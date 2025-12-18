Lý do Hàn Quốc thành điểm du lịch mới giá rẻ của khách Trung

Căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản làm thay đổi bản đồ du lịch Đông Á, khi Hàn Quốc nổi lên như lựa chọn thay thế hấp dẫn nhờ đồng won mất giá.

Số liệu từ các nền tảng du lịch Trung Quốc cho thấy Hàn Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành điểm đến nước ngoài được đặt vé máy bay nhiều nhất trên nền tảng Qunar trong giữa tháng 11, ngay sau cảnh báo du lịch của Bắc Kinh.

Trung Quốc và Nhật Bản căng thẳng ngoại giao từ đầu tháng 11, khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết Tokyo có thể can thiệp nếu xảy ra xung đột vũ trang tại eo biển Đài Loan. Sau đó, Bắc Kinh đã khuyến cáo công dân tránh du lịch tới Nhật Bản, vốn là điểm đến được du khách Trung Quốc ưa chuộng, khiến hàng trăm nghìn người hủy chuyến.

Ngoài vô tình hưởng lợi từ vấn đề chính trị, Hàn Quốc còn trở thành điểm mới hút khách Trung Quốc nhờ đồng won yếu.

Khách Trung Quốc chụp ảnh "sống ảo" tại một điểm du lịch ở Hàn Quốc. Ảnh: SCMP

Trong 6 tháng cuối năm, won trở thành đồng tiền suy yếu mạnh nhất châu Á, do chịu tác động từ chênh lệch lãi suất với Mỹ và dòng vốn rút khỏi thị trường chứng khoán. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tỷ giá hối đoái của đồng won Hàn Quốc đã chạm mức thấp nhất 16 năm.

Từ đầu tháng 7 đến giữa tháng 12, đồng nhân dân tệ tăng hơn 9% so với won, giúp chi phí du lịch Hàn Quốc trở nên rẻ hơn đáng kể với du khách Trung. Trong khi đó, nhiều đồng tiền trong khu vực Đông Nam Á như baht Thái, rupiah Indonesia hay ringgit Malaysia lại tăng giá so với USD.

"Đồng won yếu khiến Hàn Quốc trở thành điểm đến có giá trị tốt hơn", ông Subramania Bhatt, CEO Công ty Tiếp thị và Du lịch China Trading Desk, nhận định.

Giá cả ngày càng đóng vai trò then chốt với du khách Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu sau đại dịch. Đồng won yếu đóng vai trò như một "khoản chiết khấu" đáng kể, giúp các chuyến đi mua sắm, làm đẹp và du lịch y tế tại Hàn Quốc trở nên hấp dẫn hơn với nhóm du khách nhạy cảm về giá, bên cạnh lợi thế miễn thị thực và sức hút của văn hóa Hàn Quốc.

"Người tiêu dùng Trung Quốc hiện rất nhạy cảm với giá cả, đặc biệt khi lạm phát trong nước thấp hơn nhiều so với mặt bằng toàn cầu", Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng đầu tư Pháp Natixis, cho biết.

Xu hướng đồng won suy yếu được dự báo khó sớm đảo chiều và có thể kéo dài đến đầu năm 2026.

Theo bà Louise Loo, Trưởng bộ phận kinh tế châu Á của công ty tư vấn Oxford Economics, Anh, áp lực lên đồng won ngày càng nặng, khi cán cân đối ngoại của Hàn Quốc thu hẹp do xuất khẩu phải đối mặt với tình trạng dư thừa công suất tại khu vực và cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc.

Song song với yếu tố tỷ giá, quan hệ Trung - Hàn ấm lên cũng góp phần thúc đẩy du lịch song phương. Việc hai nước triển khai chính sách miễn thị thực cho công dân của nhau, cùng với cải thiện quan hệ ngoại giao, đang tạo thêm lực đẩy cho dòng khách.

Cuối tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu thăm Hàn Quốc sau 11 năm, tham dự Hội nghị APEC và hội đàm với Tổng thống Lee Jae-myung. Theo ông Jee Man-soo, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Tài chính Hàn Quốc, Bắc Kinh và Seoul đều phát đi tín hiệu mạnh mẽ về mong muốn thúc đẩy trao đổi du lịch.

Số liệu của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cho thấy, 4,7 triệu lượt khách Trung Quốc đã đến nước này trong 10 tháng đầu năm 2025, vượt tổng lượng khách của cả năm trước đó.

Anh Minh (Theo SCMP)