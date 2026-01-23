Lý do khách nhà giàu không cho con ngồi ghế hạng nhất

Nữ du khách thuộc tầng lớp thượng lưu tại Mỹ cho biết từ chối mua khoang hạng sang cho con mỗi khi đi du lịch vì không muốn con tự phụ từ nhỏ.

Lia, nữ luật sư sống tại khu nhà giàu Upper East Side, New York, Mỹ, cho biết thường không cho hai con ngồi khoang hạng nhất hay máy bay tư nhân mỗi khi đi du lịch. Thay vào đó, cô mua ghế hạng phổ thông cho con.

Nữ du khách cho rằng việc trẻ nhỏ chưa lao động kiếm tiền nhưng lại nhiều lần chứng kiến những người lớn tuổi chăm chỉ làm việc phải đi qua ghế của chúng để ngồi ở khoang kém tiện nghi hơn có thể "gây ra vấn đề tâm lý". Cô sợ các con sớm tự kiêu.

"Điều đó vô tình gửi đến não bộ non nớt của trẻ thông điệp chúng ở tầng lớp cao hơn những người lớn đang lao động vất vả kia. Tôi không muốn con mình nghĩ như vậy", Lia nói.

Mẹ giàu gây tranh cãi khi không cho con ngồi ghế hạng nhất Lia giải thích lý do không cho con ngồi khoang hạng nhất. Video: Titkok/Onelitmama

Cô cho rằng cảm giác phân tầng xã hội còn thể hiện rõ hơn khi trẻ được bay máy bay riêng. "Khi tách biệt hoàn toàn khỏi những người khác, trẻ sẽ dần tin rằng mình xứng đáng được đối xử đặc biệt và hơn người", cô nói thêm.

Quan điểm này trái ngược với thói quen của nhiều phụ huynh giàu có khác tại khu Upper East Side. Trước đó, một bà mẹ từng than phiền con trai phải bay khoang phổ thông cùng đội bóng đá. Trường hợp khác gây tranh cãi khi mua vé thương gia cho em bé 9 tháng tuổi trên chuyến bay dài 8 tiếng từ New York đến Zurich, Thụy Sĩ, khiến nhiều hành khách phàn nàn vì tiếng khóc.

Lia cho biết, dù không chiều chuộng con bằng các tiện nghi xa xỉ khi di chuyển, cô vẫn mang đến cho các con cuộc sống đầy đủ như nhà ở đẹp, nền giáo dục chất lượng và những chuyến du lịch đến nhiều quốc gia.

"Tôi tin rằng để trẻ trải nghiệm sự bất tiện và khó khăn là điều tốt", Lia nói và khẳng định học cách kiên nhẫn, chịu đựng sự không thoải mái rất quan trọng trong việc xây dựng sự tự tin và khả năng thích nghi với cuộc sống thực.

Quan điểm của Lia vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng trải nghiệm hạng sang từ nhỏ không khiến lũ trẻ trở nên kiêu ngạo, mà ngược lại, tạo động lực để làm việc chăm chỉ hơn khi trưởng thành. Người khác chia sẻ rằng cách nuôi dạy tương tự khiến họ cảm thấy không được cha mẹ quan tâm, dẫn đến nhiều năm trị liệu tâm lý.

Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ. Nhiều ý kiến đồng tình rằng triết lý dạy con này cần được áp dụng rộng rãi hơn, không riêng các gia đình giàu có.

"Tôi thực sự ngưỡng mộ cách chị nuôi dạy con cái", một người viết.

Anh Minh (Theo NYP)