Lý do khách Nga đến Việt Nam tăng trưởng vượt bậc

Nối lại hai đường bay thẳng từ Moskva đến TP HCM và Hà Nội trong năm nay là một trong những nguyên nhân chính giúp lượng khách Nga đến Việt Nam tăng vọt.

Theo số liệu từ Cục Thống kê công bố sáng 6/8, trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đón hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước.

Nga là một trong những thị trường khách quốc tế khởi sắc nhất, khi dẫn đầu về lượng khách châu Âu và tăng trưởng mạnh nhất tại Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm, hơn 315.000 lượt khách Nga đến Việt Nam, tăng gần 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kể từ sau dịch, năm nay là thời điểm khách Nga đến đông nhất so với các năm trước, dù chưa bằng thời điểm năm 2019 với gần 400.000 lượt.

Tiến sĩ Phạm Hà, CEO Lux Group, đơn vị sở hữu nhiều du thuyền hạng sang tại Khánh Hòa và Hải Phòng, cho biết lý do chính đến từ việc mở lại đường bay thẳng giữa hai nước.

Ngày 8/5, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines chính thức khai thác lại đường bay thẳng Hà Nội - Moskva sau 3 năm gián đoạn vì dịch. Trước đó, từ đầu tháng 2, hãng hàng không Nga Aeroflot cũng khai thác lại chuyến bay chở khách trên hành trình từ TP HCM - Moskva sau 3 năm dừng bay, theo Cục Hàng không Việt Nam.

Khách Nga dùng buffet trên du thuyền Emperor Curises Legend Nha Trang và ngắm hoàng hôn. Ảnh: Lux Cruises Group

Chiến sự Nga - Ukraine cùng đại dịch cũng khiến nhiều đường bay đến và đi từ Nga dừng và chưa mở lại, khiến người dân bắt đầu "cuồng chân" và mong chờ các chuyến đi. Do đó, khi có các điểm đến mở đường bay, khách Nga sẽ đổ xô đến để du lịch như một điều tất yếu.

Theo Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt Phạm Anh Vũ, ngoài các chuyến bay thẳng được nối lại, các chuyến nối chuyến giá rẻ qua Trung Quốc cũng được khai thác.

Bên cạnh đó, chính sách miễn visa của Việt Nam cũng là động lực hút khách Nga. Ngày 7/3, chính phủ ban hành Nghị quyết số 44 miễn thị thực cho công dân 12 nước, trong đó có Nga. Công dân các nước này được phép lưu trú tại Việt Nam 45 ngày tính từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách này có hiệu lực sau khi chính sách miễn thị thực cũ hết hạn vào 14/3.

Khách Nga ngồi xem show tại Khánh Hòa. Ảnh: Alma Resrort Cam Ranh

Herbert Laubichler-Pichler, Giám đốc Điều hành Alma Resort Cam Ranh, nhận định một trong những yếu tố góp phần khiến khách Nga tăng mạnh là Việt Nam mang lại giá trị (trên chi phí) rất cao so với các điểm đến truyền thống châu Âu. Điều này càng đặc biệt hơn nữa khi diễn ra trong bối cảnh kinh tế hiện nay, người dân khắp thế giới thắt chặt chi tiêu.

Ẩm thực Việt ngày càng được người Nga yêu thích, văn hóa hiếu khách của Việt Nam rất gần gũi với giá trị truyền thống của Nga - đề cao sự ấm áp và thân thiện là điểm cộng hút khách tiếp theo. Khí hậu cũng là yếu tố then chốt, khi mùa đông Nga khắc nghiệt thì thời tiết ấm áp, nắng đẹp tại Việt Nam là điểm cộng lớn. Tại Alma Resort Cam Ranh, lượng khách Nga hiện chiếm 15% tổng công suất phòng, phản ánh sức hút ngày càng lớn của Việt Nam.

Nhóm tuổi phổ biến nhất của khách Nga khi đến Việt Nam là 30-50 tuổi, thường đi cùng gia đình. Bên cạnh đó, cũng có nhiều du khách lớn tuổi (trên 50) yêu thích sự hiếu khách của người Việt và nhịp sống chậm rãi, dễ chịu tại đây.

Ban ngày, khách Nga thích tắm biển và tham gia các tour khám phá văn hóa. Vào buổi tối, họ thích giao lưu, tận hưởng các trải nghiệm đồ uống chất lượng. Âm nhạc, đồ uống và giao tiếp là phần quan trọng trong kỳ nghỉ của người Nga.

Ông Herbert cho biết khách Nga là phân khúc quan trọng và đang tăng trưởng mạnh trong ngành du lịch Việt. Khách Nga thường tìm hiểu kỹ trước khi đi và có kỳ vọng rõ ràng về chất lượng dịch vụ cũng như giá trị nhận được. Họ không quá khắt khe, nhưng đánh giá cao sự chuyên nghiệp và các trải nghiệm mang tính bản địa, chân thật.

Khoảng 70-80% khách Nga tại Alma chọn các gói dịch vụ trọn gói bao gồm các bữa ăn (all-inclusive). Điều này cho thấy họ ưa chuộng sự tiện lợi và tính ổn định trong chi phí khi đi du lịch. Mặc dù cũng có cân nhắc về chi phí, họ sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm chất lượng, đặc biệt là các gói có giá trị tổng thể cao.

Nga còn là tệp khách trung thành. "Một khi tìm được nơi lưu trú phù hợp với kỳ vọng, họ sẽ quay lại nhiều lần", Herbert nói.

Khách Nga tham gia một lớp học nấu ăn các món Việt. Ảnh: Alma Resort Cam Ranh

Khách Nga cũng thường lưu trú dài ngày (từ 15-30 ngày). Thời gian lưu trú dài tạo ra tác động kinh tế tích cực không chỉ cho khách sạn mà còn cho các nhà hàng, dịch vụ địa phương và điểm tham quan.

Để thu hút thêm khách Nga, ông Herbert tin rằng Việt Nam nên xem xét mở rộng đường bay thẳng từ các thành phố lớn ngoài Moskva và tăng cường xuất bản các tài liệu du lịch bằng tiếng Nga. Đào tạo nhân viên khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn viên nói tiếng Nga cũng là vấn đề cần ưu tiên.

Ngoài ra, phát triển các tour chuyên đề về lịch sử, ẩm thực và du lịch chăm sóc sức khỏe - những yếu tố rất hấp dẫn với khách Nga - cũng sẽ giúp thu hút thêm khách. Việt Nam cũng nên hợp tác quảng bá với các KOLs, travel bloggers tại Nga và tích cực tham gia các hội chợ du lịch lớn để tăng cường sự hiện diện trên thị trường này.

Hiện tại, khách Nga mới tập trung đến các khu vực ven biển nắng ấm như Phú Quốc, Khánh Hòa, Mũi Né. Nếu Việt Nam tạo được thêm nhiều sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, chắc chắn khách Nga sẽ không chỉ dừng chân ở các điểm đến kể trên mà còn đến Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, theo CEO Phạm Hà.

"Người Nga cởi mở, thích tìm hiểu văn hóa bản địa. Họ sẽ trở thành những đại sứ tuyệt vời cho du lịch Việt khi trở về nước", ông Herbert nói.

Phương Anh