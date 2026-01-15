Lý do hành khách thường vội vã ở sân bay

Dù hãng bay đã phân chia theo nhóm, nhiều hành khách vẫn có thói quen vây kín cổng khởi hành hoặc chen lấn ở lối đi ngay khi máy bay vừa hạ cánh.

Hiện tượng hành khách tập trung quá sớm tại cửa ra máy bay (boarding gate) ngay cả khi chưa đến lượt, hay vội bật dậy chiếm lối đi giữa ngay khi máy bay vừa chạm đường băng, thường được các diễn đàn du lịch, hàng không quốc tế gọi bằng thuật ngữ "Aisle Lice".

Hành vi này không đơn thuần là sự thiếu kiên nhẫn, mà là một phản ứng tâm lý phức tạp trước sự thay đổi của ngành hàng không toàn cầu.

Theo dữ liệu từ IdeaWorksCompany, tổ chức chuyên nghiên cứu về doanh thu phụ trợ ngành hàng không, doanh thu từ phí hành lý toàn cầu đã có sự tăng trưởng bùng nổ, đạt mức ước tính khoảng 33 tỷ USD mỗi năm. Việc các hãng hàng không tăng cường thu phí hành lý ký gửi đã trực tiếp làm thay đổi hành vi của người tiêu dùng, thúc đẩy họ tối ưu hóa hành lý xách tay để tiết kiệm chi phí.

Hành khách xếp hàng xuống máy bay. Ảnh: iStock

Khoang chứa đồ trên máy bay giới hạn số lượng. Nhiều hành khách lo ngại nếu không lên tàu sớm, các hộc chứa đồ sẽ đầy, buộc họ phải ký gửi hành lý ngay tại cửa máy bay (gate check). Điều này không chỉ gây mất thời gian chờ đợi tại băng chuyền khi hạ cánh mà còn làm tăng rủi ro thất lạc đồ đạc. Áp lực này biến khu vực cửa khởi hành thành nơi cạnh tranh vị trí, bất chấp việc hãng bay đã phân chia theo nhóm.

Dưới góc độ tâm lý du lịch, hiện tượng vội vã thường xuất phát từ nỗi lo lắng về không gian cá nhân. Khi thấy một nhóm người bắt đầu đứng dậy và xếp hàng, những hành khách khác nảy sinh tâm lý sợ bị mất quyền lợi hoặc bị bỏ lại phía sau, dẫn đến việc cả đám đông cùng chen lấn dù thực tế việc đứng chờ thêm 15-20 phút không giúp chuyến bay khởi hành nhanh hơn.

Sự vội vã của hành khách vô tình cản trở lối đi của những hành khách ưu tiên thực sự như người khuyết tật, người già hoặc khách hạng thương gia. Tại một số sân bay quốc tế, các hãng hàng không như American Airlines đã triển khai thử nghiệm công nghệ kiểm soát tại các cổng khởi hành. Nếu hành khách quét thẻ lên máy bay khi chưa đến lượt nhóm, hệ thống sẽ phát ra âm thanh cảnh báo và nhân viên mặt đất yêu cầu khách quay lại khu vực ghế chờ.

Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục lên máy bay. Ảnh: Robin Utrecht / SOPA Images

United Airlines hay Delta cũng tối ưu hóa kích thước khoang hành lý trên các dòng máy bay mới nhằm giải tỏa áp lực tâm lý cho hành khách.

Hành vi vội vã không kết thúc khi máy bay cất cánh. Khi máy bay chạm đường băng, đèn báo thắt dây an toàn chưa tắt, hàng dài hành khách đứng dậy và chiếm lối đi giữa. Theo các tư vấn về phong cách ứng xử hàng không, hành động này thường xuyên gây va quẹt túi xách vào vai hoặc đầu của những người ngồi ở ghế cạnh lối đi.

Diane Gottsmn, chuyên gia nghi thức xã giao và người sáng lập trường Nghi thức Texas (Mỹ) cho rằng việc đứng chờ ở lối đi 10-15 phút trong tư thế khom lưng không giúp hành khách rời máy bay nhanh hơn. Cửa thoát hiểm chỉ mở khi các quy trình an toàn được hoàn tất và ống lồng đã được kết nối chắc chắn.

Tâm lý muốn nhanh chóng thoát khỏi không gian kín sau chuyến bay dài khiến nhiều người khó giữ được sự kiên nhẫn, tạo nên cảnh chen chúc không đáng có ngay trước khi kết thúc hành trình.

Các chuyên gia hàng không cho hay để giải quyết triệt để bài toán về sự vội vã tại sân bay, cần có sự nỗ lực đồng bộ từ cả hai phía. Các hãng bay cần tối ưu hóa quy trình quản lý hành lý và thiết lập hệ thống thông tin minh bạch hơn để giải tỏa áp lực tâm lý cho hành khách. Ở chiều ngược lại, mỗi hành khách cần trang bị văn hóa xếp hàng hiện đại và sự kiên nhẫn cần thiết.

Mai Phương (Theo DW, NY Post)