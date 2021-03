Lý do dứt khoát bạn phải nuôi một con mèo

Một tài khoản Twitter ra đời nhằm 'lấy lòng' những vị phụ huynh khó tính bằng loạt hình ảnh đáng yêu, ngớ ngẩn và rất ngẫu nhiên của mèo cưng.

Đối với một số gia đình, việc thuyết phục để bố mẹ cho nuôi một con mèo có thể không dễ dàng. Thế nên, tài khoản Twitter có tên @Why you should have a cat (Lý do bạn phải nuôi một con mèo) đã ra đời nhằm 'lấy lòng' những vị phụ huynh khó tính bằng loạt hình ảnh siêu cấp đáng yêu, ngớ ngẩn và rất ngẫu nhiên của 'hoàng thượng'.

Chủ tài khoản này tự mô tả mình là "tài khoản hoàn hảo để giới thiệu đến bố mẹ nếu bạn muốn nuôi mèo" và hiện đang có đến 830.000 lượt theo dõi. Dù bạn có khó tính thế nào đi chăng nữa, chúng tôi chắc chắn rằng bạn sẽ không thể cưỡng lại sự dễ thương của những chú mèo sau đây.

"Chú ý!"

Có ai chỉ nhìn bọn chúng căng cơ thôi cũng đủ thỏa mãn rồi không?

Sự hiện thân của ác quỷ và thiên thần.

Mèo là tình yêu và đây là bằng chứng.

Đến 'quàng thượng' còn chịu đeo khẩu trang, thì bạn còn biện hộ gì nữa?

"Này, bọn tôi có muốn đuôi dài thế đâu?"

"Chào bạn, tôi bị mắc kẹt bởi sự đáng yêu".

"Anh chàng này là nam châm hút mèo hay gì thế hả? Tôi ước mình là cậu ấy".

"Awww, một chú mèo có bốn trái tim ... nhớ không, còn một trái tim ở bên trong nữa đấy?".

"Tôi yêu em, một tình yêu trong sáng".

"Tôi không cần biết. Vừa vặn với tôi thì tôi ngồi", mèo said.

"Trái tim tôi đang tan chảy... hình ảnh này thật quý giá".

Nancy (theo Bored Panda)