Lý do Innova Cross HEV dẫn đầu doanh số xe hybrid

Trong quý I/2025, Innova Cross HEV đạt doanh số 609 chiếc, tiếp tục nối dài đà tăng trưởng và thành tích dẫn đầu nhóm xe hybrid tại Việt Nam.

Trong 6 dòng xe hybrid được Toyota phân phối tại Việt Nam, Innova Cross đang ghi nhận kết quả kinh doanh nổi bật nhất. Quý I/2025, riêng phiên bản hybrid của mẫu xe này đạt doanh số 609 chiếc, vượt qua mẫu hybrid Suzuki XL7 (574 xe), trở thành mẫu hybrid bán chạy nhất toàn thị trường, theo Báo cáo doanh số từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam VAMA.

Toyota Innova Cross HEV trên đường phố. Ảnh: TMV

Innova Cross - hiện tượng phân khúc xe hybrid

Innova Cross là một trong những mẫu hybrid mang lại thành công sớm nhất cho Toyota tại thị trường Việt Nam. Ra mắt từ tháng 10/2023, mẫu MPV này nhanh chóng vươn lên dẫn đầu doanh số phân khúc hybrid trong cả năm 2024, tiếp tục giữ vị trí số một trong quý đầu năm nay.

Nằm ở phân khúc MPV cỡ trung, Innova Cross lại mang dáng dấp của dòng crossover. Thiết kế xe hiện đại với các cụm đèn LED thanh mảnh, lưới tản nhiệt hình thang lớn, nhiều đường gân dập nổi xuyên suốt phần thân, cùng bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch. Trục cơ sở 2.850 mm của mẫu xe này dài hơn phần lớn MPV phổ thông trên thị trường.

Phiên bản hybrid của Innova Cross sở hữu tiện nghi hiện đại với hàng ghế hai kiểu cơ trưởng (độc lập), màn hình LCD 7 inch sau vô lăng, màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch. Xe còn có điều hòa tự động hai vùng, phanh đỗ điện tử, sạc không dây, đèn viền nội thất và cửa sổ trời toàn cảnh...

Công nghệ hybrid giúp Innova Cross HEV đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 4,1 lít/ 100 km khi vận hành thực tế. Ảnh: TMV

Hệ thống hybrid trên Innova Cross kết hợp động cơ xăng 2.0, công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm. Môtơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. Công nghệ hybrid của Toyota hướng đến việc vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố từ hãng, Innova Cross HEV có mức tiêu hao nhiên liệu 4,35 lít/ 100 km. Trong nhiều điều kiện, đặc biệt là đô thị, xe có thể vận hành thuần điện và ngắt vai trò của động cơ xăng, mang đến trải nghiệm êm ái và yên tĩnh.

Theo Toyota Việt Nam, dòng xe hybrid của hãng không đòi hỏi quy trình bảo dưỡng phức tạp, mà tương tự xe xăng thông thường. Sự khác biệt chỉ nằm ở bộ phận lọc gió của hệ thống làm mát pin, cần bảo trì tương tự lọc gió điều hòa, động cơ... Pin hybrid trên các mẫu xe cũng được Toyota áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

So với các đối thủ, Innova Cross HEV tạo điểm nhấn với hàng loạt tính năng và công nghệ an toàn. Trên mẫu xe này, Toyota trang bị gói an toàn TSS (Toyota Safety Sense), gồm hàng loạt công nghệ như: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu xa tự động, điều khiển hành trình chủ động. Ngoài ra, xe có hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ và 8 cảm biến xung quanh giúp người lái dễ dàng di chuyển trong phố đông.

Anh Nguyễn Hà Giang, 36 tuổi, TP HCM, sở hữu chiếc Innova Cross hybrid hơn một năm cho biết, anh và gia đình lựa chọn mẫu xe này bởi thường xuyên di chuyển đường dài. "Gia đình tôi có sở thích du lịch khám phá, nên ưu tiên chọn một chiếc xe thực dụng, rộng rãi, tiện nghi, an toàn và tiết kiệm. Hai điểm mà tôi thích nhất trên Innova Cross là công nghệ Toyota Safety Sense và động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường", anh nói.

Một gia đình sử dụng Innova Cross HEV. Ảnh: TMV

Toyota thống trị thị trường xe hybrid tại Việt Nam

Theo số liệu từ VAMA, trong quý I/2025 có tổng cộng 2.562 xe hybrid được bán ra thị trường, tăng gần 80% so với cùng kỳ năm 2024 (1.426 chiếc). Trong đó, Toyota là thương hiệu đóng góp lớn nhất cả về số lượng sản phẩm và doanh số bán hàng, với 6 mẫu xe và 1.487 chiếc bán ra, chiếm gần 60% thị phần xe hybrid quý đầu năm nay.

Năm ngoái, Toyota đã bán 5.350 chiếc hybrid ra thị trường, cao hơn doanh số cộng dồn của thương hiệu Nhật Bản này trong giai đoạn 3 năm, từ 2020 đến 2023. Số liệu trên cho thấy người dùng trong nước ngày càng quan tâm đến dòng hybrid nói chung, bao gồm các mẫu hybrid của Toyota Việt Nam trong hơn một năm trở lại đây.

Tại Việt Nam, Toyota là hãng tiên phong dòng xe hybrid phổ thông ra thị trường từ tháng 8/2020 với Corolla Cross HEV, đồng thời là thương hiệu có danh mục hybrid đa dạng nhất với 6 mẫu xe, bao gồm: Camry, Corolla Altis, Corolla Cross, Yaris Cross, Innova Cross và Alphard.

Quang Anh