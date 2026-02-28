Lý do khách sạn hạng sang luôn có điện thoại trong phòng vệ sinh

Điện thoại trong phòng tắm xuất hiện ở nhiều khách sạn cao cấp, dù không ít người trẻ cho rằng "khó hiểu" và kém vệ sinh.

Nhiều người ngạc nhiên khi thấy chiếc điện thoại đặt cạnh bồn cầu, thậm chí đặt câu hỏi ai sẽ sử dụng nó. Tuy nhiên, với thế hệ từng du lịch vào thập niên 1980 -1990, đây là dấu hiệu nhận biết của khách sạn hạng sang. Thời điểm đó, điện thoại phòng tắm được xem là đỉnh cao của "tiện nghi hiện đại" - một dạng xa hoa không thực sự cần thiết nhưng thể hiện sự chăm chút đến từng chi tiết, tương tự việc lắp TV phía trên bồn tắm.

Điện thoại trong nhà vệ sinh khách sạn. Ảnh: Reddit

Sự phổ biến của điện thoại di động khiến nhiều người cho rằng thiết bị này đã lỗi thời. Một nhân viên khách sạn 5 sao ở London từng cho biết cơ sở của họ đã loại bỏ điện thoại phòng tắm vì không còn nhu cầu. Tuy nhiên, khi được hỏi lại, khách sạn không xác nhận thông tin, có lẽ bởi không nơi lưu trú cao cấp nào muốn công khai việc loại bỏ một tiện nghi từng gắn với hình ảnh sang trọng.

Jonathan Toni, Giám đốc điều hành Hotel Technology International (Anh) - công ty chuyên sản xuất và cung cấp điện thoại phòng tắm cho khách sạn, cho biết vẫn có những lý do "rất chính đáng" để duy trì thiết bị này, đặc biệt là yếu tố an toàn.

Theo Giám đốc điều hành Hotel Technology International, điện thoại trong phòng tắm đến nay vẫn được xem là dấu hiệu của sự sang trọng. Nhiều khách sạn 4 và 5 sao coi đây là một chi tiết tạo khác biệt trong dịch vụ. Không ít khách sạn 3 sao hiện cũng đưa điện thoại phòng tắm vào danh mục tiện nghi tiêu chuẩn.

Khách sạn truyền thống tại Nhật Bản vẫn giữ thiết kế điện thoại trong nhà vệ sinh. Ảnh:@onemileatatime.

Một số doanh nghiệp cung cấp thiết bị khách sạn cho rằng điện thoại phòng tắm vẫn có lý do tồn tại. Ban đầu, chúng được lắp đặt để khách có thể nhận cuộc gọi trong lúc ở phòng tắm. Nhưng yếu tố an toàn mới là lý do quan trọng nhất và còn phù hợp đến nay.

Tại Anh, Hiệp hội Ôtô (AA), đơn vị vận hành hệ thống xếp hạng khách sạn từ năm 1912, hiện không còn đề cập đến điện thoại trong nhà vệ sinh trong bộ tiêu chí đánh giá. Tuy vậy, AA vẫn yêu cầu khách sạn 5 sao phải cung cấp "đa dạng đồ dùng và phụ kiện phòng tắm cao cấp".

Một khách sạn 5 sao nằm tại Hyde Park, London, cho biết họ vẫn giữ điện thoại trong phòng tắm sau đợt cải tạo lớn. Theo quản lý khách sạn, phòng tắm là nơi dễ xảy ra tai nạn nhất, vì vậy việc có sẵn thiết bị liên lạc là yếu tố đảm bảo an toàn. Ngoài ra, điện thoại còn phục vụ dịch vụ quản gia 24/7, cho phép khách yêu cầu hỗ trợ bất cứ lúc nào.

Theo Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA), khoảng hai phần ba dân số thế giới hiện sở hữu điện thoại di động. Dù vậy, tại nhiều khách sạn sang trọng, điện thoại trong phòng tắm dường như vẫn là một "di sản tiện nghi" chưa biến mất, vừa mang tính biểu tượng, vừa phục vụ yếu tố an toàn và dịch vụ cao cấp.

Tuấn Anh (The Telegraph)