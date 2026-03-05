Lý do giúp Bắc Ninh hấp dẫn dòng vốn FDI

Với tổng vốn đầu tư hơn 18,6 tỷ USD trong năm 2025, Bắc Ninh vươn lên thứ hai cả nước về thu hút FDI nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ, chính sách đầu tư thông thoáng.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, Bắc Ninh tiếp tục là địa phương có sức hút trong thu hút vốn FDI. Trong nhiều năm qua, Bắc Ninh không chỉ dẫn đầu về tổng vốn đăng ký, còn ghi dấu ấn về chất lượng dòng vốn với sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ. Địa phương này được đánh giá là điểm đến chiến lược trong xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu vào Việt Nam.

Cầu vượt Quốc lộ 3 mới (cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) nối Khu công nghiệp Yên Phong II-A với các khu công nghiệp lân cận tại Bắc Ninh. Ảnh: Western Pacific

Theo các chuyên gia, lợi thế cạnh tranh của Bắc Ninh đến từ hệ sinh thái công nghiệp phát triển sớm, lực lượng lao động dồi dào và môi trường đầu tư liên tục được cải thiện. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông vùng vệ tinh Hà Nội đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sức hút của tỉnh. Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô đang được đẩy nhanh tiến độ, đóng vai trò xương sống kết nối Bắc Ninh với Hà Nội, Hưng Yên và các cửa ngõ giao thương quốc tế như sân bay Nội Bài, cảng Hải Phòng. Việc tối ưu hóa chi phí logistics và rút ngắn thời gian di chuyển khiến các khu công nghiệp dọc trục đường này trở thành trọng điểm đón dòng vốn FDI giai đoạn 2025 - 2035.

Tuy nhiên Bắc Ninh cũng đối mặt với nhiều hạn chế như quỹ đất công nghiệp đủ lớn và liền mạch để bàn giao ngay đang ngày càng khan hiếm. Phần lớn các khu công nghiệp hiện hữu đã lấp đầy hoặc chỉ còn các lô đất nhỏ, khó đáp ứng các dự án quy mô vài chục ha trở lên. Đây là bài toán lớn với các nhà đầu tư FDI đang tìm kiếm địa điểm đặt nhà máy trong giai đoạn mở rộng sản xuất tại trung tâm công nghiệp miền Bắc.

Phối cảnh khu công nghiệp Yên Phong II-A. Ảnh: Western Pacific

Trong bối cảnh đó, khu công nghiệp Yên Phong II-A được các nhà đầu tư hạ tầng đánh giá là dự án có khả năng cung ứng quỹ đất sạch liền thổ đến 50 ha với pháp lý đầy đủ tại khu vực Yên Phong. Hạ tầng kết nối giao thông xung quanh dự án như Quốc lộ 18 và cầu vượt Quốc lộ 3 mới nối các khu công nghiệp lân cận cơ bản hoàn tất vào dịp đầu năm, giúp gia tăng khả năng liên kết vùng.

Đáng chú ý, khu công nghiệp Yên Phong II-A được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt quy hoạch với công suất điện tới 199,2 MVA, cao gấp 4 lần trung bình các khu vực lân cận. Theo Ban Đầu tư của Western Pacific Group - chủ đầu tư dự án, việc đầu tư hạ tầng điện mạnh mẽ nhằm tạo thế chủ động đón các dự án chip, bán dẫn và trung tâm dữ liệu - những ngành có mức tiêu thụ điện năng lớn và yêu cầu về tính ổn định rất cao. Với nền tảng vĩ mô thuận lợi và định hướng phát triển rõ ràng, các khu công nghiệp hiện đại tại Bắc Ninh được kỳ vọng tiếp tục là bến đỗ cho những dự án công nghệ cao quy mô lớn, thúc đẩy chu kỳ tăng trưởng bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Thanh Thư