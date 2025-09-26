Lý do Hà Nội phù hợp với mô hình du lịch kết hợp công tác

Du khách có thể tham dự hội thảo vào buổi sáng, dạo Hồ Gươm vào buổi chiều, thăm đền Ngọc Sơn hay thưởng thức cà phê trứng - những trải nghiệm riêng có của thủ đô.

Bleisure - hình thức du lịch kết hợp công tác đang được nhiều du khách, đặc biệt là người trẻ lựa chọn. Theo báo cáo của Hiệp hội Lữ hành Kinh doanh Toàn cầu (GBTA), một cuộc khảo sát năm 2024 của Deloitte về du lịch công tác cho thấy 2/3 số du khách được hỏi thường xuyên kéo dài chuyến đi của họ để giải trí. Họ không chỉ dừng lại ở các cuộc họp mà còn thưởng thức ẩm thực và khám phá danh lam thắng cảnh.

Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của Việt Nam, trở thành điểm đến lý tưởng cho dòng khách bleisure bởi các lý do sau:

Điểm đến cân bằng công việc và trải nghiệm

Hà Nội không chỉ có vị trí thuận lợi, còn ghi dấu với những trải nghiệm văn hóa độc đáo. Du khách có thể khám phá 36 phố phường, ghé thăm chợ Đồng Xuân hay thưởng thức ẩm thực truyền thống như phở, bún chả. Buổi tối dạo quanh hồ Hoàn Kiếm mang lại góc nhìn khác về thành phố năng động nhưng vẫn giữ nét cổ kính. Nơi đây được nhiều du khách đánh giá là điểm đến lý tưởng cho cả công việc lẫn trải nghiệm.

Bleisure còn gắn liền với nhu cầu du lịch bền vững. Du khách thường lựa chọn lưu trú thân thiện với môi trường, hạn chế phát thải.

Phòng nghỉ khách sạn được trang bị bàn làm việc.

Lối sống mới

Giới chuyên gia nhận định bleisure không chỉ là xu hướng ngắn hạn mà đang trở thành lối sống mới. Với thế hệ Millennials và Gen Z, Hà Nội có lợi thế lớn để đón đầu dòng khách này. Với họ, những chuyến công tác không chỉ là thời gian làm việc "đầu tắt mặt tối" để rồi ngay khi xong việc đáp chuyến bay trở về. Những chuyến đi công việc thành cơ hội để họ kết hợp du lịch sau những ngày bận rộn. Họ sẵn sàng ở lại thêm vài ngày để khám phá những điều mới mẻ tại nơi đến công tác.

Không gian xanh của Rey Hotel phù hợp tính chất bền vững của bleisure travel.

Các khách sạn trung tâm góp phần tạo nên sự khác biệt bằng việc mang lại trải nghiệm thư giãn giữa phố thị với khu vườn xanh hiếm có, không gian riêng tư yên tĩnh ngay trung tâm Thủ đô.

Không gian lưu trú "2 trong 1"

Không gian lưu trú "2 in 1" phù hợp dòng khách bleisure.

Khách sạn cho bleisure traveler không chỉ là nơi nghỉ ngơi, còn cần đáp ứng yêu cầu làm việc hiệu quả với Wi-Fi tốc độ cao, dịch vụ 24/7 và khu vực yên tĩnh. Đồng thời, không gian phải mang lại sự thư giãn giúp chuyển đổi từ công việc sang nghỉ dưỡng dễ dàng.

