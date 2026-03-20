Lý do giá vé máy bay không cố định

Giá vé máy bay có thể tăng, giảm hàng trăm USD trong vài phút và biến động này không phải ngẫu nhiên.

Giá vé máy bay được điều khiển bởi hệ thống quản lý doanh thu dựa trên các yếu tố như nhu cầu, lượng ghế trống, thời điểm và sự cạnh tranh trên từng chặng bay.

Các hãng hàng không xác định nhu cầu dựa trên tốc độ bán vé, lượng ghế còn lại, xu hướng du lịch theo mùa và các sự kiện lớn tại điểm đến. Thay vì định giá giống nhau cho mọi chỗ ngồi, hãng bay chia ghế thành nhiều nhóm giá. Trong cùng một khoang phổ thông, các mức giá cũng có sự phân cấp chi tiết.

Ví dụ, một chuyến bay có 60 ghế phổ thông có thể chia thành 10 mức giá khác nhau, mỗi mức gồm 6 ghế. Khi 6 ghế ở mức giá thấp nhất được bán hết, hệ thống tự động chuyển sang mức giá cao kế tiếp dù khoang tàu vẫn còn 54 ghế trống. Ngược lại, nếu hành khách hủy vé ở nhóm giá thấp, hãng có thể mở lại những chỗ này trên thị trường với giá rẻ hơn. Mỗi nhóm giá thường đi kèm các quy định riêng về việc đổi trả, chọn chỗ hoặc tích lũy dặm bay.

Ga Quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc người dân đón Việt kiều về nước ăn Tết, tháng 1/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vé thường tăng cao vào các dịp cao điểm như lễ Tết, sự kiện thể thao hoặc hội nghị do nhóm giá rẻ nhất bị bán hết nhanh chóng. Những người đặt vé sớm sẽ nhận được mức giá ưu đãi trong khi người đặt sát ngày thường phải trả mức phí cao nhất cho những chỗ ngồi cuối cùng. Các hiện tượng thời tiết cực đoan gây gián đoạn chuyến bay cũng khiến giá vé tại các khu vực ảnh hưởng tăng mạnh do nhu cầu đặt lại vé của hành khách.

Yếu tố cạnh tranh đóng vai trò quan trọng trong việc định giá. Những thành phố có nhiều hãng hàng không cùng khai thác một chặng thường có giá vé cạnh tranh hơn do các hãng phải đối soát giá của nhau.

Thời điểm mua vé quyết định đáng kể số tiền hành khách phải chi trả. Các hãng hàng không đặt mục tiêu bán vé sớm nhưng vẫn giữ chỗ để bán giá cao hơn nếu nhu cầu tăng vào phút chót. Theo báo cáo Air Hacks 2026, du khách quốc tế có thể tiết kiệm trung bình 190 USD nếu đặt vé trước khởi hành từ 31 đến 45 ngày thay vì đặt trước 6 tháng. Những người đặt vé sát ngày khởi hành, thường là khách công tác, sẽ phải trả mức giá cao hơn.

Dù giá vé thường có xu hướng tăng khi máy bay đầy chỗ, vẫn có những trường hợp giá giảm khi nhu cầu thấp hơn dự kiến hoặc khi các hãng cạnh tranh hạ giá. Việc hãng hàng không thay đổi sang loại máy bay lớn hơn cũng làm tăng số lượng ghế trong các nhóm giá thấp, dẫn đến giảm giá vé.

Để tối ưu chi phí, du khách nên bay vào mùa thấp điểm - thời điểm ngay trước hoặc sau các kỳ nghỉ phổ biến. Dữ liệu cho thấy tháng 8 là một trong những tháng tiết kiệm nhất cho du lịch quốc tế với giá vé trung bình thấp hơn khoảng 29% so với tháng 12.

Du khách nên chốt vé ngay khi có kế hoạch cụ thể thay vì chờ đợi các đợt giảm giá không chắc chắn. Trong trường hợp giá vé giảm sau khi đã đặt chỗ, nhiều hãng hàng không cho phép khách hàng đổi sang mức giá thấp hơn và nhận phần chênh lệch dưới dạng điểm tín dụng với điều kiện vé không thuộc hạng phổ thông cơ bản. Việc chủ động theo dõi biến động giá sau khi mua vé có thể giúp du khách tiết kiệm thêm một khoản chi phí đáng kể.

Hoài Anh (Theo Yahoo)