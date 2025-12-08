Lý do hoàng gia Anh thường diện màu xanh lam

Vương hậu Camilla, Vương phi Kate, các công chúa, hoàng tử Anh thường sử dụng xanh lam để gợi hình ảnh gia đình đoàn kết, tự hào dân tộc.

Trong buổi tiệc chiêu đãi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại lâu đài Windsor ngày 3/12, Vương phi Kate Middleton gây chú ý khi đội Oriental Circlet - chiếc vương miện lớn nhất cô sử dụng từ trước tới nay. Cô diện đầm xanh lam đính sequin kèm áo choàng.

Vương phi Kate cũng như các thành viên hoàng gia Anh thường diện màu xanh lam, đến mức sắc này được gọi là "xanh hoàng gia". Trang phục của cô đủ sắc thái - từ nhạt dịu nhẹ đến navy đậm. Trong thiệp Giáng sinh năm 2022, vợ chồng Thái tử William và các con diện trang phục màu xanh, dạo bước trên đường làng. Dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ năm, Hoàng tử Louis mặc chiếc áo len Fair Isle, cười vui trên xe cút kít. Công chúa Charlotte cũng nhiều lần mặc váy trong các dịp sinh nhật, chụp hình gia đình, dự sự kiện.

Vương phi Kate Middleton đội vương miện lớn chưa từng thấy, sánh đôi Thái tử William ngày 3/12. Ảnh: The Prince and Princess of Wales

Theo Vogue, việc lựa chọn sắc xanh của các thành viên không phải ngẫu nhiên, truyền tải nhiều ý nghĩa. Người xứ Wales được xem là bậc thầy về hình ảnh, thường truyền tải những thông điệp tinh tế thông qua biểu cảm hoặc trang phục. Elizabeth Holmes, tác giả cuốn sách bán chạy nhất của New York Times, HRH: So Many Thoughts on Royal Style, nói với Vogue việc mặc sắc này ngầm thể hiện tinh thần yêu nước, khi xanh lam là một trong những màu trên quốc kỳ Anh.

Ban đầu, sắc xanh dương được tạo ra cho một cuộc thi thiết kế váy của Nữ hoàng Charlotte những năm 1800. Sau đó, nó được lấy làm màu truyền thống của hoàng gia Anh. Mỗi lần các thành viên trong dòng tộc xuất hiện với sắc này, họ gợi lên tinh thần đoàn kết trong gia đình, lòng tự hào dân tộc.

Các thành viên hoàng gia Anh tới xem triển lãm Các thành viên hoàng gia Anh diện màu xanh tới xem triển lãm đầu tháng 12. Video: The Royal Family Channel

Theo Sarah Seung-McFarland, Tiến sĩ, nhà tâm lý học Mỹ, xanh dương mang lại nhiều lợi thế cho hoàng gia. "Màu gắn liền với lòng tin, trách nhiệm, quyền uy, năng lực và sự suy ngẫm - những phẩm chất có ý nghĩa quan trọng đối với những người mang địa vị hoàng gia", bà nói trên Marie Claire. Ngoài ra, nó còn mang hiệu ứng êm dịu, thanh bình, được xem là phù hợp những người muốn kết nối với công chúng.

Ngoài những sự kiện quan trọng, họ còn sử dụng màu xanh để xoa dịu trong bối cảnh bất ổn của gia đình, xã hội, đất nước, gợi nhắc mọi người về sự cam kết và bổn phận mà hoàng gia được cho là đại diện. "Đó là cách để mang lại sự bình yên giữa vô vàn biến động", bà Sarah nói.

Năm 2020, Vương phi Kate đã diện màu này nhiều hơn bao giờ hết, khi cả thế giới vật lộn với Covid-19. Giống cố nữ hoàng, cô luôn cân nhắc kỹ lưỡng về thời trang. Theo tạp chí Hello, quyết định diện trang phục xanh của cô và gia đình trong giai đoạn phong tỏa nhằm tri ân sâu sắc những người lao động tuyến đầu đang chiến đấu với bệnh dịch.

Hoàng tử Louis, Công chúa Charlotte và Hoàng tử George (từ trái qua phải) mặc màu truyền thống của Hoàng gia Anh. Ảnh: Royal Family

Việc Hoàng gia Anh thường xuyên lựa chọn sắc xanh lam không chỉ là truyền thống mà còn là chiến lược phong cách được xây dựng qua nhiều thập niên. Với Vương phi Kate Middleton, xanh trở thành ngôn ngữ thời trang giúp cô khẳng định bản lĩnh, sự điềm tĩnh và tinh thần phụng sự. Sắc xanh ấy vừa tạo liên tưởng đến hoàng gia, vừa tôn lên vẻ chuẩn mực và hướng ngoại của cô.

Bằng cách duy trì bảng màu gắn với lịch sử nhưng cập nhật phom dáng và chất liệu đương đại, các thành viên cho thấy thời trang hoàng gia có thể vừa trang nghiêm vừa gần gũi, vừa mang tính biểu tượng vừa bắt kịp xu hướng. Theo Vogue, chính điều này giúp nâng tầm hình ảnh Hoàng gia Anh - một thể chế giữ nguyên giá trị cốt lõi nhưng vẫn biết cách làm mới. Thông qua màu sắc, họ được củng cố quyền lực mềm.

Sao Mai (theo Vogue, Marie Claire, Hello Magazine)