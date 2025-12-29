Lý do giới trẻ tìm kiếm MV 'Quốc tế dọn nhà' dịp cuối năm

MV nói thay tâm trạng của các bạn trẻ khi vừa tất bật dọn nhà dịp cuối năm vừa muốn tận hưởng không khí lễ hội.

Bài hát Quốc tế dọn nhà ra mắt năm 2021 nhưng đang được các bạn trẻ chia sẻ lại trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Các video ngắn đăng tải lại đoạn điệp khúc bài hát này, lồng ghép cùng hoạt động dọn nhà đã thu về trăm nghìn lượt xem.

Mai Lan, (Hải Phòng) cho biết, lý do MV được xem lại là bởi khắc họa trạng thái của người trẻ mỗi dịp cận Tết. Các bạn mong chờ không khí sum vầy nhưng lại bận rộn khi phải dọn dẹp nhà cửa, hoàn tất công việc cuối năm. Quốc tế dọn nhà sử dụng âm nhạc và vũ điệu để kể lại câu chuyện quen thuộc khi Tết đến của Gen Z. Cùng với đó, giai điệu sôi động, ca từ ngắn gọn cùng nhịp điệu tươi vui đã biến việc dọn nhà, vốn dễ gây mệt mỏi thành một trải nghiệm giải trí nhẹ nhàng để giải nhiệt đón xuân.

Hình ảnh các bạn trẻ mệt nhoài vì dọn nhà đón Tết trong MV. Ảnh: Cắt từ MV

Xuất hiện xuyên trong MV, những chai Trà Xanh Không Độ trở thành giải pháp giúp giải nhiệt giữa những giờ phút dọn dẹp. Đây cũng là thông điệp mà phía sản xuất ca khúc này muốn gửi đến khán giả: Tết không chỉ là lúc nhà cửa gọn gàng, mà còn là thời điểm tinh thần cần được chăm sóc để sẵn sàng đón năm mới.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả trẻ thổ lộ họ nhìn thấy chính mình trong từng khung hình của MV.

Gia Hưng, 18 tuổi, Hà Nội cho biết, mỗi dịp cuối năm, thứ đón chờ mọi người chính là danh sách dọn dẹp kéo dài, những buổi lau chùi không ngơi tay. Với nhiều gia đình, dọn dẹp cuối năm là một phần không thể thiếu để đón Tết. Nhưng với Gen Z, thế hệ bận rộn với công việc, học tập và đời sống cá nhân, "dọn nhà" đôi khi lại trở thành một áp lực khó gọi tên. Đó là những ngày tan làm muộn vẫn phải xắn tay lau dọn, là cảm giác nóng bức, mệt mỏi khi công việc chồng chất mà kỳ nghỉ Tết vẫn còn ở phía trước.

Thế nhưng nhờ giai điệu nhộn nhịp nhẹ nhàng cùng phần vũ đạo vui nhộn trong Quốc tế dọn nhà đã giúp lan tỏa tinh thần tích cực trong dịp cuối năm. Minh Anh (19 tuổi, TP.HCM) chia sẻ, cứ đến cuối năm là mình lại mở bài này lên để lấy động lực. Cảm giác dọn nhà không còn là cực hình mà giống như một buổi tập vũ đạo hay giải trí nhẹ nhàng.

"Mỗi lần dọn nhà mình đều bật lại bài hát này để lấy không khí vui nhộn, dọn nhà cũng đỡ mệt hơn", Minh Anh nói.

MV "Quốc tế dọn nhà" khai màn mùa Tết 2026 của Trà Xanh Không Độ. Ảnh: Cắt từ MV

Sự trở lại của MV Quốc tế dọn nhà đã khai màn cho chiến dịch Tết 2026 của Trà Xanh Không Độ. Sản phẩm âm nhạc này đánh đúng vào tâm lý "vừa muốn làm, vừa muốn chơi" của thế hệ trẻ.

Đại diện phía sản xuất ca khúc này cho biết, Quốc tế dọn nhà truyền tải thông điệp đến giới trẻ mỗi dịp xuân về. Đó là dù có bận rộn đến đâu, chỉ cần một chút âm nhạc, một chút "vũ đạo dọn dẹp" và một chai trà xanh mát lành, Gen Z có thể hóa giải mọi áp lực để sẵn sàng giải nhiệt đón xuân.

MV có sự tham gia của những rapper, ca sĩ trẻ như Yuno Bigboi, Vũ Phụng Tiên, Emma kết hợp cùng nhãn hàng Trà Xanh Không Độ. Sau 4 năm ra mắt, video có 10 triệu lượt xem, tạo thành hiện tượng mạng thời điểm vừa ra mắt.

Yên Chi