không dám đi Trung Quốc dịp Quốc khánh

Các điểm du lịch "chỉ thấy người với người", dịch vụ ăn uống kém, tắc đường là những lý do ít du khách muốn tới Trung Quốc dịp Quốc khánh.

Nhâm Sắc Hoa, hướng dẫn viên tự do chuyên tuyến Trung Quốc, chưa bao giờ quên trải nghiệm chen nhau nghẹt thở ở Trương Gia Giới vào dịp nghỉ Quốc khánh Trung Quốc năm 2018. Tại điểm tham quan Cổng Trời, đoàn khách của Hoa phải chờ hơn 1,5 giờ để lên cáp treo, lâu gấp 3 lần ngày thường. Khi tới điểm đón xe buýt, Hoa liên tục phải dặn đoàn "Đừng nhường ai nếu không sẽ bị lạc".

Cô cho biết vào kỳ nghỉ Quốc khánh của Trung Quốc, các điểm luôn chật kín người. Du khách gần như không ngắm được gì, chỉ chen chân trong biển khách nội địa. Dịch vụ ăn uống tại các điểm quá tải, rất khó để đặt bàn hoặc có đặt thành công cũng phải chờ quá giờ mới được ăn. Ngoài đường, xe du lịch đổ về từ khắp nơi khiến đường sá thường xuyên tắc cứng vài tiếng.

"Tôi không ham và cũng không mong phải nhận các đoàn du lịch thời gian này, khổ khách khổ cả mình", cô nói.

Khách đông nghịt ở Vạn Lý Trường Thành dịp Quốc khánh Trung Quốc năm 2023. Ảnh: The China Project

Lượng khách nội địa khổng lồ của Trung Quốc đổ đến các điểm du lịch là lý do rất ít công ty lữ hành tại Việt Nam tổ chức các đoàn du lịch trong thời gian này. Công ty Danh Nam Travel chỉ tổ chức một số đoàn đi Cửu Trại Câu, Trùng Khánh và Lệ Giang, các đoàn đi Bắc Kinh, Thượng Hải đều khởi hành sau 8/10 để tránh quá tải. Trong khi đó, ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Du Lịch Việt, cho biết trong tuần lễ vàng, công ty chỉ có hai đoàn khách - ít hơn khoảng 10 lần so với tuần cao điểm thông thường.

"Công ty không khuyến khích du khách đi tour Trung Quốc vào các dịp lễ lớn", ông Vũ nói. Giai đoạn này, các khách mua tour đều được thông báo rõ về tình trạng quá tải, tăng giá dịch vụ và hạn chế trải nghiệm so với ngày thường. Ngoài ra, ông Vũ cho biết khả năng đậu visa - kể cả visa đoàn - trong thời gian này cũng thấp đáng kể. Các tour tuần lễ vàng đều không nhận khách giờ chót để đảm bảo thời gian xin visa.

Du khách tham quan danh thắng cảnh Ngô Giang Trại ở Quý Châu, Trung Quốc hôm 1/10. Ảnh: Xinhua

Theo ông Nguyễn Cảnh Linh, Trưởng phòng kinh doanh visa của Top Ten Travel, trong tháng 9 vừa qua, lượng khách xin visa Trung Quốc tăng vọt, phản ánh nhu cầu du lịch và thương mại mạnh mẽ trở lại. Công ty đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.000 hồ sơ xin visa Trung Quốc chỉ trong tháng 9.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, lượng hồ sơ khách hàng gửi về giảm khoảng 40-50% so với ngày thường. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều khách e ngại thời gian xét duyệt kéo dài, sợ không kịp lịch khởi hành.

Trung Quốc không đưa ra các thay đổi về điều kiện hồ sơ visa nhưng thời gian cấp visa dán kéo dài tới 11 ngày - trước đây là 4-5 ngày. Đối với e-visa đoàn, các đoàn nhỏ dưới 5 khách bị giới hạn ở một số địa phương, đặc biệt là Quảng Châu. Điều này ảnh hưởng đến nhóm khách du lịch gia đình hoặc nhóm nhỏ.

Theo ông Linh, vào dịp lễ Quốc khánh, Trung Quốc có xu hướng siết chặt hơn quy trình xét duyệt để kiểm soát dòng khách, dẫn đến việc xin visa khó khăn hơn so với giai đoạn thông thường. Do đó, nếu có nhu cầu, du khách cần hoàn tất hồ sơ ít nhất 3-4 tuần trước ngày khởi hành và nên đi theo đoàn đông.

Trung Quốc có hai kỳ nghỉ lớn trong năm, thường được gọi là "Tuần lễ vàng" rơi vào dịp Quốc tế Lao động đầu tháng 5 và Quốc khánh đầu tháng 10. Theo SCMP, kỳ nghỉ "super golden week" (siêu tuần lễ vàng) năm nay của Trung Quốc, kết hợp Quốc khánh và Tết Trung thu, diễn ra từ ngày 1/10 đến 8/10, được dự báo thúc đẩy bùng nổ du lịch cả trong và ngoài nước.

Theo Thứ trưởng Giao thông Li Yang, khoảng 2,4 tỷ chuyến đi được dự kiến diễn ra trong giai đoạn này, trung bình 295 triệu lượt mỗi ngày, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày bận rộn nhất là 1/10 với hơn 340 triệu lượt hành trình, vượt một triệu lượt so với Tết Nguyên đán năm nay. Giao thông đường bộ chiếm ưu thế, với khoảng 1,87 tỷ người di chuyển bằng ôtô, chiếm gần 80% tổng lượng hành trình.

Tú Nguyễn