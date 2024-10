Lý do 'Joker 2' thảm bại

Khán giả và giới chuyên môn nhận định "Joker: Folie à Deux" gây thất vọng vì xây dựng nhân vật chính quá ủy mị, trái ngược hình tượng ở phần đầu.

Trong tuần thứ hai công chiếu, phim hiện đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng phòng vé Mỹ ngày 11-13/10 với 7,1 triệu USD, theo thống kê của Box Office Mojo. Con số này sụt giảm 82% so với doanh thu mở màn 37,6 triệu USD. Ở quốc tế, tác phẩm đạt hơn 113 triệu USD.

Với kinh phí sản xuất 200 triệu USD chưa tính phí quảng bá, nhiều chuyên gia nhận định Joker: Folie à Deux lỗ nặng, cần đạt mức 450 triệu USD toàn cầu mới hòa vốn.

Trailer 2 'Joker: Folie à Deux' (Joker: Điên có đôi) Trailer "Joker: Folie à Deux" (Joker: Điên có đôi), công chiếu trong nước ngày 13/10. Theo Box Office Vietnam, phim hiện thu hơn 11,5 tỷ đồng. Video: Warner Bros. Vietnam

Về mặt chất lượng, dự án nhận điểm cà chua "thối" 33% trên Rotten Tomatoes và điểm D (mức tệ) CinemaScore. Trong phần một, đạo diễn thành công khi mô tả tính cách kỳ quái, phản kháng xã hội để bộc lộ bản thân Joker. Trong phần tiếp theo, thay vì mở rộng tuyến truyện để khắc họa thêm chiều sâu của nhân vật, nhà làm phim lại biến anh ta thành kẻ yếu đuối, chối bỏ bản ngã. Hắn phủ nhận mình là Joker, cho rằng nhân dạng Arthur Fleck mới là kẻ sát nhân, mong muốn làm lại cuộc đời. Chi tiết này gây ra nhiều tranh cãi và thắc mắc về tính hợp lý của kịch bản.

Theo ScreenRant, dựa trên cốt truyện về nhân vật phản diện nổi tiếng của DC Comics, Joker và Joker: Folie à Deux cơ bản đều là phim chuyển thể từ truyện tranh. Tuy nhiên, ngoài một số ít tên gọi các nhân vật, bối cảnh Thành phố Gotham, người hâm mộ thất vọng khi phim không liên quan nhiều đến vũ trụ siêu anh hùng DC. Tác phẩm không đào sâu tâm lý tổn thương của Arthur sau khi vào tù, mà chủ yếu mô tả câu chuyện tình và những phiên điều trần ở tòa án, cũng như kể lại các sự kiện trong phần một.

Mặt khác, việc lạm dụng âm nhạc làm kịch bản rời rạc và khó theo dõi. Trong bài phỏng vấn với Variety, đạo diễn Todd Phillips từng cho biết âm nhạc là yếu tố quan trọng để thay lời thoại khi hai nhân vật chính không biết làm thế nào diễn tả điều muốn bộc lộ. Tuy vậy, các ca khúc họ thể hiện chưa chuyển tải được thông điệp phim.

Giới chuyên môn còn cho rằng đạo diễn Phillips mắc sai lầm vì không tổ chức các buổi chiếu thử lấy ý kiến người xem trước khi mang tác phẩm hoàn chỉnh đến với LHP Venice 2024. Bởi những buổi chiếu này thường là dịp êkíp lắng nghe góp ý và kịp thời chỉnh sửa trước khi phim ra rạp.

Lady Gaga (vai Lee Quinzel) trên phim trường "Joker 2". Ảnh: Warner Bros.

Joker của đạo diễn Todd Phillips lần đầu ra mắt năm 2019, thu hơn một tỷ USD tại phòng vé, lập kỷ lục phim hạng R (dành cho khán giả trên 18 tuổi) ăn khách nhất mọi thời, trước khi bị Deadpool & Wolverine (2024) thay thế. Ở Oscar 2020, dự án nhận 11 đề cử và chiến thắng hai hạng mục, trong đó có tượng vàng Nam chính xuất sắc cho Joaquin Phoenix. Nghệ sĩ giảm 23,5 kg và dành nhiều tháng nghiên cứu nụ cười của các bệnh nhân tâm thần để đưa lên màn ảnh.

Phần hai lấy bối cảnh Arthur Fleck (Joaquin Phoenix đóng) bị giam giữ tại trại tâm thần Arkham sau khi giết năm người. Trong một buổi trị liệu bằng âm nhạc, anh phải lòng bệnh nhân Lee Quinzel/Harley Quinn (Lady Gaga). Từ đây, nhân vật chính tìm thấy tình yêu, đồng thời vật lộn với hai nhân cách bên trong.

Tên phim - Folie à Deux - là tên một hội chứng tâm thần, khi hai cá nhân cùng phát sinh bệnh tâm lý sau quãng thời gian sống gần nhau, có thể bị cô lập về mặt xã hội hoặc thể chất và ít tương tác với người khác.

Những năm gần đây, Warner Bros. gặp khó khăn khi loạt dự án không sinh lời, như Aquaman and the Lost Kingdom (2023), The Color Purple (2023), Furiosa: A Mad Max Saga (2024). Giá cổ phiếu của công ty mẹ hiện ở mức thấp - 7,67 USD một cổ phiếu. "Joker 2 là thất bại lớn cho Warner Bros. vào thời điểm ngành công nghiệp điện ảnh mong đợi một cú hit", Dan Ives - nhà phân tích của công ty Wedbush Securities cho biết.

Trailer phim Joker Trailer "Joker" (2019). Video: Warner Bros. Vietnam

Quế Chi