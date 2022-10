Lý do giới thượng lưu chuộng bất động sản ven sông

Bất động sản ven sông được đánh giá cao bởi mang lại không khí trong lành, cảnh quan đẹp cùng tiềm năng tăng giá.

Đối với giới thượng lưu, việc lựa chọn một bất động sản ven sông không đơn giản chỉ là chọn mua một ngôi nhà mà còn là hành trình tìm kiếm những giá trị sống bền vững.

Trên thế giới, mô hình thành phố ven sông phát triển khá mạnh. Trong một bản tin phát hành giữa năm nay, ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam dẫn chứng về nhiều dự án quy hoạch đô thị ven sông trên thế giới và cho rằng có công thức chung cho sự thành công của nhiều thành phố lớn.

Không phải ngẫu nhiên, các thành phố lớn đều nằm dọc hai bên bờ một con sông. Đơn cử, như dòng sông Hoàng Phố chảy qua thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), đây là hình mẫu về không gian công cộng của các thành phố châu Á. Hay tại Paris (Pháp), khu phía Tây thành phố, có dòng sông Seine chảy qua cũng là nơi tập trung những người giàu sinh sống và làm việc. Ở bờ phía Tây của khu trung tâm thành phố Sydney (Australia) - Barangaroo từng là một cảng container bị bỏ hoang, đến nay cũng đã trở thành một trung tâm văn hóa, kinh tế năng động.

Theo một nghiên cứu từ Savills, tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, tỷ lệ chênh lệch mức giá ấy bất động sản ven sông có biên độ khá rộng. Cụ thể là 15% tại Hong Kong, Moscow là 10-13%, Thượng Hải hay Sydney là 20%, Paris và London con số này đang ở ngưỡng 50%. Đơn vị nghiên cứu Knight Frank cũng cho rằng bất động sản mang yếu tố cảnh quan sông nước là sự lựa chọn đắt giá, cao hơn khoảng 36,8% so với nhà ở thông thường.

Với những dẫn chứng này, ông Troy Griffiths khẳng định đây là xu hướng đúng đắn trong phát triển xanh và bền vững của các đô thị lớn với lợi thế gần sông hay biển, đồng thời giữ được bản sắc văn hóa của địa phương.

Trên thực tế, nguồn nước luôn gắn liền với cuộc sống của con người. Phần lớn các đô thị trù phú, sôi động đầu tiên trên thế giới đều được hình thành tại lưu vực các dòng sông lớn. Xét về yếu tố phong thủy thì một bất động sản ven sông mang đến ý nghĩa tài lộc, sức khỏe, sự thịnh vượng cho gia chủ.

Dự án Waterpoint nằm bên dòng sông Vàm Cỏ Đông. Ảnh: Nam Long

Việc vừa gìn giữ giá trị tự nhiên sẵn có tại vị trí ven sông, vừa kiến tạo nên không gian sống đẳng cấp, riêng biệt cho nhóm khách hàng thượng lưu đang trở thành tiền đề để các nhà phát triển bất động sản như Nam Long hình thành nên khu biệt thự khép kín The Aqua, nằm trong thành phố bên sông Waterpoint (An Thanh, Bến Lức, Long An).

Dự án sở hữu nhiều lợi thế về tầm nhìn, thiết kế, chuỗi tiện ích ven sông... góp phần giúp nơi đây trở thành điểm hội tụ của cộng đồng thượng lưu nơi miền Tây sông nước.

Đại diện chủ đầu tư Nam Long nhận định, vị trí của The Aqua - Waterpoint được mạch nguồn phù sa bên dòng Vàm Cỏ Đông bồi đắp hàng năm, mang ý nghĩa như nơi hội tụ cuộc sống thịnh vượng cho cư dân tương lai. Ngoài ra, chủ nhân các căn hộ còn hưởng lợi từ vịnh cảng nước ngọt 8,6 ha cùng cảnh quan thiên nhiên ven sông trải dài hơn 2km.

Phối cảnh chuỗi tiện ích ven sông của Waterpoint. Ảnh: Nam Long

Yếu tố độc bản không chỉ thể hiện qua vị trí mà còn được khắc họa rõ nét trong bộ sưu tập Grand Villa. Để thỏa mãn tiêu chí khi sở hữu dinh thự ven sông của giới thượng lưu, chủ đầu tư đã mang đến bộ sưu tập các mẫu thiết kế dành riêng cho từng lô đất.

Với mô hình compound khép kín, The Aqua - Waterpoint mở ra không gian sống đẳng cấp, hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Điểm chung dễ nhận thấy trong bộ sưu tập Grand Villa của The Aqua là phong cách kiến trúc đương đại trong việc sử dụng các loại vật liệu sang trọng, gam màu nhã nhặn, tinh tế. Các thiết kế, chú trọng ánh sáng tự nhiên, nguồn không khí trong lành vào từng ngóc ngách căn biệt thự, góp phần tối đa hóa tầm nhìn, thể hiện tinh thần phóng khoáng của chủ nhân theo một cách riêng ấn tượng.

Compound The Aqua có thiết kế hiện đại. Ảnh: Nam Long

Ngoài ra, The Aqua còn chinh phục giới thượng lưu bởi hệ thống tiện ích, dịch vụ nội khu đã đi vào hoạt động như Country Club - tổ hợp thể dục thể thao, hệ thống xe bus liên vùng, rạp chiếu phim, câu lạc bộ bên sông...

Đại diện Nam Long kỳ vọng dự án sẽ kiến tạo thành công không gian sống đẳng cấp ven sông, hứa hẹn trở thành điểm an cư, nghỉ dưỡng của giới thượng lưu Sài Gòn, miền Tây và các vùng lân cận.

Quế Anh