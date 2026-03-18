Lý do Galaxy Buds4 bỏ qua thiết kế 'tai nghe chuẩn lab'

Tai nghe Galaxy Buds4 series không thiết kế theo điều kiện lý tưởng trong phòng lab mà dựa trên dữ liệu thực tế, nhằm đảm bảo trải nghiệm ổn định khi sử dụng hàng ngày.

Ông Han-gil Moon, Phó chủ tịch phụ trách công nghệ và mảng âm thanh của Samsung MX, cho biết trong suốt quá trình phát triển sản phẩm âm thanh, hãng ghi nhận trải nghiệm nghe thực tế không chỉ phụ thuộc vào phần cứng, mà còn thay đổi đáng kể theo cách người dùng đeo tai nghe và môi trường xung quanh. Các yếu tố như hình dáng tai, độ kín, chuyển động khi sử dụng hay tiếng ồn môi trường đều có thể ảnh hưởng đến bass, độ chi tiết và hiệu quả chống ồn. Vì vậy, thiết kế dựa trên "tai lý tưởng" trong phòng lab không còn đủ, bởi tai nghe là thiết bị được sử dụng xuyên suốt trong ngày, trong nhiều điều kiện khác nhau.

Ông Han-gil Moon trao đổi về các nâng cấp trên Galaxy Buds4 series. Ảnh: Samsung

Từ đó, Galaxy Buds4 series với hai model Buds4 và Buds4 Pro, được phát triển với trọng tâm là trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ tối ưu thông số. Samsung tiếp tục duy trì cấu trúc loa hai đường tiếng (two-way speaker), kết hợp với thiết kế "bezel-less hoop" (thiết kế không viền) nhằm tăng diện tích rung, cải thiện bass và độ ổn định của ANC. Đồng thời, hãng cũng đầu tư vào dữ liệu đeo thực tế, kết hợp AI để điều chỉnh ANC, nhận diện môi trường và tối ưu trải nghiệm nghe - gọi trong nhiều tình huống khác nhau.

Cấu trúc loa hai đường tiếng cũng được nâng cấp, trở thành thay đổi lớn nhất trên Galaxy Buds4 Pro. Khi người dùng chuyển từ thế hệ trước sang Galaxy Buds4 Pro và bắt đầu sử dụng, điều đầu tiên họ có thể cảm nhận được rất rõ ràng chính là chất lượng âm thanh đã được cải thiện đáng kể so với trước đây.

Buds4 Pro có dạng in-ear với ba màu sắc. Ảnh: Samsung

Một thay đổi khác nữa là cải thiện về khả năng chống ồn. Hai mẫu Buds4 series có sự khác biệt về thiết kế vật lý. Buds4 Pro là dạng in-ear với eartip, trong khi Buds4 là dạng open-fit không có eartip. Sự khác biệt này đã tạo ra khoảng cách đáng kể về hiệu quả ANC.

Cùng với thiết kế vật lý, hãng đặt trọng tâm vào cải thiện độ ổn định và độ tin cậy của ANC trong quá trình sử dụng thực tế. "Về mặt thông số, mức cải thiện có thể không quá lớn, nhưng khi sử dụng người dùng sẽ cảm nhận rõ rằng ANC ổn định hơn và hoạt động tốt hơn trong nhiều tình huống khác nhau", ông Han-gil Moon nói.

Sự ổn định của ANC là một bài toán cực kỳ thách thức, bởi điều này có nghĩa trải nghiệm ANC phải duy trì một cách nhất quán trong nhiều môi trường khác nhau. Bên cạnh đó, mỗi người dùng có một sở thích khác nhau - có người muốn ANC mạnh, nhưng cũng có người muốn trải nghiệm thoải mái hơn, ít áp lực hơn lên tai.

Vì vậy, hãng cung cấp ANC mạnh theo mặc định, nhưng đồng thời bổ sung chế độ Adaptive Noise Control. Chế độ này sẽ tự động điều chỉnh mức độ chống ồn theo môi trường xung quanh, giúp cân bằng giữa hiệu quả chống ồn và sự thoải mái khi đeo lâu.

Thời lượng pin cũng được quan tâm, khi Buds4 series được nâng cấp nhiều yếu tố như chất lượng âm thanh, chất lượng cuộc gọi và các tính năng AI. Những cải tiến này đòi hỏi khả năng xử lý cao hơn, đồng nghĩa với việc tiêu thụ năng lượng có thể tăng lên. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, hãng có nhiều cải tiến để pin vẫn duy trì thời lượng sử dụng tổng thể.

Với khả năng xử lý cuộc gọi, ngoài loại bỏ tiếng ồn, Samsung còn hướng đến mục tiêu cao hơn: giữ cho giọng nói trở nên tự nhiên nhất có thể. Để làm được điều này, Galaxy Buds4 sử dụng kết hợp nhiều nguồn tín hiệu: micro bên ngoài thu giọng nói từ miệng, micro bên trong thu các tín hiệu truyền qua cơ thể và cảm biến rung để xác định chính xác thời điểm người dùng đang nói. Những tín hiệu này sau đó được xử lý bằng mô hình AI để tách giọng nói khỏi môi trường xung quanh, từ đó mang lại chất lượng cuộc gọi rõ ràng và tự nhiên hơn.

Khi Galaxy Buds4 Pro được kết nối với thiết bị Samsung, người dùng có thể tận hưởng chuẩn âm thanh UHQ với 24-bit và 96 kHz. Hãng cho biết, đây là trải nghiệm tốt nhất trong hệ sinh thái Galaxy. Tuy nhiên, ngay cả khi không sử dụng thiết bị Samsung, hệ thống loa hai đường tiếng vẫn giúp tái tạo âm thanh một cách trung thực và gần với bản gốc nhất có thể. Vì vậy, người dùng vẫn có thể trải nghiệm chất lượng âm thanh cao ngay cả khi sử dụng với thiết bị khác.

Galaxy Buds4 series ra mắt ngày 26/2, cùng lúc với Galaxy S26 series, trong sự kiện Galaxy Unpacked 2026. Ngày 11/3, bộ đôi tai nghe mới nhất của Samsung chính thức lên kệ, với giá 6,79 triệu đồng cho Galaxy Buds4 Pro và 4,99 triệu đồng cho Galaxy Buds4.

Hoài Phương