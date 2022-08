Lý do giới thượng lưu thích sở hữu bất động sản hàng hiệu

Giới nhà giàu sẵn sàng chi số tiền lớn để sở hữu bất động sản hàng hiệu để khẳng định phong cách sống thời thượng.

Theo giới chuyên gia, đẳng cấp, giá trị mà một bất động sản hàng hiệu mang lại mới là yếu tố quan trọng nhất thu hút sự quan tâm của giới thượng lưu, thay vì giá tiền. Những món vật chất hào nhoáng hay siêu xe phiên bản giới hạn... giờ đây không còn là cách để giới thượng lưu định danh phong cách sống. Họ dành sự quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe để sống khỏe, an lành luôn song hành cùng sống sang.

Ông chủ Amazon - Jeff Bezos hay Bill Gates - đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft cũng theo xu hướng này. Tránh xa khu vực trung tâm sầm uất, họ lựa chọn cung đường ven hồ Washington tại vùng ngoại ô Seattle để xây dựng không gian sống hài hòa với thiên nhiên trong những dinh thự hạng sang mang đậm dấu ấn chủ nhân.

Không gian sống hài hòa với thiên nhiên được giới nhà giàu ưa chuộng. Ảnh: Nam Long Group

Từ khu vực hồ Washington đến hồ Austin (Texas - Mỹ), hay những khu vực rộng lớn hơn ven cảng Sydney(Australia), bên bờ Vịnh Marina-Bay (Singapore)... không khó bắt gặp những biệt thự, dinh thự hạng sang có giá hàng chục triệu USD được giới triệu phú, tỷ phú thế giới lựa chọn là chốn an cư.

"Giới siêu giàu mong muốn có những ký ức đẹp, khó quên về những khoảng thời gian tuyệt vời mà họ từng trải qua, do đó họ có mối quan tâm lớn về sự trải nghiệm. Nhiều người mong muốn có những trải nghiệm vượt khỏi khuôn khổ thông thường", ông Angelo Robles - nhà sáng lập kiêm CEO của Family Office Association, khẳng định. Một bất động sản hàng hiệu không chỉ có giá trị lớn mà còn hội tụ đầy đủ các yếu tố về vị trí, phong cách thiết kế, tiện ích... cho đến những trải nghiệm sống đẳng cấp.

Chất sống riêng của giới siêu giàu

Không phải ngẫu nhiên mà chỉ một số nơi trên thế giới mới được mệnh danh là "thành phố thượng lưu", tức là nơi mà những tỷ phú, người nổi tiếng và giàu có bậc nhất lựa chọn sinh sống. Những khu vực này đều có vị trí ven biển, nhiều sông hồ, mặt nước... được quy hoạch theo mô hình thành phố thu nhỏ trong lòng thiên nhiên.

Trong một khảo sát của C9 Hotelworks đánh giá, Việt Nam đang là thị trường bất động sản hàng hiệu lớn thứ 3 châu Á. Dựa vào lợi thế của vùng sông nước Tây Nam Bộ, việc hình thành nên bất động sản hạng sang cùng những giá trị độc bản mang đang trưng của vùng đất này trở thành mục tiêu được một số nhà phát triển bất động sản lớn theo đuổi. Vì vậy, khi Nam Long Group (NLG) phát triển những sản phẩm biệt thự triệu đô bên vịnh cảng tại khu vực này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới siêu giàu TP HCM, Long An và các tỉnh lân cận.

Compound The Aqua bên sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Nam Long Group

Độc bản, thời thượng - những giá trị vốn luôn được giới tinh hoa ưu ái cũng là yếu tố làm nên chất riêng của bộ sưu tập sản phẩm hạng sang The Aqua thuộc dự án Waterpoint (Long An). Những căn biệt thự mang phong cách Nhật Bản đương đại nằm bên cạnh hai dòng chảy dẫn nguồn vượng khí là vịnh nước ngọt lớn nhất miền Tây và dòng Vàm Cỏ Đông. Không chỉ mang nhiều ý nghĩa về phong thủy, môi trường sống gắn liền với sông, hồ tự nhiên tại The Aqua còn là điểm bắt đầu cho một phong cách sống khỏe, sống xanh.

Mỗi chủ nhân sẽ có cơ hội trải nghiệm các giá trị độc bản theo cách riêng. Từng mẫu Grand Villa với phương án thiết kế khác biệt giúp chủ nhân tự tạo cho riêng mình một không gian sống sang trọng mà hài hòa, gần gũi với thiên nhiên. Bộ sưu tập đa dạng mẫu thiết kế tương thích với từng khuôn viên đất mang đến tầm nhìn thông thoáng, ghi đậm dấu ấn của mỗi chủ nhân.

Phối cảnh tổng thể compound The Aqua. Ảnh: Nam Long Group

"Tại Grand Villa, The Aqua, cuộc sống của con người hài hòa cùng thiên nhiên. Vượt qua sự hào nhoáng về vật chất, bộ sưu tập Grand Villa, compound The Aqua chính là tổ ấm để chủ nhân ghi dấu và kể câu chuyện cuộc đời hạnh phúc riêng của mình", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Tâm Anh