Lý do 'gà quay quốc dân' của Costco siêu rẻ

Mức giá bán "gà quay quốc dân" của Tập đoàn bán lẻ hàng đầu nước Mỹ Costco luôn ở mức 4,99 USD, ngay cả khi lạm phát, khiến nhiều người tò mò.

Annmarie Gajdos, 27 tuổi, sinh sống và làm việc ở New York. Công việc bận rộn trong ngành truyền thông khiến chị không có thời gian để nấu ăn. Các món ăn chế biến sẵn tại Costco trở thành lựa chọn thay thế, trong đó có món gà quay Kirkland Signature 4,99 USD.

"Tôi không rời khỏi Costco nếu chưa mua gà quay", Gajdos nói.

Với cô, gà quay là mặt hàng tuyệt vời nhất của chuỗi siêu thị này. Ngon, đậm đà, và rất rẻ. Một con gà quay có thể chế biến được thành nhiều món ăn khác.

Không riêng Gajdos, gà quay 4,99 USD là lựa chọn của hàng triệu gia đình Mỹ bận rộn, sinh viên nghèo hoặc người về hưu.

Hầu hết gà quay tại Mỹ được bán với giá 6-10 USD, nhưng suốt những năm lạm phát, và cả trước đó, Costco vẫn giữ nguyên mức giá siêu rẻ. Tập đoàn này duy trì mức giá thấp vì coi gà quay là "mồi nhử", kéo khách vào cửa hàng, thêm các sản phẩm đôi khi trị giá hàng trăm USD vào giỏ trước khi mua gà.

"Khi giá thay đổi đáng kể, các đối thủ cũng tăng giá, thì đây là con số hấp dẫn", Giám đốc tài chính của Costco Richard Galanti từng nói vào năm 2014.

Một túi gà quay được bán ở cửa hàng của Costco ở New Jersey, Mỹ. Ảnh: NJ 1015

Costco sẵn sàng lỗ "30 triệu USD, 40 triệu USD một năm cho tỷ suất lợi nhuận gộp để giữ giá ở mức 4,99 USD", ông Galanti cho biết vào năm 2015. "Đó là những gì chúng tôi làm để kiếm sống".

Còn một lý do khác khiến món gà quay này luôn siêu rẻ. Năm 2019, Costco thực hiện bước đi chưa từng có tiền lệ, thành lập một khu phức hợp chăn nuôi gia cầm Lincoln Premium Poultry (LPP) tại Fremont, Nebraska trị giá 450 triệu USD. Costco kiểm soát quá trình sản xuất từ trang trại đến cửa hàng, đưa ra các quyết định quan trọng từ những loại hạt gà sẽ ăn và loại trứng ấp.

Tập đoàn cũng ký hợp đồng với các trang trại lân cận để nuôi hơn 100 triệu con gà mỗi năm, giúp tiết kiệm 35 xu một con.

Costco chọn Nebraska để xây dựng nhà máy chế biến thịt gà vì khu vực này có sẵn ngũ cốc, nước và lao động. Đó là ba chi phí lớn nhất liên quan đến chăn nuôi gà.

Will Sawyer, chuyên gia kinh tế tại CoBank nhận xét cách làm của Costco là "một chiến lược hàng triệu USD của một nhà bán lẻ vốn nổi tiếng với những lối đi khác biệt".

Ngọc Anh (Theo Vox, CNN, Business Insider)